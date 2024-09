Napadač za masakr u Krajstčerču žalio na presudu i zbog „ponižavajućeg“ postupanja u pritvoru

Čovek koji stoji iza najvećeg masovnog ubistva u istoriji Novog Zelanda uložio je žalbu na svoju presudu i doživotnu zatvorsku kaznu bez uslovne slobode, nakon tvrdnji njegovog advokata da je u pritvoru bio tretiran „nehumano i ponižavajuće”.

Australijski beli nacionalista ubio je 51 osobu i ranio 40 kada je otvorio vatru na ljude u dve džamije u novozelandskom gradu Krajsčerču 15. marta 2019. godine, prenoseći masakr uživo, što je dovelo do velike reforme oružja u zemlji. Policija ga je uhapsila na putu do treće džamije.

Videos by VICE

Godine 2020. izjasnio se krivim po 51 optužbi za ubistvo, 40 optužbi za pokušaj ubistva i optužbi za terorizam, a potom je osuđen na doživotnu bez uslovnog otpusta – kazna koja nikada ranije nije izrečena na Novom Zelandu.

Sudija Kameron Mander je tada izjavio da je izrekao najoštriju mogući kaznu za „nehumane“ postupke ubice, rekavši mu: „Vaši zločini su toliko zli, da čak i ako ste u pritvoru dok ne umrete, to neće biti dovoljna kazna i denuncijacija“.

Apelacioni sud Novog Zelanda je u utorak potvrdio da je napadač uložio žalbu na presudu i kaznu. Izgleda da je žalba uložena nakon saveta njegovog advokata Tonija Elisa, koji je prošle godine tvrdio da je njegov klijent priznao krivicu zbog „nehumanog i ponižavajućeg postupanja” koje je pretrpeo dok je čekao suđenje, i da su njegova kazna i osuda možda prekršili Povelju o pravima, prenosi Radio Novi Zeland.

„Rekao je da je način na koji se prema njemu postupalo dok je čekao suđenje i posle toga uticao na njegovu volju da nastavi i odlučio da je najjednostavniji izlaz da se izjasni krivim“, rekao je Elis o svom klijentu u dopisu koji je poslat novozelandskom mrtvozorniku pre istrage masakra.

„Time on misli da je bio podvrgnut nečovečnom ili ponižavajućem postupanju dok je bio u pritvoru, što je sprečilo pravično suđenje”.

Preživeli masakra izrazili su šok zbog žalbe, za koju kažu da ima potencijal da ponovo ih traumira.

„Verujem da će ovo izazvati značajnu traumu u našoj zajednici i da terorista neće dobiti ništa od toga“, rekao je imam Gamal Fouda, koji je preživeo teroristički napad, za Nju Ziland Herald.

„Bojim se da razumem zašto to radi kada je i sam priznao krivicu“, dodao je Fouda. „Ne mogu a da ne pomislim da je ovo još jedna akcija ovog teroriste da ponovo naudi svojim žrtvama tako što će održati sećanje na njega i njegove terorističke akcije.

Temel Atakokugu, koji je upucan devet puta tokom napada, je za Herald rekao: „On radi ove stvari da bi stalno podsećao javnost da je još uvek tu. Trudi se da ne bude zaboravljen.”

„Neće mu proći i on će ostati tamo zauvek.“

Na pitanje o žalbi, novozelandska premijerka Džasinda Ardern odbila je da komentariše ono što je opisala kao „pokušaje napadača da ponovo traumatizuje ljude“.

„Davno sam obećala da neću javno imenovati teroristu i to zato što je to priča koju ne treba pričati“, rekao je Ardern. „Njegovo ime ne bi trebalo da se ponavlja i primeniću to isto pravilo kada komentarišem njegove pokušaje da ponovo traumatizuje ljude.

„Ne bi trebalo da mu damo išta.“