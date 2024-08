Naučnici su napravili robota od tečnog metala koji može da pobegne iz kaveza kao Terminator

Naučnici su kreirali robote koji mogu da menjaju stanje između čvrstog i tečnog, omogućavajući im da izvode zapanjujuće podvige kao što su skakanje, penjanje, pa čak i bežanje iz kaveza na način koji jezivo podseća na robote T-1000 iz Terminator filmova, navodi nova studija.

Oblik i kretanje ovih mašina kontrolišu magnetna polja. Ova tehnologija može dovesti do novih biomedicinskih i inženjerskih primena, kao što su ciljana isporuka lekova, sklapanje automobila ili proizvodnja univerzalnih šrafova.

Meki roboti su obično mnogo savitljiviji od svojih kolega tvrdog tela, ali kompromis je u tome što nisu tako jaki, brzi ili lako kontrolisani kao čvrste mašine. Sada je međunarodni tim inženjera razvio materijal napravljen od metala galijuma koji je prožet sićušnim magnetnim mikročesticama.

Ova „magnetoaktivna fazna prelazna materija“ (MPTM) na jedinstveni način kombinuje visoku mehaničku čvrstoću, kapacitet opterećenja i brzinu kretanja čvrste faze sa „odličnom morfološkom prilagodljivošću (izduživanje, cepanje i spajanje) u tečnoj fazi“, prema studiji objavljenoj u sredu u časopisu Matter.

„Ljudi već duže vreme rade na ovim malim robotima i mašinama sa magnetnim odzivom“, rekao je Karmel Mahidi, koji vodi laboratoriju za meke mašine na Univerzitetu Karnegi Melon i viši je autor nove studije, u razgovoru za Motherboard

„Paralelno sa tim, moja grupa je bila pionir u mnogim tehnikama koje koriste tečne metale – poput galijuma – koji imaju veoma nisku tačku topljenja”.

„Ovo je jedan od pokušaja spajanja ova dva pristupa“ i „samo da vidimo šta će se desiti kada ih pomešate“, nastavio je. „Nadali smo se da ćemo dobiti ’najboljeg od oba sveta’ gde bismo mogli da iskoristimo prednosti visoke električne provodljivosti i sposobnosti promene faze metala galijuma sa magnetnim odzivom sistema magnetnih mikročestica”.

Mašine koje je ekipa napravila su bile u stanju da reaguju na magnetna polja zbog magnetnih mikročestica u njihovim telima. Postavljanjem robota unutar naizmeničnog magnetnog polja, Majidi i njegove kolege sa Univerziteta Sun Jat-sen i Univerziteta Žeđiang u Kini postigli su da se robiti kreću i zagrevaju, tako da se rastvaraju.

„Kada imate metal koji je u prisustvu naizmeničnog magnetnog polja, mi jednostavno znamo iz osnovnih principa elektromagnetizma da to uzrokuje da u osnovi električna struja spontano teče kroz taj metal“, objasnio je Mahidi. “To je ta spontana električna struja koja zagreva metal i uzrokuje da se topi.”

Ovom tehnikom, istraživači su uspeli da upotrebe MPTM robote za lemljenje električnih kola, da ihoblikuju u univerzalni zavrtanj, da uklone predmete iz veštačkog stomaka za obuku hirurga, kao i da savladaju teren sa preprekama.

Takođe su uspeli da naprave slatkog malog LEGO čoveka od MPTM-a koji se pretvara u tečnost i kreće se kroz rešetke kaveza. Iako se čini da se robot sam spaja u prvobitni oblik na drugoj strani, Majidi je pojasnio da ga je tim ručno prepravio.

„Prilično liči na T-1000 u smislu da imate tu figuricu i da se ona istopi u mrlju, i usisava se kroz te rešetke“, rekao je Majidi, dodajući da je zlobni android ubica iz Terminatora 2 poslužio kao inspiracija za robota.

Moći dinamičkog menjanja oblika robota mogu se prilagoditi da služe mnogim funkcijama, posebno u biomedicini. Buduće iteracije MPTM mašina bi mogle da isporuče lekove određenim organima ili da izvuku opasne predmete iz tela. Mogućnost prebacivanja između čvrstog i tečnog stanja takođe može biti korisna u pristupu bilo kojim ograničenim ili teško dostupnim prostorima

„Nisam mogao ni da zamisli zamislio da postoji toliko različitih reakcija i mogućnosti ovih materijalnih sistema,” zaključuje Majidi.