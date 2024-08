Najveće banke pomažu teroristima i kriminalcima da peru novac, pokazuju procurela dokumenta vlade SAD

Procurela dokumenta vlade SAD označena kao tajna otkrivaju da su neke od najvećih banaka na svetu prale bukvalno bilione dolara ilegalnog keša za kriminalne mreže i sumnjive pojedince – uključujući i inostrane oligarhe i teroriste.

Internacionalni Konzorcijum za Istraživačko Novinarstvo (ICIJ) istražio je više od 2,100 sumnjivih izveštaja o aktivnosti koje su globalne banke podnele Mreži za istraživanje finansijskog kriminala pri Departmanu za finansije SAD (FinCEN), i otkrio je da je pet internacionalnih banaka kroz globalni finansijski sistem od 1999. do 2017. godine proturilo više od dva biliona (milion miliona) američkih dolara za koje se sumnja da su prljav novac.

Kod ovih banaka – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon – pronađeni su mehanizmi za pranje novca, čak i nakon što su ih nadležni u SAD već kaznili zbog protoka prljavog novca.

Neke od potencijalno kriminalnih transakcija navedenih u dokumentima FinCEN-a uključuju globalne mreže firmi koje postoje samo na papiru povezanih sa pranjem novca, prodajom oružja, narko kartelima, a uključuju i moćne i opasne osobe iz više od deset država. Među njima je i Pol Menefort, nekadašnji menadžer kampanje predsednika Donalda Trampa, koji se povukao iz kampanje u avgustu 2016. nakon optužbi da je povezan sa pranjem novca i korupcijom, tokom svoje saradnje sa pro-ruskom političkom partijom u Ukrajini.

U jednom članku New York Times je objavio tvrdnju da je u to vreme Menefort verovatno primio 12.7 miliona dolara neoporezovanog novca od ukrajinske Stranke regiona i to u periodu od 2007. do 2012. godine. Ova dokumenta FinCEN-a sada pokazuju da je banka JPMorgan procesuirala više od pedeset miliona dolara u transakcijama za Manaforta u periodu dužem od deset godina, uključujući najmanje 6.9 miliona dolara u transakcijama za četrnaest meseci nakon što se povukao iz Trampove kampanje.

JPMorgan—najveća banka u SAD—takođe je procesuirala više od milijardu dolara za odbeglog finansijera koji stoji iza 1MDB skandala u Maleziji, zajedno sa određenim brojem drugih mutnih transakcija koje su nastavile da se dešavaju na računima ove banke uprkos tome što su se njeni nadležni zarekli da će poboljšati svoju kontrolu pranja novca kao deo dogovora koji su postigli sa vlastima SAD 2011. i opet ‘13. i ponovo ‘14. godine.

Multinacionalna banka Standard Chartered navodno je prabacivala novac u ime kompanije Al Zarooni Exchange — kompanije iz Dubaija koja je 2015. optužena za pranje novca Talibanima — kao i za Altafa Kananija, Pakistanca koji je oprao milijarde dolara godišnje za narko kartele i terorističke organizacije kao što su Al Kaida i Talibani.

HSBC, Deutsche Bank i Bank of New York Mellon su izgleda takođe bile uključene u slične aktivnosti sa klijentima slično sumnjivog pedigrea. Druga imena uključuju narko bosove, kleptokrate i ruske oligarhe koji su koristili ove banke kako bi izbegli sankcije koje su trebale da ih spreče da svoj novac prebace na zapad.

Iako postoje izveštaji ovog tipa koji ukazuju na to da banke podržavaju sumnjive aktivnosti, to nisu nužno i dokazi bilo koje kriminalne aktivnosti ili prekršaja.

Zapravo, ICIJ primećuje i da su ovi fajlovi — koje je originalno objavio Buzzfeed News — zapravo manje od 0.02 posto od više od 12 miliona sumnjivih izveštaja o aktivnostima finansijskih institucija koje su podnete FinCEN-u od 2011. do 2017. Ovi izveštaji optužuju banke za prenos novca na njihovim računima za ljude koji se ne mogu identifikovati, za višegodišnje prikrivanje tragova pranja novca i za poslove koje rade sa klijentima koji su poznati po finansijskim prevarama i javnim skandalima povezanim sa korupcijom.

“Ove banke dozvoljavaju najgorima među najgorima da svoje račune koriste kako bi prali novac,” rekao je Entoni Kormijer, reporter BuzzFeed News, za ABC. “Ovaj sistem ne funkcioniše. Kriminalcima je dozvoljeno da pomeraju novac bez da ih iko spreči u tome, a banke dozvoljavaju da se to dešava jer samo žele da profitiraju.”

rošle nedelje, FinCEN je objavio predlog budućih programa protiv pranja novca izgledaju. Ova organizacija takođe upozorava da objavljivanje podataka o ovim sumnjivim aktivnostima može uticati na nacionalnu bezbednost SAD, kao i da može ugroziti istrage i narušiti bezbednost onih koji su podneli ove izveštaje.