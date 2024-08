Nakon razgovora sa internet trolom prestala sam da žalim ljude

Bio je divan prolećni dan kada sam shvatila da mi je jedan od najbojih ortaka težak internet trol. Nisam sigurna da li smo krenuli u razgovor o trolovanju kada ga je neko nazvao Jovana, po Jovani Skenkhant Ivanović koja je njegov najrazvijeniji lažni profil ili kada su ga pitali kako je bilo na otvaranju Hilton hotela na koji je išao da bi čekinovao svog novog avatara, i napravio mu album sa otvaranja, budući da je ako je verovati fejzbuku, u Hiltonu zaposlen.

Iskrena da budem, znala sam sa kim imam posla jer mi je poznat njegov pristup životu kao jednoj velikoj farsi, na kome mu sve ove godine toliko zavidim. On je u stanju da u kockarnici uzme veliku lovu samo da bi posle smišljao najkreativnije načine za njeno najbrže trošenje (daleko od toga da je materijalno situiran). Kao na primer – uđeš u bar i od svih koktela naručiš po jedan za sve svoje ortake pa se još kladiš ko će poslednji ostati na nogama. Taj čovek bukvalno živi da bi se zajebavao i da bi zajebavao druge. Sada su mu samo internet platforme i socijalne mreže pružile bezbroj novih mogućnosti.

Kako mi je objasnio sve je počelo nevino, pravljenjem lažnih profila da bi dobijao čipove za poker i da bi mogao da igra slagalicu na poslu. Onda je jednog dana Jovani Ivanović dodao fotografiju ne bi li sprdao sa ortaka koji na to nije naseo. Međutim, kada je sledeći put otišao na taj profil dočekalo ga je stotine zahteva za prijateljstvo i kite u inboksu. Tada je shvatio da cela stvar ima potencijal. Nakon što je obogatio svoj profil fotografijama porno glumice ili bilo koje devojke pred ogledalom kojoj se lice ne vidi baš najjasnije, krenuo je u svoju avanturu. Počeo je od poslatih kita, za koje kaže da je vremenom skupio omanju kolekciju i da su mu sve drage.

– Jednu od poslatih kita smo koleginica i ja okačili na zid i tegovali smo vlasnika. Međutim zbog toga smo bili blokirani sa Fejsbuka prvo na sat vremena pa na ceo dan. Zato smo promenili strategiju, odlazili bismo na profil osobe, tražili joj članove porodica i preusmeravali kitu njihovim ženama. – objašnjava mi čovek koji stoji iza Jovane Skenkhunt Ivanović i mnogih drugih avatara.

On je dugo pokušavao da monetizuje svoj trud i rad, a ne samo da preusmerava polne organe ali nije otišao dalje od promovisanja ortačkih kafića, često tako što bi zakazivao sastanke sa ljudima baš na tim mestima ili najavljivao da će Jovana tamo biti na piću. Iako mu je cilj da nekada dođe do nekog keša makar preko reklamiranja kamagre, ipak je zabava i ubijanje vreme na poslu jedna od osnovnih funkcija njegovih profila. Trolovanje SNS stranica, učlanjivanje u gurpe Momrmona i Jehovinih svedoka su bili zabavni ali ništa nije bilo na nivou trolovanja na stranici – tražim posao i stan u Njemačkoj.

– Nakon što sam naveo da sam daktilografkinja i „pul dens“ plesačica, pul kao bazen, zamolio sam za posao i već je prvi komentar bio otprilike „devojko ne možeš tako da se predstavljaš sa sisama u prvom planu“ i fajt je mogao da počne – priča on.



Dolivao je ulje na vatru tako što je od ove žene tražio savet kako da se predstavi, a čoveku koji mu je ponudio da pere sudove, on je odgovorio sa „nisam ja toliko ulagala u ove nokte da bih prala sudove.“



Objasnio mi je da je rasprava postala ogromna i da je u jednom trenutku prestrao da je prati, na šta sam ja morala da ga upitam kako to da niko nije provalio da ih tako očigledno drnda.

– E, pa jeste jedna devojka. Napisala je kako ne vidite da se devojka ili lik iza ovog profila zezaju, ali niko nije obratio pažnju na nju, nastavili su ili da napadaju „devojku“ ili da je brane. – objasnio mi je.

I tu mi je sve postalo jasno. Glas razuma kao da je uvek onaj najtiši koji rulja retko uzima u obzir budući da su svađe toliko sočnije. Barem na grupi kakava je tražim posao i stan u Njemačkoj.

Ipak Jovana Skenkhunt Jovanović u tome vidi dobru stvar jer ako većina tih ljudi i dalje obitava na ovoj planeti i nije izumrlo to valjda znači da i za nas ima šanse. I dok je njega sve to beskrajno zabavljalo ja sam bivala sve zabrinutija.

Kada sam ga pitala kako mu nije žao paćenika koje zavlači, dao mi je vrlo preciznu statistiku i rekao da je za žaljenje možda tek svaki dvadeseti. Da bih to osetila na svojoj koži ulogovao se na profil otvorio je inbox i predao mi je telefon u ruke.

Poruke su krenule da stižu jedna za drugom, a ja sam nasumičnom liku odgovorila na njegovo „cao“. Odmah je palo i pitanje imaš li dečka, pa zatim i: “ odg. odg. odg.“ jedno za drugim. Do tad uopšte nisam bila svesna da postoje tako agresivne skraćenice. Na nagovor ortaka tražila sam mu fotografiju i dobila sam neku sa mature na šta sam iz sažaljenja stavila samo lajk palac, osećajući se u najmanju ruku jako neprijatno. On je glasno zacoktao i rekao da se to ne radi tako i da mene niko ne bi sažaljevao da sam neka od tih budala. Taman da kažem kako mi je žao ovog lika jer deluje kao mukica štreber, stigla mi je poruka: „ces te karam? Odg. odg. odg.“

Otišla sam samo na log out pre nego što krenu i video pozivi sa spoznajom da nikad od mene dobar trol neće biti kao i da je zaista krajnje vreme da prestanem da sažaljevam ljude te shvatim da je apoklaipsa koja nam preti nešto čemu se treba radovati. Jedina stvar koja me u celoj priči raduje je pomisao na to šta će sve Jovana da radi kada Fejsbuk integriše i dejting aplikaciju u sebe?