Naučnici pronašli još 168 drevnih ogromnih crteža urezanih u peruansku Naska visoravan

Pustinju Naska u Peruu krase stotine misterioznih figura, nazvanih geoglifima, koje su urezali u tlo starosedeoci koji su živeli na ovim prostorima pre između 2.500 i 1.500 godina.

Drevni crteži, zajednički poznati kao Naska linije, pokrivaju oko 420 kvadratnih kilometara ovog sušnog terena. Mnoge figure su vidljive samo iz vazduha, ostavljajući brojna otvorena pitanja u vezi svrhe ovog ogromnog umetničkog prikaza.

Videos by VICE

Sada je međunarodni tim istraživača iz Japana i Perua otkrio 168 ranije nepoznatih geoglifa u ovoj peruanskoj pustinji, uključujući prikaze ljudi, ptica, orki, mačaka, zmija i rođaka kamila, navodi se u saopštenju Univerziteta Jamagata objavljenom u petak.

Crteži su stari skoro 2.000 godina, prema preliminarnim istraživanjima, a identifikovani su uz pomoć snimaka iz vazduha visoke rezolucije koje su snimili dronovi tokom terenskih istraživanja od juna 2019. do februara 2020.

Mnogi od novootkrivenih geoglifa su relativno mali, prečnika samo tri do šest metara, što ih je skrivalo od prošlih pretraga. Jedna od najupečatljivijih figura izgleda kao je bradati čovek sa frizurom u stilu Antona Čigura tj. Haviera Bardema iz No Country for Old Men, ali novi ulov uključuje i širok izbor životinja, od morskih sisara do ptica, što odražava ekološko bogatstvo ovog područja pre par hiljada godina.

Istraživači predvođeni Masatom Sakaijem, arheologom i antropologom sa Univerziteta Jamagata, došli su do otkrića u saradnji sa Horheom Olanom, peruanskim arheologom sa Univerziteta Panteon-Sorbona. Isti tim je ranije identifikovao 143 geoglifa u istoj oblasti, dostignuće koje su istraživači objavili 2019.

Ova otkrića su usledila nakon osnivanja Instituta Naska 2012. godine, istraživačkog centra u oblasti koju podržava Univerzitet Jamagata. Sakai i njegove kolege se nadaju da će njihovi napori otkriti još mnogo ovih zagonetnih crteža u narednim godinama, što će možda pružiti nove uvide u značenje ovog prirodnog pustinjskog platna za narode koji su ovde davno živeli.