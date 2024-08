Ne mogu da prestanem da gledam ljude koji podižu traktor na Jutjubu

Postoji ogroman broj stvari koje čovek može da podigne. Skromni predstavnik ljudske vrste do sada se pokazao sposobnim da podigne kamen, ceger iz nabavke, šipku za benč sa tegovima, dete, a u ekstremnim slučajevima čak i kredit. Ali vreme je da na listu dodamo i namensko vozilo za kretanje po obradivom zemljištu – traktor.

Priznajem da nisam baš kompetentan na ovom polju, jer nikada nisam posvetio dovoljno pažnje traktorima. Jednom sam imao priliku da se vozim na traktoru, odmah po završetku bombardovanja, kada smo kupili nekoliko kubika drva za smederevac zbog najavljenih restrikcija, ali mi otac nije dozvolio. Kratko sam upravljao traktorom u igrici Farming Simulator – batalio sam je jer je bila krajnje nedinamična. Ali viđao sam traktore, stajao pored njih i razmišljao o njihovoj primeni. Čak i da mi je palo na pamet da traktor može da se podigne, nije mi sinulo da to treba da se radi golim rukama.

Ali eto, radi se. Zapravo, srpski internet je prepun klipova u kojima tipovi dižu traktor. Samo na Jutjubu ukucajte dizanje traktora u ući ćete u beskrajni univerzum meni do sada nepoznate kategorije vejtliftinga.

Znam za slučajeve kada su ljudi na onim strongman takmičenjima vukli kamione, prevrtali gume i trčali sa stablima u rukama. Ali to se sve dešava na zvaničnim takmičenjima, u strogo kontrolisanim uslovima. Nikada nisam video da neko tiže vozilo u opuštajućoj atmosferi nedeljom pred ručak.

Dizanje traktora je ozbiljna disciplina u Srbiji. U prilog tome ide činjenica da se dobar deo klipova ne zove samo “Čovek diže traktor” ili “Pogledajte ovog lika koji s lakoćom diže traktor”, već stoji “Dizanje traktora – ime i prezime snagatora”.

Pogledajte recimo ovog tipa. Poseduje svu neophodnu opremu za telesno oblikovanje u prirodi: kačket okrenut naopako, rukavice, pojas oko struka i udobnu obuću. Vidi se da nije amater, da je veštinu podizanja traktora kalio dugi niz godina. Čujete ravnomerno disanje, vidite uvežbane pokrete, adekvatno raspoređenu težinu, jasno ocrtavanje muskulature, jer kada podižete nešto poput traktora, radi vam svaki mišić. Kao plivanje na suvom. Možda je krenuo sa Burago modelima umesto bučica, zatim lagano prešao na motokultivatore sa praznim rezervoarom, da bi konačno došao do traktora. Jer ne želim da zamislim šta bi se desilo da je iz vedra neba rešio da podigne traktor.

Ovi klipovi izgledaju kao profesionalni fitnes tutorijali samo bez reklama o veštačkim preparatima. Često pored imena čoveka stoji i model traktora, jer, zaista, u svetu dizanja traktora i te kako nije svejedno koji ste traktor podigli.

Ovi ljudi su podigli traktor Tafe 42. Verujem da je to Velika nagrada Monaka u dizanju traktora.

A šta je, osim sirove snage i treninga, čoveku potrebno kako bi podigao traktor? Traktor težak skoro tonu i po? Zna Vladan Jovanović.

Kako Vladan kaže, on jede sve normalno i poneki put podigne traktor. I u tome je razlika i verovatno ultimativni dokaz moje lenjosti i nesposobnosti. Jer rečenicu “Jedem sve normalno….” ja mogu da završim eventualno sa “ponekad idem pešaka umesto liftom”. A Vladan ponekad podigne traktor. Ne zato što nema šta da radi ili zato što se nešto bitno našlo zaglavnjeno pod točkovima traktora, već zato što jednostavno može da podigne traktor.

Vidite sa kojom lakoćom to radi. Ovako izgledam ja kada pridržavam sliku kako bi je moj ćale zakucao za zid. A Vladan ovako drži traktor. Da li vama deluje kao da se muči? Meni ne.

I zadivljujuća je popularnost ovog sporta među ljudima. Ovde imate čitavu ekipu koja se takmiči u podizanju traktora.

Vidite prvog tipa u maskirnoj jakni koji pokušava da digne traktor. Pogledajte taj izraz lica, izraz koji dokazuje da je najveća želja ovog čoveka na svetu da podigne traktor. Nakon toga verovatno može da umre srećan.

Ne uspeva i povlači se, još uvek neporažen, jer smatra da traktor nije moguće podići zbog samog dizajna. Prednji deo je prosto neuhvatljiv.

Međutim, dolazi drugi tip koji, uz veći napor, podiže traktor.

Vidite lice uspeha, praćeno čudnim zvukom koji možete čuti jedino u nekoj emisiji o ugroženosti kitova na Nacionalnoj Geografiji. Mada, šampion u dizanju traktora ima pravo na sve.

Onda tip koji snima odlučuje da proba. Kažu mu da nije dobro uhvatio traktor, ali on ignoriše upozorenje i na kraju ga ipak podiže. Podiže i ruke u vazduh kako bi proslavio svoj trijumf. Jupi. Mada i to je skromno. Ja da podignem, traktor, skinuo bih se go i izašao na nacionalnoj televiziji.

Pomalo posramljen, prvi takmičar skida maskirnu jaknu i pokušava opet, drugačijim tehikama, jer, kako on kaže, ne može da ga podigne jer mu “smeta brada”.

Nažalost ne uspeva mu ni ovog puta i da stvar bude još gora, prilazi drugi tip i pokazuje mi kako da podigne traktor, učinivši da to izgleda kao podizanje poklopca od kante. Kamerman se smeje i govori mu “E, kakav si mrtav”. Jer zaista, kakav je to čovek koji ne može da podigne traktor?

Do kraja klipa, posramljeni podizač ne uspeva da odvoji točkove traktora od zemlje i tako fejluje na glavnom testu muškosti.

Ali ono što je tek fascinantno jeste broj pregleda ovakvih klipova. Ako odlučite da na internet postavite bilo kakav snimak koji uključuje traktor, verujem da ne očekujete da, osim ukoliko taj traktor ne uleti u gradsku skupštinu, imate više od nekoliko hiljada pregleda. Ali gledanost ovih klipova se meri stotinama hiljada klikova. Podizanje traktora preti da postane novi internet fenomen. Ruralni Harlem shake.

Uostalom, postoji stepenik iznad prostog podizanja mašine i odvajanja od zemlje. Ovaj Finac recimo može da obrne čitav traktor. Ali to zahteva veća finasijska ulaganja u sport. To zahteva standard koji kaže „Boli me dupe za traktor. Prevrnuću ga i ostaviti tako“. Finska to sebi može da priušti, a kod nas puko uništavanje traktora trenutno predstavlja samo besmislen trošak.

Čak i da postane viral i gledanije nego što jeste, podizanje traktora zaslužuje svu popularnost. U pitanju je specifična disciplina koja pre svega zahteva određeni mentalni sklop – jer nekome treba pasti na pamet da rukama podigne traktor – a zatim i snagu, snalažljivost, inteligenciju i, kao što možete da vidite, čeličnu upornost.

Jer možete dobiti posao, položiti ispit, skočiti na glavu u Neretvu sa starog mostva, ali negde postoji tip koji je tog dana više puta podigao traktor. I tako nadmašuje svako vaše dostignuće.