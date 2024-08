Najmoćni Mek je šest godina star i Epl ga ne prodaje

Prvobitno objavljeno na Motherboard.



Što se tiče mnogih profesionalnih primena, najmoćniji Mekov kompjuter koji danas može da se kupi nije ajMek Pro od 5000 dolara. Najbolji Mek koga danas možete da kupite nije nov, a čak ga ni ne prodaje Epl – star je šest godina i prodaje ga privatna kompanija iz Danske.

Postoji mala, ali sve veća zajednica kreativnih profesionalaca – video montažera, tonskih snimatelja, kreatora softvera, 3D modelara i grafičkih umetnika – koji modifikuju svoje Mek Proove koji datiraju iz prerioda od 2009. do 2012. godine, da bi bili još moćniji od onih koje Epl prodaje danas. Zbog toga što ovi kompjuteri mogu da koriste vrhunske grafičke kartice koje nisu kompatibilne sa ajMek Proom ili Mek Proom proizvedenim posle 2013, ovi modifikovani kompjuteri pokazuju bolje rezultate čak i od potpuno novih kompjutera.



Mek Pro 4.1 i 5.1 su u zajednici poznati kao „rende za sir“ Mek Pro taueri. To su poslednji Eplovi desktop kompjuteri koji su mogli da se apgrejduju i modifikuju, pre nego što je ova kompanija prešla na one ozloglašenog dizajna „crne kante za đubre“, koji se prodaju danas, i koji se od 2013. nisu bitno menjali. Apgrejdovane verzije 4.1 i 5.1 su u mnogim slučajevima najbrži Eplovi kompjuteri koji danas mogu da se kupe.

Ljudi u Mekove rende za sir stavljaju nove procesore, RAM memoriju i hard diskove koji su, u mnogim slučajevima, superiorni u odnosu na ono što danas možete da kupite od Epla. Fejsbuk grupa Mek Pro apgrejd puna je ljudi koji kupuju stare Mek Proove na iBeju i Kregslistu, i modifikuju ih do besvesti.

„Koristimo samo skelet mašine“, kaže mi preko telefona Đanluka Macarolo, vlasnik kompanije sa sedištem u Danskoj, Bik Little Frenk, koja kastumizira Mek Proove za kreativne profesionalce. „Što se tiče procesora, ništa drastično se nije dogodilo u poslednje tri, četiri godine. Da bi radio ono što većina profesionalaca želi, jednostavno ti treba dobar procesor. Mi smo našli načina da stavimo dva dobra u stare Mekove. Za neke stvari, to je bolje nego bilo šta što novi Mekovi mogu da ponude“.

Postoje komplikacije: instaliranje novog procesora ponekad uključuje „skidanje poklopca“ sa njega, što znači da treba skinuti zaštitu, da bi bio kompatibilan sa 4.1 ili 5.1. Neke novije komponente nisu kompatibilne, zato što drajveri za njih ne postoje. Nedostatak tanderbolt portova u startu odvraća neke ljude. Macarolo je takođe morao da nađe način da rerutuje Mek Proovo napajanje, da bi direktno napajao moderne grafičke procesore koji nemaju napajanje (po dizajnu, napajanje je sprovedeno – i ograničeno – na matičnoj ploči kompjutera).

Ali mnoge od ovih potencijalnih problema u potpunosti rešavaju zajednice. Kao što je zajednica Hekintoš, Fejsbuk grupa na kojoj se nalazi spisak kompatibilnih i nekompatibilnih delova, šerova i video tutorijala o apgrejdovanju kompjutera, a čak su našli načina i da apgrejduju Mek Pro 4.1 u Mek Pro 5.1, apdejtom firmvera. Kako zaobilaznicu za nedostatak tanderbolt portova, ljudi koriste eternet veze od 10 giga u sekundi, da bi direktno povezali svoje kompjutere sa masivnim hard diskovima za skladištenje medija.

Ciljna grupa Big Litl Frenka je zajednica „profesionalaca“ koji misle da ih je Epl izneverio time što je ukinuo mogućnost apgrejdovanja MekBuk Proova i Mek Proova.

„Osećaj je potpuno blesav dok radite ovo. Ne možete da odete na Apple.com i nađete kompjuter koji je bolji od ovih“, kaže Macarolo. „Mislim da mnogi ljudi u uvoj grupi na apgrejdovanje Mek Proa gledaju kao na jeftiniji način da dođu do funkcionalnog Meka. Ali ne mislim da je ta činjenica prava suština. Suština je u tome da ljudi žele moćnije Mekove, a Epl im ih ne obezbeđuje, pa to činimo mi“.

Razni ljudi su eksperimentisali sa svojim ličnim apgrejdima za Mek Pro, a mnogi Jutjuberi dele metode apgrejdovanja kompjutera.

Macarolo je u pravu kada kaže da postoji velika sekta Eplovih korisnika koji su ljuti zbog toga što nije apdejtovao Mek Pro od 2013, a novi MekBuk Proovi ne mogu ni da se apgrejduju, a imaju samo USB portove za proširenje. Prošle godine, Epl je organizovao medijsku turneju da bi obavestio zajednicu profesionalaca da Mek Pro nije mrtav – ali novi model još nije predstavljen. U reakciji na rupu na tržištu, Hekintoš zajednica buja, a zajednica Mek Pro apgrejda je sve veća.

Postoji nekoliko razloga zašto stariji Mek Proovi mogu da postanu toliko moćni:

Iako najmoderniji procesori ne rade s njim (drajveri često ne postoje, a u nekim slučajevima šest godina stara matična ploča ne može da se nosi s njima), Mek Pro 5.1 je dizajniran da primi do 12 kor procesora: „Iako jedan kor procesor nije brz, zamislite 12 njih, za montažu slike i zvuka – ti kor procesori zajedno su brži od mog potpuno novog MekBuka“, kaže Macarolo. Novi ajMek Pro može da ima do 18 korova; novi MekBuk Pro može da ima najviše 4.

5.1 može da primi neverovatnih 128 gigabajta RAM-a, što je jednako onome što ima potpuno apgrejdovan ajMekPro, i dvostruko više od onoga što Epl kaže da je maksimum Mek Pro kante za đubre (vredi primetiti da je RAM koji se koristi u novijim Mekovima obično brži).

5.1 može da bude modifikovan da koristi moderne SSD-ijeve, za koje Macarolo kađe da su u nekim slučajevima brži nego oni koji se koriste na novom ajMek Prou

5.1 može da koristi skoro svaku potpuno novu grafičku kartu većine proizođača, što je osnovni razlog zašto potpuno nabudženi, stari MekPro može da bude efikasniji od novih kompjutera. „Sa nekim endžinima za renderovanje, AMD karte koje Epl koristi u novim Mek Proovima čak ni ne rade“, kaže on. „Generalno, čak i grafičke karte srednjeg kvaliteta koje mi stavljamo unutra su jednako brze kao i one u ajMek Proovima. Možemo da stavimo bolje karte, a možemo da stavimo i dve“.

Na Fejsbuk grupi, Macarolo je uporedio sliku svog modifikovanog kompjutera sa slikom trenutnih modela Eplovih kompjutera, puštajući RED RAW video klipove od 5K, 6K i 8K. Novi MekBuk pro od 15 inča i noviji „kanta za đubre“ Mek Pro nisu bili u stanju da puste video u više od 8 frejmova u sekundi. Njegov modifikovani model je u svakom slučaju uspevao da pusti 24 frejma u sekundi.

Da budemo jasni, čak ni najbolje modifikovani Mek Pro 5.1 neće biti bolji od novijeg kompjutera, kada su u pitanju mnogi svakodnevni zadaci. Ovi modifikovani kompjuteri su specijalno napravljeni za video montažu, grafički dizajn, i audio snimanje i editovanje, a mnogi od Macarolinih klijenata rade u tim oblastima. Gledao sam kako ljudi pokušavaju da igraju potpuno nove video igrice na nekima od ovh starijih mašina, na primer, i imali su sasvim nepredvidljive rezultate.



Macarolo takođe zna da njegova branša neće postojati zauvek. Cene njegovih mašina variraju od 1500 do 9000 dolara (što uključuje odvojeni eksterni hardver za određene klijente). On svojim klijentima kaže da će njihovi kompjuteri najverovatnije biti konkurentni još par godina, i da posle jedno godinu i po dana više ne bi imalo smisla modifikovati te kompjutere, pošto će tehnologija procesora i RAM memorije kod kompjutera serijske proizvodnje napredovati do tačke kada komponente koje su i dalje kompatibilne sa starim Mek Proovima više neće biti konkurentne.

On, kao i svi ostali iz sveta profesionalaca, nestrpljivo čekaju da Epl izbaci nove Mek Proove. Dok se ne pojave, on kaže da Eplu čini uslugu time što odvraća ljude da u međuvremenu pređu na PC.

„Mi pomažemo kompaniji da premosti taj veliki jaz između 2013. i onog trenutka kada budu predstavili novi Mek Pro“, kaže on. „To je jaz koji nervira mnoge ljude“.