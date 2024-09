Napaljeni ljudi više lažu

Postoji ona izreka koja govori o tome da ljubav tera ljude na lude postupke, ali ih tera i na neke dosadne stvari takođe, kao što je da džogiraju zajedno ili da nude da pokupe jedan drugog sa aerodroma. Napaljenost je haotičnija, nestalnija emocija: da li neki čudni ljudi mole Herija Stajlsa da ih ubode srpom u grlo ili da ih gurne sa litice zato što ga vole? Odrastite – to je čista, nefiltrirana napaljenost koja govori iz njih.

Napaljenost one koji je osećaju ne inspiriše samo na to da elaboriraju scenarije u kojima umiru, već takođe utiče i na neke potpuno nove crte ličnosti, ukuse i ponašanja. Jedno novo istraživanje povezalo je seksualno uzbuđenje sa “iskrivljenom samoprezentacijom,“ uključujući i ponašanje koje varira od ulepšavanja činjenica do čistog laganja.

Videos by VICE

U ovom istraživanju, istraživači su jednu grupu ispitanika od ukupno 634 studenta izložili seksualnom stimulusu (što je po mom mišljenju meta-napaljeni potez istraživača), dok su drugu grupu izložili neutralnim, neseksualnim stimulusima. Učesnici koji su bili izloženi seksualnim stimulusima više su se koristili tehnikama obmane kako bi se dodvorili drugim učesnicima (na primer, napaljeni učesnici su češće menjali svoje preferencije na za ovo istraživanje formiranom dejting profilu kako bi se bolje uklopili u preferencije profila potencijalnog partnera kada bi mislili da će taj partner videti te njihove izbore). Neki drugi vidovi obmane uključivali su i laganje o broju seksualnih partnera sa kojima su imali odnose i predstavljanje sebe kao spremnije na kompromise nego što su imali instrukcije da budu.

„Ljudi će govoriti i raditi skoro sve kako bi se skontali sa atraktivnim neznancem,“ rekao je Gjurit Birnbaum, jedan od autora ovog istraživanja u saopštenju za medije. „Kada je vaš seksualni sistem aktiviran, vi ste motivisani da sebe predstavite u najboljem mogućem svetlu. To znači da ćete možda nepoznatoj osobi reći nešto za šta verujete da će učiniti da izgledate bolje nego što je činjenično stanje u realnosti.“ Gde je tu laž?

Seksualna obmana je prethodno proučavana iz različitih uglova. 2008, istraživači su stvorili skalu seksualne obmane koja je bazirana na iskazima učesnika o svom sopstvenom seksualno obmanjujućem ponašanju. Ovi istraživači otkrili su da su muškarci spremniji na to da slažu zarad seksualnog odnosa, dok je za žene verovatnije da će imati seks sa nekim za koga nisu zainteresovane samo kako bi izbegle potencijalni sukob.

Najskoriji nalazi u istraživanjima seksualne obmane oslikavaju rezultate jednog istraživanja iz 2013. godine koje je otkrilo da i muškarci i žene lažu o svojoj seksualnoj istoriji kako bi se društveno konformirali – žene smanjuju broj prošlih partnera i umanjuju učestalost šema na jedno veče, dok muškarci imaju tendenciju da povećavaju ove brojeve.

Ono što među rezultatima ovog istraživanja ne iznenađuje je to što su pokazali da dejting aplikacije dodaju novu dimenziju obmane. Sudeći prema rezultatima jednog istraživanja, komunikacija koja se odvija preko ovih aplikacija ohrabruje laži u cilju bolje samoprezentacije, i bele laži – one neistine koje za cilj imaju da ljude zadrže zainteresovanim za vas. Setite se, “Izvini, umro mi je telefon,“ nasuprot istine koja bi bila, “Izvini, neko ko jako liči na tebe, samo što je malo više hot mi se javio prvi.“

Postoji velika razlika između one vrste socijalno prihvatljivih obmana koje svi činimo pod uticajem napaljenosti, i predatorskog, manipulativnog ponašanja koje može dovesti u pitanje saglasnu prirodu šema, poput skrivanja izuzetno važnih informacija od partnera. Požuda nije izgovor da povredimo drugu osobu. Ipak, ukoliko uhvatite sebe kako kucate nešto poput “haha dada hvala što si mi poslao ovu pesmu, poslušaću je čim stignem kući! nekome za koga ste zainteresovani u romantičnom smislu, znajte da niste jedina osoba koja reaguje na ovakav, vrlo upitan način. I pripremite se da zaronite u Wikipedia članke kako biste saznali nešto o vašim najnovijim “interesovanjima.“

Pratite Kejti Vej na Tviteru.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.