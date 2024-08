Ne bih da vas uznemiravam, ali izašla je nova pesma Šade posle sedam godina

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na NOISEY

Nedavno je objavljena vest da će legendarna pevačica i tekstopisac, Šade, prekinuti muzičku tišinu sa novim pesmama za film A Wrinkle In Time. Premijera filma će se održati 23. marta u Velikoj Britaniji, a u njemu glume zvezde kao što su Opra, Mindi Kaling i Riz Viterspun. Režirala ga je Eva DuVernaj tako da je Šade u dobrom društvu. Njena pesma, Flower of the Universe (može li taj naziv biti više Šade?) se pojavila na internetu pre svih ostalih pesama za film i naravno da je nežna i svilena kao što ste se nadali.

Pesmu je pre nekoliko sati objavio producent i legenda čikaškog hip hopa, No I.D. (koji je nedavno i radio kao jedini producent na Džej Zijevom novom albumu 4:44). Uz pesmu, No I.D. je tvitovao „Legenda. Šade, bila mi je čast.“ Flower of the Universe je sama po sebi nežna i senzualna pesma, sa jakim bubnjevima i čistim vokalom zbog kojeg počinjemo da verujemo da Šade nikada nije otišla.

Kao i kod većine njenih legendarnih objava, tekst pesme savršeno ujedinjuje svet oko nas sa onim što je nama lično („They hear you when you cry / This love is far and wide / When you smile the stars align“). Ovo je odlična povratna pesma umetnice za koju se nadamo da će nastaviti da objavljuje nove radove.

