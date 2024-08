Nakon osam sezona, niko u Igri prestola nije ništa naučio

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE CA.

Nakon anti-klimaktične bitke u epizodi “Duga Noć”, pretnja koju su predstavljali Beli Hodači zvanično je prošlost. Stigli smo do toga da je gotovo jasno ko će biti konačni pobednik, nakon što se Sersei pripremila da se suoči sa preostalim dobrim likovima koji su se borili protiv Noćnog Kralja.

U priči autora serije D.B. Vajsa i Dejvida Beniofa, nastalo je dosta frke u prošloj epizodi, kako bi se pripremila potencijalna borba između Sersei i Deneris. U osamdesetom minutu epizode “Poslednji od Starkovih” stvorio se utisak da su dve epizode stisnute u jednu, sa sporim početkom gde naši likovi zasluženo odmaraju pre nego što se ubrzano mešaju na mapi kako bi se pozicionirali tamo gde ih autori serije žele, ujedno i fizički i politički. Veliki deo epizode posvećen je afterpartiju nakon Bitke na Zimovrelu, gde posmatramo kako Arja Stark odbija Gendrija, Ser Džejmi skida nevinost jedne Ser Brien, što je izazvalo kratkotrajni očaj Tormunda Džajntsbejna, i pripremilo dosta tenzije između ratnog heroja Severa, Džona Snoua, i njegove sve manje popularne Kraljice Zmajeva.

Onda, nastao je i problem kad je reč o tajni Džona Snoua, koja je ostala tajna celih deset minuta, a sve je poslužilo da se produbi nepoverenje između Stark sestara i Deneris Targerijen. Od tog trenutka, jedan od Denerisinih zmajeva ubijen je u zasedi, a Tirion drži glupavi govor kako bi nagovorio Sersei da se preda, na šta ona odgovara time što ubija Denerisinu prijateljicu i savetnicu, Misandei. (Dobro režirana scena Dejvida Natera, koja prikazuje egzekuciju iz perspektive Sivog crva – najčvršćeg ratnika, koji ne može da se natera da gleda tu scenu.)

Sve ovo previše podseća na prošlu sezonu, gde se Puno Stvari Neprekidno Dešavalo – što je, moram priznati, ono što se dešava kada serija ubrzano hrli ka svom kraju. Ipak, sa druge strane ove akcije je činjenica da niko – osim možda Varisa i Brena – ne pokušava da uzme u obzir i promisli o tome šta svi oni zapravo čine. Razumljivo, ovo je bio šou koji je izgradio svoje zaplete na konfliktima između ljudi, kao i nepredviđenim posledicama. Likovi su postajali sve kompleksniji, što je učestvovalo u oblikovanju kako ličnih trauma, tako i sveta oko njih. Heroji su postali zlikovci, zlikovci heroji, a odluke koje su pravljene, iako nesavršene, ipak su imale smisla u okviru narativa.

I dok je prošlonedeljna epizoda bila prepuna sudova o likovima koji su stvorili više pitanja nego odgovora, “Poslednji od Starkova” predstavlja priznanje da su likovi sve gluplji iz epizode u epizodu. U nastavku je lista osoba koje izgleda nisu u stanju da nauče jebeno ništa.

Deneris Targerijen

Nije naučila ništa iz istorije Targerijena

Da li je to Deneris upravo zaboravila svoje prezime? Je li ovo ista ona Deneris Targerijen koja je u GoT priču ušla kada joj je ispričana stara, dobro poznata priča o njenom ocu, Ludom Kralju Erisu II Targerijenu? Istom onom nasilnom Targerijenu koji je spaljivao svoje protivnike, kao da se radi o nekoj lošoj navici? A njoj su tu sudbinsku priču prepričavali svi savetnici koje je ikada srela, zar ne? Takva potreba za fetišizacijom sopstvenog legitimiteta ne može biti zdrava. U jednoj sceni, Deneris otvoreno moli Džona Snoua da svoju identitetsku pripadnost Targerijenima održi u tajnosti – posebno od svoje porodice – a sve to kako bi ona imala koristi. U drugoj sceni, njena opsesija preuzimanjem Kraljevih Zemalja u drugi plan stavlja Sansin savet da sačeka da se trupe preraspodele, pogotovo kada se uzme u obzir da je, zaboga, polovina njenih vojnika poginula u prethodnoj epizodi.

To je ista ona Deneris koja je u sedmoj sezoni izjavila da više nema ambiciju da je vide kao “kraljicu pepela”, i koja je odbila direktan napad na Kraljeve Zemlje. Ipak, sada kada je izgubila još jednog zmaja, ali i pouzdanu savetnicu Misandei – jedinu crnkinju u seriji, koja je sada obezglavljena – i to sve zbog njenog manjka strpljenja. Zaboravite na stišavanje uticaja Džora Mormonta, ili na Tirionov savet. Ona je spremna da podivlja.

Džon Snou



Nije naučio ništa od Neda Starka

Pomislili biste da će Džon Snou naučiti da laže nakon što iza sebe ima pogubljenje Neda Starka. Da, sjajno je navijati za lika sa mačjim očima, ali za ime božije, izvuci neku pouku o tome da teške istine ne treba odmah sasipati ljudima u lice.

U jednom od njegovih nedovskih poteza, Džon je obećao Deneris da neće otkriti svoj targerijenski identitet kako bi podržao njen put ka tronu. A već u sledećoj sceni, on radi upravo to pred sestrama Stark – koje obe veruju Deneris jednako koliko bi verovale i jednom Lanisteru – zato što on ne može da slaže, pretpostavljam. Uzevši u obzir nasleđe Starkova koji su izginuli zbog svojih predugih jezika. Onda je Sansa rekla Tirionu o Džonu, pa je Tirion prevrtljivac ispričao i Varisu. Da, siguran sam da to neće imati nikakav uticaj na Denerisinu sudbinu… Nemaš bre pojma, snežni Džone.

Gendri

Nije ukapirao ko je postala Arja

Zamislite da ste porazili moćnog Noćnog Kralja, i onda vas neki lik koga možete da ugazite od batina pita da budete njegova žena i domaćica – i to treba da protumačite kao nagradu. Gendri kao da nije ukapirao ko je postala Arja, kao ni da se tako nešto nikada neće desiti. Ipak, siguran sam da će se naći i neka fina dama u Krajoluji za ovog burazera.

Tirion

Nije ništa naučio iz toga što je Lanister

Uzmite u obzir Sansine reči nešto ranije ove sezone u epizodi “Vitez sedam kraljevstava” – “Nekada sam mislila da si najpametniji čovek na svetu.” Ove reči rekla je Tirionu kada je poverovao u obećanje koje mu je dala Sersei. I ne, ona to nije morala dalje da elaborira, zato što smo i svi mi mislili upravo to o Tirionu; ipak, on više nije najpametniji čovek u Igri prestola. Kako su godine prolazile, videli smo Tiriona kako preživljava među Lanisterima, Malopristićem, Varisom, i ostalima koji su pokušali da manipulišu i izdaju najboljeg među njima. Ipak, do sada, istorija kao da implicira na to da će on biti ekspert u umetnosti izigravanja ljudi. Možda je do vina, ali čini se kao da je naš burazer Tirion zaboravio kako da igra svoje stare igrice – ili još gore, kao da je postao naivan, u stilu Džona Snoua.

Teško je, na primer, zamisliti da bi Tirion iz prve sezone rekao Varisu – šefu špijuna koji je preživeo pet, ili šest različitih vladara – o tome kako je Džon zapravo punopravni naslednik Gvozdenog Trona. Takođe je i teško zamisliti da bi Tirion zaboravio da upozori Deneris da se ta informacija širi okolo. I na kraju, Tirion iz prve sezone nikada ne bi očekivao od svoje sestre Sersej da se preda bilo kome ko predvodi iscrpljenu vojsku, posebno nekome ko kao izaslanika pošaje brata koga ona apsolutno prezire. (Ako ništa drugo, makar se setio kako se pregovara sa Bronom.)

Ako ništa drugo, pregovarao je sa Bronom, što je zaista delovalo kao troubek na prvu sezonu.

Džejmi Lanister

Nije ništa naučio od Sersei.

Ovde se više radi o onome što Džejmi nije uradio, nasuprot onome što će, nadamo se, uraditi (ubiti kraljicu). Hajde da ovde budemo iskreni, Džejmi razume Sersei bolje nego većina. Delio je krevet sa njom, odgajali su decu, a proveo je i veći deo prošle sezone uz nju. Kao čovek koji se na bojnom polju borio na strani svoje sestre (i, kako nas je podsetio, bacio dete sa prozora zbog nje), nema razloga da odsustvuje iz planiranja stadijuma napada Lanistera. A kako bi se iskupio i zaustavio svoju sestru, očekivali bismo da će podsetiti Deneris na Serseinu najveću prednost i snagu, a to je činjenica da ima konzistentnu naviku da pravi zasede za svoje protivnike. Mislim, makar je mogao da podseti Deneris na oružje za ubijanje zmajeva koje su Lanisteri očigledno poručili u velikom broju.

A ako govorimo o nedostatku učenja, očigledno je da Džejmi i dalje veruje da je Sersei jednako užasna koliko i on. I da samo on može da stoji uz nju, i obuzda je, na neki način. Jer, da, on možda jeste blizu tome da bude ta vrsta anti-heroja, ali ipak, tragično je što on nije u stanju da vidi koliko daleko je stigla njegova sestra.

Targerijen vojska

Nisu naučili ništa iz treće epizode Duga Noć

Igra prestola je ovekovečila to da nikada nije dobro srljati u bilo koju vrstu rata. Tome najbolje može da posvedoči Liroj “Džon Snou” Dženkins. U četvrtoj epizodi, gde se niska vidljivost graniči ni sa čim, Targerijenova vojska povlači se u gotovo iscrpljenoj sili koja počiva na strateškim propustima. A pomislili biste da bi jedna vojska trebalo da obrati pažnju na savet Lejdi Sanse, i da uspore nakon tako velikih gubitaka, ali ne. Njima se izgleda čini da je dobra ideja pohitati nazad u nebranjen Zmajkamen, bez da su prethodno poslali izviđaće, a da usput znaju da im je neprijatelj bukvalno pirat sa nadmoćnom pomorskom flotom. A i da ne zaboravimo da je Deneris već izgubila jednog zmaja, a drugi je povređen. Da su stvarno njene bebice, sigurnost bi bila prioritet. Ona se i ranije suočila sa ogromnim strelama, zbog čega bi onda zaboravili na njih u tom kontekstu sada?

Bren ‘Trooka Vrana’ Stark

Nije naučio ništa iz svog sopstvenog postojanja

On je Stark koji ima pristup svakoj priči. Ipak, on i dalje mirno sedi dok njegovi prijatelji žive i umiru, a samo povremeno odluči da svoje sposobnosti iskoristi kako bi upozorio neke, a neke druge proglasio odgovornim. Pored svega onoga što je sposoban da uradi za dobrobit čovečanstva, on je i dalje klinja koji je i bio, onaj koji bira da sedi okolo i govori na kriptonskom, dok nudi povremene naznake svrhe i inteligencije. Kao i sama Igra prestola u svom trenutnom stanju.

