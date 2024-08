Ne mogu da verujem da treba da vam objašnjavamo da Opra nije za predsednicu

Nakon što se održala inspirativni govor na dodeli Zlatnih golobusa, ideja Opre Vinfri kao kandidatkinje za predsednicu 2020. eksplodirala je u javnosti. «Ništa osim poštovanja za NAŠU buduću predsednicu», napisala je tv mreža NBC u sada već obrisanom tvitu.



– Ako zatvoriš oči možeš da zamisliš kako drži ovaj govor u kampanji, – rekao je „kralj“ TV analitičara Kris Kaliza na CNN.

Videos by VICE

– Lansirala je raketu večeru, želim da se kandiduje, – izjavila je Meril Strip za Vašington Post.

– Pozovi me @oprah. Imam organizatore koji bi hteli da se čuju sa tobom, – tvitovao je Obamin menadžer kampanje iz 2012.

Čak su i neki konzervativci javno podržali ideju Oprine kandidature, što nam govori da ni ova godina neće biti ništa manje luda.

Neću da kažem da govor nije bio moćan. Bio je vrhunac ove nezgodne dodele Zlatnih globusa.

-Svi znamo da su novinari pod opsadom ovih dana, – rekla je miljarderka, koja je istovremeno i medijski mogul. – Ali takođe znamo i da je nezaustavljiva posvećenost otkrivanju apsolutne istine ono što nas sprečava da zažmurimo pred korupcijom i nepravadom, pred tiranima i žrtvama, pred tajnama i lažima, – rekla je Opra.

Neću da kritikujem njene političke pozicije, koje izgledaju dosta progresivno. Štaviše, ona je uradila više od većine slavnih da izazove promene. Devedesetih je lobirala za zakon o zaštiti dece, kojim je stvorena baza podataka o nasilnicima koje je postao poznat kao „Oprin zakon“.



Ali zašto slavni ne mogu da budu samo slavni? Ili da budem malo konkretnija- zar nismo naučili ništa posle Trampa?

Ono što je bizarno je da je, 1999, sam Tramp sugerisao da ako se kandiduje za predsednika, Opra bi bila njegov prvi izbor za potpredsednicu.

– Amerikanci poštuju i dive se Opri na njenoj inteligenciji i brizi. Ona je inspiracija za milione žena da se vrate u školu, nauče da čitaju i postanu odgovorne za svoj život, – napisao je Tramp u knjizi.

Tramp ne greši u vezi Opre, ali to što si „inspiracija“ ne znači da treba da budeš predsednica. Tramp je bio „inspirativan“ mnogim Amerikancima koji su glasali za njega i pored toga što je bio nekvalifikovan. Ne treba nam više «inspirativnih» političara, već su nam potrebni ljudi koji znaju šta rade kada su na vlasti.

Opra, za razliku od Trampa, stvarno jeste sama od sebe napravila milijarderku. Ona ne koristi rasističku retoriku i nikada nije bila optužena za seksualni napad. Ona je napredak u odnosu na Trampa na mnogo načina. Ali kao i on, ni ona nema političkog iskustva i nikakvu platformu osim njenog (neverovatne) lične harizme.

Ovo znamo o njenim političkim stavovima: ona je pro-Izrael. Ona veruje u „američki san“ na sličan način kao i Obama. Njega je podržala 2008, a Hilari Klinton2016. godine. Donirala je 10 miliona dolara žrtvama uragana Katrina. Ali, šta misli o zdravstvenoj zaštiti? O legalizaciji marihuane? O spoljnoj politici? O socijalnoj zaštiti?

Takođe, iako su mediji poludeli juče zbog ideje o njoj kao kandidatkinji, ona to nije. Bar ne još uvek. U junu, Opra je rekla „da se nikada neće kandidovati“, ali posle ovog govora možda se predomisli. U ponedeljak, CNN je izvestio da prema njena dva bliska prijatelja, ona «aktivno razmišlja» o kandidaturi.

Ako hoće da se kandiduje, neka to slobodno uradi – ali ne za predsednicu. Treba da počne sa nečim manjim, što bi za nju bilo mesto u administraciji Demokrata ili mesto guvernerke. Mi trenutno nemamo pojma kakva je ona u ovoj vrsti posla. Možda je genijalna, ali možda joj bolje leži njena trenutna pozicija, koja je isto jako moćna. Ako imaš dovoljno hibrisa da hoćeš da se kandiduješ za predsednicu sa nula političkog iskustva, to je dobar indikator da to nije za tebe. A ako nas je Trampov izbor naučio bilo čemu to je sledeće: milijarderi nisu sposobni političari.

JOŠ NA VICE.COM:

Dvanaest šokantnih stvari iz knjige o Trampovoj Beloj kući



Sve što želimo u 2018. je da budemo ovaj mali bog penala



Ovaj tip je cementirao svoju glavu u mikrotalasnoj i zamalo umro