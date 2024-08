NBA šampion Džaval Mekgi o muzičkoj karijeri: “Želim zlatnu ploču”

Poslednjih nekoliko godina, karijera Džavala Mekgija je izgledala kao dobitni loto listić. Nakon nekoliko sezona punih povreda zbog kojih je išao od kluba do kluba – i zamalo završio kao žrtva “Procesa” Sema Hinkija, Mekgi je našao svoju ulogu u najboljem košarkaškom timu koji je ikada postojao.

Osvojio je titulu sa Golden Stejt Voriorsima prošle godine (tada je imao najbolji procent šuta od svih igrača u plejofu) i trenutno izgleda kao da ima dobre šanse da taj uspeh ponovi. Ali njegova interesovanja i strasti su šire od košarke. Njegova muzička karijera je u usponu i već je producirao nekoliko pesama pod alter-egom “Pierre”.

Videos by VICE

Prošle nedelje, u hotelu u Zapadnom Holivudu, VICE Sport je seo sa Mekgijem da bi razgovarali o tome kako namerava da promeni percepciju sebe, sa kojim muzičarem želi da sarađuje, zašto Voriorsi izgledaju kao da im je dosadno ove sezone i o mnogim drugim temama.

VICE Sports: Počeo si da praviš muziku pre otprilike 10 godina kada si bio još u srednjoj, je l’ tako?

Džaval Mekgi: Uvek sam voleo muziku. Moj prvi kompjuter je imao FruityLoops. Ja sam oduvek bio gik. Ljudi ne shvataju, ali praviti muziku pomoću tog programa je mnogo drugačije, gotovo kao kodiranje. Nije prosto pravljenje ritma. Zbog toga me je zanimalo. Bio sam u fazonu “ovako mogu da napravim dobar zvuk”. I imao sam 18 godina.

Na fakultetu sam bukvalno napravio album sa ortakom, ali nije bio ništa specijalno. Samo vrsta zabave kada nam je dosadno. Kada sam došao u NBA, prva stvar koju sam uradio je bila kupovina Mekbuka i programa “Logic”. To je bilo 2008. I koristim ga već deset godina, a postao sam dobar pre tri. Sreo sam neke producente i oni su mi pomogli da pravim bolje ritmove i melodije. Mislio sam da ljudi samo koriste muziku dostupnu u programu, ali u stvari oni to uzimaju sa svih strana. A ja nisam znao za taj aspekt produciranja. Osećam da sam u poslednjih nekoliko godina stvarno postao mnogo, mnogo bolji producent.

VICE Sports: Sa kim radiš sve?

Mekgi: Tokom leta sam u Los Anđelesu tako da tada zovem redom ljude da dođu u studio i rade sa mnom.

VICE Sports: Tako praviš kontakte i tražiš ljude?

Mekgi: Ne baš. S obzirom da igram košarku, ljudi prirodno gravitiraju ka meni pa im onda kažem da produciram. I kada im pustim ono što pravim, oni skapiraju da sam ozbiljan i hoće da rade sa mnom u studiju. Jedan od mojih prijatelja, Alvin – zaboravio sam pod kojim imenom producira – jako mi je pomogao u produciranju. Nakon toga sam shvatio da mogu da pravim muziku.

VICE Sports: Kako bi opisao svoj stil?



Mekgi: To je dobra stvar u vezi sa produciranjem. Ja ne repujem. Tako da mogu da pravim muziku u bilo kom stilu. Mogu da napravim EDM ritam. Mogu jednog dana da objavim EDM pesmu a drugog neku grandži hip-hop stvar. Nije bitno. Tako da ja ne mislim da imam kategoriju. Ali uglavnom radim hip-hop. Možda ću nekad napraviti EDM stvar ali uglavnom radim hip-hop i urbanu muziku.



Fotografija: Cary Edmondson-USA TODAY Sports

VICE Sports: Jednom si se opisao kao osobu koja ne veruje u “velika očekivanja”. Znajući koliko je teško promeniti percepciju koju svet ima o tebi, koja su tvoja očekivanja sada, kao nekog ko pokušava da nađe svoje mesto u potpuno drugoj industriji?

Mekgi: Ne želim ja baš da menjam tu percepciju. Ja sam ja. Košarkaš, zajebant, šta god. Ali sam strastven po pitanju muzike i ne želim da ljudi misle da ovo radim samo zato da bih postao slavan. Ja sam već slavan a i ne radim ovo zbog novca. I ne zarađujem od ovoga jer nije kao da imam neku muzičku bazu.

VICE Sports: Ali ovo je više od hobija?

Mekgi: Da, svakako. Ali sada to radim iz strasti. Ne radim zbog finansija. Ne radim jer mi treba novac. Bukvalno radim jer mi se sviđa i jer volim to da radim. Umem da budem i po 12 sati u studiju. Nije posao. Osećaj je “vau, ne mogu da verujem da sam već toliko ovde”.

VICE Sports: Koliko vremena provodiš radeći na muzici?

Mekgi: Ako je reper u studiju, ja baš ne volim da tada pravim muziku jer tro traje zauvek. Više volim da imam gomilu različitih stvari i da onda puštam to onome sa kime radim da bi ta osoba mogla da kaže šta mu se sviđa a šta ne. Mogu da izaberu tri ili jedan i onda možemo da sređujemo. Tako možeš da uradiš tri, četiri različite pesme jer se kapirate. Ali ako sam u studiju i počinjem od nule, onda to može dugo da traje.

VICE Sports: Koliko ti vremena treba da napraviš ritam?

Mekgi: Zavisi kako se osećam. Nekad mogu da napravim pet za tri sata. I da kidaju. Ali nekad to mogu da počnem da radim iz dosade. I da odustajem. Nekada se to dešava. Ali imam trenutke kada sam skroz u fazonu. Zbog toga više volim da predstavljam ljudima završene stvari nego da počinjem od nule sa njima.

VICE Sports: Gde radiš? Je l’ postoji studio u tvojoj kući?

Mekgi: Imam studio u Inglvudu i još jedan u Ouklendu. Imam i nešto postavljeno kod kuće gde mogu da radim ako nemam vremena da odem do studija.

VICE Sports: Kako uspevaš ovo sve da kombinuješ sa obavezama putovanja zbog košarke?

Mekgi: Slušalice. Tastatura. Zbog toga je tehnologija super, jer je sve na mom kompjuteru. Svaki instrument na svetu mi se nalazi na hard disku i sve što mi treba su mala tastatura i slušalice i imam ceo orkestar ako mi treba.

VICE Sports: Kako nalaziš umetnike sa kojima sarađuješ?

Mekgi: Instagram, upadam ljudima u poruke (smeje se). Ali ozbiljno, umem da stavim muziku na Instagram i da tagujem ljude da urade nešto sa time. Tako često funkcioniše.

Fotografija: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports



VICE Sports: S kim bi želeo da sarađuješ?

Mekgi: Sa Farelom, sa Kanjeom i sa Drejkom. Sa svom trojicom.

VICE Sports: To su baš “teškaši”.

Mekgi: Jesu.

VICE Sports: Dr. Dre je bio na treningu Voriorsa. Jesi li razgovarao sa njim?

Mekgi: Da, naravno. Rekao mi je dođem do studija. Video sam šta je radio tokom Ol-star vikenda ali mi je rekao da je to bio rođendan.

VICE Sports: Mislim da on ima jako natrpan raspored.

Mekgi: Da, to i ja kažem. Ja nisam vrsta osobe koja bi ga tek tako pozvala da sarađujemo. On sigurno ima hiljadu različitih stvari.

VICE Sports: Jesi li video dokumentarac o njemu?

Mekgi: Da, kad su on i Džimi Ajvin došli kod nas, pričali smo o procesu i svemu. Bilo je ludačko iskustvo.

VICE Sports: Jesi li razmišljao o repovanju?

Mekgi: Ja umem da repujem. Ekstremno dobro. Samo ne radim.

VICE Sports: Zašto?

Mekgi: Jer nemam baš sređenu strofu.

VICE Sports: Šta to znači?

Mekgi: Svaka moja strofa je raštrkana. Ne zbog životnog iskustva nego takvu muziku slušam. Tako da ja ne mogu da napravim politički korektnu strofu, pa zato ni ne repujem.

VICE Sports: A kada završiš NBA karijeru?

Mekgi: Ne, nema smisla da sa 35 godina počnem da repujem. To ne bi izgledalo dobro.

VICE Sports: Kad ti izlazi prvi album?

Mekgi: Želim da to uradim pre kraja ove godine. Sad radim na pesmama. Imam već neke kul saradnje, ali hoću da završim osam stvari pre nego počne plejof ili nakon što osvojimo titulu.

VICE Sports: Posle titule?

Mekgi: Da, tada. Ludački je što te stvari mogu i smeju da se predvide, zar ne?

VICE Sports: Ti si u retkoj poziciji da možeš to.

Mekgi: Da, jako retkoj.

VICE Sports: Da li igrači iz NBA hoće da repuju preko tvojih ritmova?

Mekgi: Ne, igrači ne, ali znam neke koji repuju i koji su to radili pre nego što sam ja počeo da produciram. Tako da hoću da sarađujem sa njima. Sa Dramondom i Lilardom.

VICE Sports: Dramond repuje?

Mekgi: Da, da. Ima video spotove i sve.

VICE Sports: Šta slušaš sada?

Mekgi: Slušam svašta. Ja odem na Spotifaj i slušam nove stvari stalno. I ako mi se sviđaju, dodam ih na plejlistu. Pošto mi pažnja ne traje, ja volim da čujem stvari čim izađu.

VICE Sports: Koji su tvoji muzički ciljevi?

Mekgi: Želim zlatnu ploču. Kapiraš? Moram da počnem polako. Zlatnu. Ništa više. Želim da imam zlatnu plaketu pored moje šampionske titule. To mi je kul.

Fotografija: Jason Bautista



VICE Sports: Koliko misliš da je to realistično?

Mekgi: Mislim da jeste jer stvari sad postaju viralne jako brzo. Jedna pesma o kokicama koja zvuči kul i uspeću. I ne mislim da unižavam muziku drugih ljudi, ali danas, zbog načina na koji Internet funkcioniše, koliko brzo informacije putuju, nikad se ne zna. Možeš da napraviš neku potpuno nebitnu pesmu i neko se snimi sebe kako pleše uz nju i ona će da eksplodira. Ludački je koliko mnogi aspekti muzike više nemaju veze sa muzikom mogu da utiču na nju.

VICE Sports: Ima li nekih producenata od kojih želiš da učiš?

Mekgi: Dr. Dre, Farel, Kanje. Drejkov producent 40. Filtere koje on koristi da bi Drejk mogao da radi ono što radi su fenomenalni.

VICE Sports: Ima li nešto što te nisam pitao, a želeo bi?

Mekgi: Planiram da izbacujem singl svakog meseca. Želeo bih dva, ali to nije moguće zbog načina na koji promocija funkcioniše.

VICE Sports: Kao Kanje kad je objavljivao svakog petka?

Mekgi: Dragačije je kad si Kanje. Svi samo čekaju na tvoju muziku. To bi bilo kao kada bih ja kačio nešto o košarci svakog petka. Svako bi gledao to ali niko ne zna za moju muziku. I ime koje koristim za to je “Pierre”, tako da je skroz drugačije.

VICE Sports: Hoćeš li producirati pod svojim imenom?

Mekgi: Ne, ovaj vajb mi je bolji. Super mi je stvar što nikada ne stavljam svoju facu. Mora da bude drugačije, sve što radim sa muzikom.



Fotografija: Russell Isabella-USA TODAY Sports



VICE Sports: Hajde na trenutak da pričamo o Parking Lot Chronicles , tvom Jutjub šou. Kako je to počelo?

Mekgi: Ljudi koji rade za mene su došli i pitali da li hoću da radim nešto za Jutjub i ja sam rekao da naravno da hoću, ali nisam tačno znao šta. I onda smo pričali sa generalnim menadžerom Voriorsa Bobom Majersom i on nam je rekao da bi bilo kul da radimo nešto na parkingu.

I da je u pitanju bilo koja druga organizacija, to ne bi šljakalo. Jedinstvena je prilika bila, pošto da se radilo o nekom timu koji ne pobeđuje, blejanje na parkingu svakog dana, sa smejanjem i zezanjem ne bi šljakalo. Tviter bi eksplodirao “Oni gube a zezaju se na parkingu”.

Napravili smo sve sa producentskom kućoim Kevina Duranta, i emituje se na njegovoj Jutjub kanalu, a muziku koju čujete u svakom videu – sve sam ja napravio.

VICE Sports: Koliko se radi na epizodama?

Mekgi: Sve je veoma sirovo. I ja to gotivim. Bio sam ranije na rijalitijima, sa svojom majkom na OWN televiziji. I to mi se nije sviđalo, jer sve bilo predvidljivo. A ovo radimo potpuno drugačije. Zovemo samo ljude koji hoće da se pojave, ne spremamo ništa, nego samo cepamo. Sve je prirodno. Pričamo o stvarima sa kojima svako priča sa svojim prijateljima.

VICE Sports: Kao kada si pitao Drejmonda Grina za njegova napušavanja protivnika. Da li je znao za to unapred?

Mekgi: Ne, nije imao pojma. I to je bilo super. Dobio sam jako sirov odgovor. Ništa predividivo. Mada kada pitanš nešto Stefa Karija, uvek dobiješ savršen odgovor. On uvek ima savršen odgovor na sve.

VICE Sports: Šta se promenilo otkad si u Voriorsima?

Mekgi: Ne igram previše, ali pobeđujemo. Fokusirani smo. Znamo šta je cilj. Titula. Radujemo se tome.

VICE Sports: Kako bi opisao tim sada? Je l’ vam dosadno? Jeste li nervozni?

Mekgi: Jesmo nervozni. Samo čekamo plejof. Tada je drugačije atmosfera. Ljudi misle zato što smo imali 16-1 prošle godine u plejofu da je lako. Nije bilo lako. Svi su igrali žestoko protiv nas. Ali mi smo bili spremni. Bilo je fenomenalno. Svi smo bili u pravom fazonu. Regularna sezona nije bitna. Kada dođe plejof nije važno koliko si pobeđivao ranije. I zbog toga gotivim ovaj tim. Nije nam bitno. Znamo kada je plejof da moramo da igramo iz sve snage do kraja.

VICE Sports: Koliko dugo još želiš da igraš?

Mekgi: Koliko god mogu. Makar još pet, šest godina.

VICE Sports: Toliko?

Mekgi: Jesi me video koliko trčim na parketu? Spreman sam!

VICE Sports: Pre deset godina si igrao sa Nikom Jangom u Vašingtonu. Kako je sada kada ste ponovo zajedno?

Mekgi: Super je. On mi je dobar prijatelj. Znam ga celu deceniju. Sjajni smo zajedno.

Fotografija: Jason Bautista



VICE Sports: Pre sedam godina si bio na takmičenju u zakucavanjima koje se još pamti. I sada je praktično godišnjica, sedma godišnjica otimanja tog takmičenja od tebe.

Megki: Da, sedam godina (smeje se). To je navodno srećan broj.

VICE Sports: Kako se sećaš toga?

Mekgi: To je bilo jedno od najboljih takmičenja u zakucavanju. Iznenađujuće. I mislim da ljudi nisu mislili da će da bude dobro jer smo skoro svi bili visoki. Tri visoka igrača i jedan bek. Serž Ibaka je zakucao sa linije slobodnih bacanja. Sve je bilo jako impresivno.

VICE Sports: Želim da te pitam nešto nasumično na kraju: s ozbirom na tvoj neobičan stav i reputaciju, da li misliš da te ljudi ne razumeju?

Mekgi: Ne osećam se tako. Samo mislim…da ljudi očekuju neke stvari od košarkaša. Kako treba da se ponaša. Ne bi trebalo da bude čudan i duhovit. Misle da samo svi treba da budu u fazonu “evo me, ja igram košarku”. Ali ja nisam takav. Ja sam duhovit i volim da se zezam. Ja sam jedna jako opuštena osoba.