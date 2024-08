Naša predviđanja ko će osvojiti Oskara (i ko bi trebalo da osvoji)

Tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

Svake godine Akademija filmskih umetnosti i nauka održava prijem u čast glumaca, glumica, režisera, i kostimografa koji su nas očarali svojim kinematografskim veštinama u prethodnom periodu. Prenos dugo traje a nagrada je politički oktroisana, ali za razliku od redovnog predsedničkog obraćanja građanima, na ovo će Amerikanci bar obratiti pažnju. Gledaćemo devedesetu dodelu Oskara kako bismo videli ko će otići kući sa prestižnom zlatnom statuom. Jeste li se već kladili na pobednike? Ako niste, pročitajte naša nagađanja o ovogodišnjim dobitnicima i gubitnicima.





Najbolja glavna muška uloga

Ko treba da pobedi: Denijel Dej Luis, „Fantomska nit”

Ko će da pobedi: Geri Oldman, „Najmračniji čas“

Svi bismo voleli da nam Timotija Šalamea daju intravenozno u što većim količinama, ali nažalost naš idol nije uradio za svoj film ono što Geri „što ne bi rekao da Jevreji vladaju Holilvudom“ Oldman jeste za Darkest Hour. Dobiće nagradu iz dva razloga: Oskar za glumca koji tumači lik navodno razumnog političkog lidera bilo bi ne baš suptilno podjebavanje aktuelnog velikog vođe; a i zato što Akademija voli protetiku.

Najbolja sporedna muška uloga

Ko treba da pobedi: Vilijem Defo, „Projekat Florida“

Ko će da pobedi: Sem Rokvel, „Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju“

Defo je genijalan kao Bobi Hiks u The Florida Project, ali nema onu besramnu drskost koju Rokvelov rasistčki policajac ima; najzad lik sa kim niko od nas nema ama baš ništa zajedničko.

Najbolja glavna ženska uloga

Ko treba da pobedi: Seli Hokins, „Oblik vode“

Ko će da pobedi: Margo Robi, „Ja, Tonja“

Uprkos ekplozivnim performansima Fransis Makdormand u Three Billboards Outside Ebbing, Missouri odnosno Margo Robi u I, Tonya, Seli Hokins je tiha voda koja breg roni. Njena gluma u The Shape of Water toliko toga govori bez da išta u stvari kaže. Ali ne otpisujte ni Serše Ronen, zvezdu The Lady Bird pred kojom je svetla budućnost.

Najbolja sporedna ženska uloga

Ko treba da pobedi: Lori Metkaf, „Ptičica“

Ko će da pobedi: Alison Dženi, „Ja, Tonja“

Merion Makferson u tumačenju Lori Metkaf je najubedljivija filmska majka još od transformacije Entonija Perkinsa u „Psihu“, ako preskočimo Sofiju iz „Sofijinog izbora“ i Bambijevu mamu (RIP). Ali zlatni idol bez sumnje ide Alison Dženi koja nam je dala najneubedljiviju majku još od Dženifer Lorens u mother! Dženi je morala da na dodeli Zlatnog globusa nosi lažnog papagaja kako bi se javnost uopšte setila da je ona u stvari igrala nekog u nekom filmu.

Najbolji dugometražni animirani film

Ko treba da pobedi: „Koko“

Ko će da pobedi: „Koko“

Žao mi je, hejteri: The Boss Baby zaslužuje nominaciju ali Coco zaslužuje Oskara. Nije bezveze zarađeno 700 miliona dolara.



Najbolja fotografija

Ko treba da pobedi: Rodžer A. Dikins, „Blejd Raner 2049“

Ko će da pobedi: Bruno Delbonel, „Najmračniji čas“

Legendarni Rodžer Dikins nominovan je za Oskara četrnaest puta, od toga 2008. sa dva različita filma. Ako vam se i nije svideo novi Blejd Raner, morate priznati da prekrasno izgleda. Opet, Bruno Delbonel je uspeo da Čerčila prikaže kao ljudsko biće, znači ko zna.

Najbolja kostimografija

Ko treba da pobedi: Mark Bridžis, „Fantomska nit”

Ko će da pobedi: Mark Bridžis, „Fantomska nit”

Moram da kažem da kostimografija u Phantom Thread zaslužuje da se nađe u muzeju. Jednog dana će tamo i naći mesto.

Najbolja režija

Ko treba da pobedi: Kristofer Nolan, „Denkerk“

Ko će da pobedi: Giljermo del Toro, „Oblik vode“

Pošto su tu i Kris Nolan i Pol Tomas Anderson, pitanje je samo koga Akademija manje mrzi. Da je bar i Skorseze nešto snimio te 2017. Ali eto, tu je Giljermo del Toro da po stoti put snimi jedan te isti film, zašto ga ne nagraditi.

Najbolji dokumentarni film

Ko treba da pobedi: Strong Island, Jans Ford i Džoslin Barns

Ko će da pobedi: „Ikar“, Brajan Fogel i Den Kogan

Ford i Barns su sa Strong Island postigli nešto značajno na polju autobiografske kriminološke kinematografije, ali mislim da će Netfliks na Oskara ipak morati da sačeka još koju godinu. Umesto toga, nastavićemo svi da duvamo u tikvu Mekartizma, bar dok traje istraga o ruskom uticaju na predsedničke izbore.

Najbolja montaža

Ko treba da pobedi: Pol Meklis i Džonatan Amos, „Vozač“

Ko će da pobedi: Tatjana S. Rigel, „Ja, Tonja“

Da li je prošle godine bilo bolje montirane scene od uvoda u Baby Driver? Nije. Ipak, Tonya je seckala između ljudi kako sede i ljudi kako nešto rade, a to se danas zove montažom. Vredi pomenuti i činjenicu da je Li Smit uspeo da skrpi Dunkirk praktično bez scenarija, svaka čast.

Najbolji strani film

Ko treba da pobedi: „Bez ljubavi“, Rusija

Ko će da pobedi: „Uvreda“, Liban

Bilo je mnogo kvalitetnih stranih filmova prošle godine! Tu ne mislim na The Square, koji je kao kritika sveta umetnosti podjednako efikasan kao kad bih ja rekao da mrzim Demijena Hirsta ili Džefa Kunsa.

Najbolja šminka

Ko treba da pobedi: „Najmračniji čas“, Kazuhiro Cuđi, David Malinovski, i Lusi Sibik

Ko će da pobedi: „Najmračniji čas“, Kazuhiro Cuđi, David Malinovski, i Lusi Sibik

Razočaralo me je što su se odlučili za protetiku kod Džejkoba Trembleja u Wonder umesto da su našli glumca obolelog od sindroma Trečera Kolinsa. Ne zaboravimo da Holivud nije stvarno woke, samo glumata.

Najbolja originalna muzika

Ko treba da pobedi: Džoni Grinvud, „Fantomska nit“

Ko će da pobedi: Aleksandar Desplat, „Oblik vode“

Ko god je gledao Phantom Thread može sigurno da otpevuši muziku koja ga prati, a realno bi bilo lepo da i Džoni Grinvud nekad dobije bar neku filmsku nagradu. U ovoj kategoriji ima baš velikih imena, Hans Cimer protiv Aleksandra Desplata, Karter Burvel protiv Džona „Star Wars“ Vilijamsa. Nažalost, ove godine kao da baš sve ima oblik vode.

Najbolja originalna pesma

Ko treba da pobedi: Mystery of Love iz „Zovi me svojim imenom“; Sufjan Stivens

Ko će da pobedi: Remember Me iz „Koko“; Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez

Možda sam lud što se ne kladim na Meri Džej Blajdž, ali Mighty River mi je nekako previše banalna. Dok se kod Sufjanove Mystery of Love prosto oseća nežnost. Ipak, sa dečurlijom ćemo svi pevati Remember Me iz Coco.

Najbolja scenografija

Ko treba da pobedi: „Blejd Raner 2049“, Denis Ganser i Alesandra Kerzola

Ko će da pobedi: „Oblik vode“, Pol Denam Osterberi, Šejn Bio, Džefri A. Melvin

Trideset godina posle originalna, svet je još gadnije, prljavije, smrdljivije mesto za androide koji sanjaju električne ovce. Scenografi su za 2049 stvorili sliku budućnosti koja odaje počast svojoj prošlosti. Ali Giljermo del Toro već ima muzej scenografije u LA.

Najbolji vizualni efekti

Ko treba da pobedi: „Rat za planetu majmuna“, Džo Leteri, Danijel Baret, Den Lemon, i Džoel Vist

Ko će da pobedi: „Poslednji džedaji“, Ben Moris, Majk Malholand, Nil Skanlan, i Kris Korbold

Da vas vidim kako biste vi napunili post-apokaliptični zatvor hiljadama humanoidnih majmuna. Odnosno, da vas vidim kako ćete sad da napravite novu Keri Fišer.

Najbolji adaptirani scenario

Ko treba da pobedi: „Zovi me svojim imenom“, Džejms Ajvori

Ko će da pobedi: „Zovi me svojim imenom“, Džejms Ajvori

Call Me by Your Name ima moj glas zato što je neko negde tokom produkcije odlučio da pretoči jebanje breskve u format scenarija.

Najbolji originalni scenario

Ko treba da pobedi: „Ptičica“, Greta Gervig

Ko će da pobedi: „Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju“, Martin Makdona

Beli ljudi širom Amerike su se grčili slušajući kako Fransis Makdormand psuje, ništa kao kad Englez karikira nadrkanog američkog seljaka. Iako je Makdona nagrađivani teatarski pisac, ja bih se kladio da će da će od nominovanih scenarista samo dela Grete Gervig ostati relevantna za par godina.

Najbolji film

Ko treba da pobedi: „Beži“, producenti Šon Makkitrik, Džejson Blum, Edvard H. Ham Junior, Džordan Pil

Ko će da pobedi: „Oblik vode“, producenti Giljermo del Toro i J. Majls Dejl

Get Out je pokrenuo dugo očekivan razgovor o rasnim pitanjima, i pretvorio budžet od 4.5 miliona u zaradu od 255 miliona. Problem je u tome što ga pretežno beli članovi Akademije nisu ni pogledali