Najzad: pivo koje se pije pod tušem

Ništa kao kad posle naporne radne nedelje staneš pod tuš i otvoriš konzervu piva da se istovremeno osvežiš i zagreješ pred izlazak. Za sve one koji ne mogu da dočekaju vikend, a i za one koji vole multitasking, piti pivo pod tušem jedinstveno je zadovoljstvo.

Ali ako ti je previše tri decilitra piva za šest minuta tuširanja, jedna švedska pivara ima odgovor – mini pivo duplo manje zapremine a iste jačine, osmišljeno upravo za konzumaciju pod tušem. Tako se to radi.

Prigodno nazvano „Tuš pivo“ stiže nam iz Švedske zahvaljujući pivari PangPang i marketinškoj agenciji Snask koja kaže da se radi o „slatkom ali jakom bledom ejlu u maloj flaši od 18 centilitara, dovoljno za tri gutljaja pod tušem.“

„Oduvek nam se sviđala ideja piva pod tušem, morali smo da dizajniramo pivo čija je upravo to namena“, kaže osnivač Snaska Fredrik Est za MUNCHIES. „Takođe smo hteli da to bude pivo koje čoveka odmah pokreće u pripremi za dalju konzumaciju, dakle jako ali slatko pivo od tri-četiri gutljaja. Najbolje se pije uz Dressed for Success melodije!“

shower-beer-4; ljubaznošću PangPang-a

Fredrik Tunedal iz pivare PangPang smatra da u asocijaciji piva i kupanja leži nešto primalno. „Ideja tuš-piva je univerzalna, rekao bih. Kad posle napornog radnog dana stignem kući, često sav prekriven ječmom, tuš je ono što me vraća u civilizaciju.“



„Hešteg #showerbeer otkriva nam koliko ljudi širom sveta uživa u kombinaciji toplog tuša i hladnog piva. Odlučili smo da optimizujemo ovo iskustvo, i tako smo došli do piva savršenog za tu spektakularnu priliku.“

Tuš pivo, u prodaji od decembra, bilo je zamišljeno kao ograničena proizvodna serija. Ipak, zbog ogromne potražnje planira se nastavak proizvodnje a Tunedal se nada da će im ovaj proizvod ući u redovnu ponudu.

„Prvu turu smo odradili, nije bila baš velika. Uglavnom za švedsko tržište, i još malo za nas privatno“, kaže on. „Odmah se rasprodalo, ljudi su prilično zainteresovani.“

Tuš pivo posebno dobro ide uz sapunjava tuširanja.

„U poređenju sa ostalim PangPang artiklima, Tuš pivo duže puštamo da odstoji u primarnom vrenju“, objašnjava Tunedal. „Tako se razvija pena masnog ukusa, što uz neka piva uopšte ne ide ali za ovo je savršena. Koristimo Citra hmelj, tako da pivo ima kiselkast, herbalni profil.“

Ipak, Tuš pivo nije samo za tuširanje. „Recept sam dizajnirao tako da se može koristiti i kao omekšivač za kosu. Dakle, ako hoćete i da dobro izgledate a ne samo da se dobro osećate, sve vam je dato!“ dodaje Tunedal.

Mora se poštovati elegantna efikasnost piva (i omekšivača za kosu!) od samo tri gutljaja, ali ljudi koji se duže tuširaju moraće da ponesu celo pakovanje. Nadajmo se da PangPang i Snask neće zaboraviti američko tržište.

