Najstrašnije stvari koje su ljudi uradili na ekstaziju

Uzimanje ekstazija može da bude ekstremno blaženo iskustvo – zbog toga se ova droga i zove „ekstazi“, i zbog toga je ljudi generalno vole. Međutim, može da ima i mnogo mana: spuštanje, činjenica da može da bude ekstremno opasan ako se uzima neodgovorno, i – kao što svako ko ga je uzeo zna – činjenica da može da te navede da radiš i izgovaraš neke veoma sramotne stvari.

Ilustraije radi, zamolili smo neke ljude da nam prenesu najjezivije stvari koje su ikada uradili na ekstaziju.



Fotografija: Alchemy / Alamy Stock Photo

– „Bio na koncertu Koldpleja.“

– „Otvorio sam grupu na Votsapu sa nekim ljudima koje sam upoznao u odeljku za pušenje, koja se zvala ’Sutra svi idemo u akvarijum’. Nismo otišli u akvarijum.“

– „Namazao sam lice fluorescentnim bojama u Lakoti – klubu u Bristolu, a to mi je uradila jedna hipi devojka, koja je želela da joj platim isključivo u drogi, i koja je pored sebe imala patiku punu različitih praškova i tableta. To je za mene stvarno bilo dno dna. Naravno, u tom trenutku sam mislio da sam najveća senzacija na svetu, i da izgledam izuzetno.“

– „Najiskrenije sam uživala na dram-end-bejs večeri.“

– „Bio sam na provodu u Barseloni, i ’čoknuo sam duplo’, – uzeo sam dve četvrtine pilule u roku od oko četiri sata. Svi ostali su uzeli mnogo više od toga, ali ja sam iz nekog razloga pomalo odlepio, i počeo sam da hladim leđa i čelo ledom. Svi ostali su te večeri izašli, a ja sam ostao i gledao filmove na laptopu.“

– „Znam jednu devojku koja je prevarila svog dečka, i to tako što je mislila da je tip sa kojim se žvalavi njen dečko, a onda se prenula, i usred poljupca rekla, ’Čekaj, ti nisi Sem, WTF’.“

– „Neće biti skroz jasno zašto, ali 2016. sam inspirisan četom u 4 ujutru napravio ovaj video:“



– „Dana kada sam svojoj ženi kupio verenički prsten, otišao sam kod prijatelja da proslavimo, i on je stavio sumanutu količinu MDMA u flašice vode, koju smo popili prilično brzo. Ne sećam se svega, ali čini mi se da sam tripovao da sa nekim vodim baš fin razgovor o, neobjašnjivo, piti s mesom. Ispostavilo se da pored mene nije sedeo niko, a dva moja prijatelja su bila preko puta, nasmejani ali zabrinuti, nekih petnaestak minuta.“

– „Seo sam u autobus i čitavu vožnju maltretirao neznaca do sebe zašto nosi patike za kuglanje van kuglane. U pitanju su bile Najk Kortez.“

– „Prvih par puta kada sam uzimao pilule, nisu imale mnogo anatomskog efekta na mene, ako znate na šta mislim. Tako da mi se prvi put kita skupila kao kikiriki – mora da su u pitanju bile stvarno jake pilule – i pomislio sam da bi bila dobra ideja da svima na kućnoj žurci pokažem koliko mi se kita smanjila. I dalje ne mogu da verujem da sam to uradio. Čak i dok ti ovo sada pišem, počinjem da mrzim sebe.“

– „Kupao sam se obučen u kadi sa još tri ortaka, i sve vreme smo jedan drugome mazili kosu i lice. Verovatno je izgledalo jezivo, ali osećaj je bio izuzetan.“

– „Iznenada sam objavila da sam našla potpuni unutarnji mir dok smo bili u klubu, i insistirala sam da moje društvo i ja smesta odemo odatle. Kada smo na kraju otišli, počela sam da pričam sa jednim jednako razvaljenim tipom, i rekli smo mu da može da se s nama vozi taksijem, pošto idemo u istom pravcu. Prepričavala sam mu svoju priču o tome da sam doživela prosvetljenje – jedno peti put – i on je na neki uvrnut način postao ljubomoran, i rekao mi da i on to želi, i počeo je da se breca na mene na zadnjem sedištu. Mom unutarnjem miru je smesta došao kraj.“



– „Uzeo sam ekstazi samo dvaput u životu, zato što sam strejter. Ljudima tako i delujem, pa mi zbog toga ni ne nude droge često (bace jedan pogled na mene i znaju da sam u srednjoj školi previše čitao; namirišu feromone koje pumpam u vazduh, i u suštini znaju da nekih godina sebi i dalje kupim Lego kalendar). Dakle, prvi put: uzeo sam pola tablete, i pretvorio se u najmonstruoznije napaljenog čoveka na svetu, ličnost mi se okrenula za 180 stepeni i muvao sam (i smesta bivao odbijen) svaku ženu prisutnu u baru, vrteo se po plesnom podijumu, blamirajući se pred svima.



Drugi put sam uzeo pola pilule na jednom rejv matineu, i izmislio koncept sedenja. Ovo je važno, zato što je mnogo ljudi umelo da sedne i pre nego što sam ja izmislio sedenje, ali tada nisu sedeli. Ovo je veoma teško objasniti, ali ekstazi pri tome pomaže: sedenje je zabavna aktivnost za sve (i vi verovatno čak i u ovom trenutku sedite! Koske vašeg dupeta aktivno pritiskaju stolicu ili krevet ispod vas!), ali vi ne sedite. Neke stvari stvarno prijaju kada si na stimulansima (grejanje ispod sušača za ruke, kada ti neko masira leđa, gledanje Knjige o džungli (iz 1967.), a i sedenje je jedna od njih; zapravo, toliko prija, da sam našao mekani, kožni tabure i seo na njega, a onda sam odbijao da idem kući. Neka četiri sata. ’Molim te’, moj prijatelj me je preklinjao, nakon što je doputovao iz Mančestera da bi gledao glavnog di-džeja te večeri. ’Molim te, molim te, ustani. Želim da ga gledam. Došao sam ovde da đuskam’. A ja sam pijuckao svoj Strongbou sa šumskim voćem i govorio mu: ’Zar ne možemo da posedimo još samo 45 minuta’. Ostao sam tamo sve do fajronta u 11 uveče, kada sam pohitao na nadzemnu železnicu do kuće, gde sam stvarno zaseo, a onda se vratio kući i jebeno seo u njoj. ’Zašto ovo stalno ne radimo’, pitao sam ga. ’Ovo je sjajno. Samo sedneš i super ti je’. Od tada ga nisam video.“

– „Posle božićne žurke sam se nekako u 5 ujutru obreo na tranzitnom putu u istočnom Londonu, i pokušavao da ustopiram nekoga do kuće. Posle nečega što je delovalo kao večnost, jedan kombi je počeo da usporava kako mi se približavao, i razumljivo, ja sam se ekstremno uzbudio, sve dok vozač nije promolio glavu kroz prozor, vikao ’Drkadžijo’, i produžio dalje.“



– „Potpuno sam izgubio razum i počeo da zapitkujem svoju devojku kada idemo na večeru sa premijerom Dejvidom Kameronom. Pomislila je da me je zauvek izgubila.“

– „Ja radim u medijima, i ne pamtim koliko mnogo puta sam u odeljku za pušače srela ambicioznog pisca / fotografa / ilustratola kome sam najiskrenije rekla da me kontaktira mejlom da radimo zajedno.“

– „Ili kada sam poslala poruku svom dečku sa fakulteta – sa kojim nisam razgovarala tri godine – da mu oprostim na svemu (raskinuli smo zato što sam prevarila), ili svaki put kada bih se raznežila i raspekmezila tokom razgovora s nekim.“