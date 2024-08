Nedelja depresije u Srbiji: šta se desilo od Nove godine do Božića

Je l’ pratite vesti? Naravno da ne. Što bi? Ukoliko imate dovoljno moći ili snalažljivosti na poslu, uspeli ste da „spojite praznike“ i ovu nedelju provodite tako što naizmenično prvo u sebe unosite ogromne količine hrane, a onda panično uzimate lekove koji će vam pomoći da tu hranu svarite. Krećete se u prostoru između „srpskog sna“ i „srpske noćne more“.

U međuvremenu, između ova dva stanja, ispred televizora hejtujete „Nemanjiće“ (o tome više uskoro) i sa USB-a puštate filmove koje ste definitivno legalno pribavili.

U svakom slučaju, pretvarate se da vam očekivanja o sezoni praznika koja ste pumpali sebi u prethodnih mesec dana nisu u potpunosti izneverena. Lažete sebe da niste depresivni i ubeđujete se da ležite na kauču „jer vam se tako hoće“ a ne zato što nemate snage za bilo šta drugo.

A praznici još nisu gotovi i tek treba da se za Božić okupite sa familijom (koju definitivno ne mrzite). Pošto vas iz letargije svakako neće izvući lepe vesti – jer njih nema – na jednom mestu smo vam sakupili sve zbog čega ste prethodne nedelje mogli da popizdite, a propustili ste jer ste uveravali sebe „da je suština života u još jednoj porciji ruske salate“.

Vodič za preživljavljanje „Kiše metaka“

Davori Baltić, navodni član „kavačkog klana“ ubijen je na Vračaru 1. januara (Srećna nova narko godina!). Ono što je policija posle prvih navoda potvrdila medijima jeste da je sa njim u kolima tokom ubistva bila i policajka M.N. koja je preživela kišu od navodno 60 metaka, a onda Baltićev pištolj bacila u kontejner. Policija je suspendovala M.N. – opet navodno kumu Baltićeve žene – i pokrenula postupak protiv nje zbog „ometanja pravde“.

I da, niste ludi, ovo sve izgleda super sumnjivo i nije drugi put (mada prvi ove godine) da se u društvu žrtve mafijaškog atentata nalazi predstavnik bezbodnosnih službi ove zemlje – od kada je su smrtnosnoj pucnjavi na vođu navijača Partizana Saleta Mutavog ranjen zatvorski čuvar, a ministar policije Stefanović objavio „rat mafiji“.

Od tada, čini se, sa ovim poslednjim ubistvom, centar Beograda postaje žarište mafijaških krljanja – dok među navijačima Partizana takozvana borba za prevlast na južnoj tribini ne jenjava, a medijski je dobro ispraćena od sada svetski poznate, bizarne međusobne tuče na poslednjem derbiju. Kao da smo u „Sopranosima za siromašne“, a svi građani Beograda igraju statiste sa radnjom: potencijalna slučajna žrtva.

Ono što je sigurno je da se u ovom trenutku ne deševa talas nasilja, jer nam je ministar Stefanović to rekao nedavno.

Prve žrtve epidemije malih boginja

Ako nas ne pokose rafali iz poluautomatskog oružja, nabošće nas morbile. Institut Torlak je potvrdio da je u prethodnih godinu dana od malih boginja obolelo 747 osobe. „Većina obolelih osoba, 91 odsto, je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa, navodi Institut,“ a prenosi RTV.

Tritesetogodišnjak u Beogradu i dvogodišnjak u Nišu preminuli su usled komplikacija prouzrokovanih malim boginjama. Prema Blicu, dete je rođeno prevremeno, pa zbog drugih zdravstvenih problema nije moglo da bude vakcinisano.

Šanse da preživi bi verovatno bile veće da trenutno ne vlada epidemija malih boginja zato što su ljudi, hranjeni jeftinom, pseudo-naučnom propagandom, utripovali da ne treba da vakcinišu decu. Epidemija može potrajati do marta, upozoravaju stručnjaci, dok se novi slučajevi beleže od Pazove do Leskovca.

U isto vreme, podaci pokazuju da se obuhvat vakcinisane dece ubrzano povećava sa rastom epidemije. Antivakseri su ozbiljan problem za funkcionisanje celokupnog društva i ove smrti su primer zašto.

Tako da, ako u narednim danima porodičnog druženja otkrijete da je neko iz vaše uže ili šire porodice deo ovog opasnog pokreta, znajte da ih agresivno ubeđivanje i svađanje verovatno neće ubediti ako nije do sada, ali možda zbog svoje savesti. Ovaj dugački monolog Džona Olivera je odličan vodič za „kako se svađati sa antivakserima“.

Patrijarh kao TV kritičar

Patrijarh nema mnogo posla tokom ovih poslednjih dana posta pa je odlučio da postane TV kritičar. U svom intervjuu za TV Hram, „osuo je paljbu“ po glavnoj pošasti koja preti sprskom narodu- rijalitijama.

BN prenosi „najsočniji“ deo ovog intervjua:



Taj rijaliti nema smisao! Čudim se što je to uopšte dozvoljeno! Valjda da se pokaže sloboda, ali nije sloboda biti podložen svakom zlu. Zaista je čudno ko plaća te ljude koji borave u rijalitiju i šta je njihov smisao. Moralne vrednosti nažalost više nisu na ceni, čujem neki mladi svet koji se hvali svojim porocima, a nekada je lepota devojke bila u njenoj čestitosti, u obrazu devojačkom, poštenju… Nažalost, danas to nisu vrline i to je ono što je problem našega vremena. Mnogi narodi istorijiski nisu propali zbog siromaštva, nego zbog besa i suviše uživanja, a to preti i današnjem naraštaju. Previše se gleda materijalni interes, za to se žrtvuju i čast, i obraz, i poštenje. Porodica nam je u vrlo velikoj krizi, a samim tim razbijeno je i društvo! Takvo društvo, nažalost, nema budućnost.

Da sklonimo na stranu što je patrijarh ovde kuka pre svega zbog ponašanja žena u rijalitijima, to što traži zabrane i plače zbog sudbine sveta prizvajući „divnu prošlost“ i preteći kolektinom propašću zbog Mace Diskrecije, patrijarh zanemaruje činjenicu da je u savetu REM-a od 2008. do 2016. sedeo mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić – koji je ove godine postao član Sinoda (crkvene vlade) SPC-a – i koga je tokom svih tih godina mogao bar u prolazu da pita: Je li bre ti, što nam truješ decu?

Mada ovaj deo o „namenju budućnosti“ verovatno jeste tačan. Možda se ne slažemo oko uzroka, ali ishodište je verovatno tačno.

Hoće li se izbori za Beograd ikada završiti?

Spori marš mučenja ka beogradskim izborima se nastavlja. Predsednica skupštine, Maja Gojković, saopštila je da je krajnji rok za održavanje tih izbora 18. mart. Dakle samo još dva i po meseca i ovaj pakao će se završiti. Naravno, već od 19. će početi spekulacije o sledećim izborima, ako se do tada ne ukinu, jer ko bi primetio razliku.

Paralelno sa tom vešću, izašlo je novo istraživanje javnog mnjenja po kome SNS ima oko 40%, Đilas oko 15%, kao i Šapić. DS je ispod 10, a iznad cenzusa je još i SPS za koje se spekuliše da bi prelazak mogli osigurati koalicijom sa Šešeljevim radikalima. Ispod su DJB i Dveri, koji bi isto mogli zajedno, a Ne davimo Beograd je na oko 2%.

Kampanja je već uveliko počela. Opozicija daje različite izjave, gradska vlast je lansirala internet platformu na kojoj raskošno reklamiraju svoje ne baš toliko uspešne rezultate, i svi se pretvaraju da su ovo „ključni, najključniji izbori u istoriji Vaseljene“. Iako nisu. Podrška SNS izgleda stabilno i pored raznih skandala gradske vlasti.

Ali izbori su uvek dramatični i zanimljivi, tako da ćemo u nedeljama koje dolaze sve više i više biti uživati u najvećim mogućim hiperbolama. Biće super ako volite da se svađate sa najbližima i uživate u izlivanju žuči.

Država će (i dalje) znati sve o vama

Ono što je mnogo ozbiljnije i mnogo manje seksi je novi zakon o zaštiti privatnosti građana. Poverenik Šabić je poslao svoje mišljenje na nacrt zakona i u njemu on ozbiljno kritikuje nejasne odredbe zaštite i jako jasne odredbe po kojima država manje-više može da sazna o vama šta god joj treba, u bilo koje svrhe potrebe. Čak 59 članova nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti se bavi izuzimanjem zaštite kada država želi da obrađuje podatke građana.

Izgleda da će zakon više biti o pravu države da radi šta god hoće sa našim podacima nego o zaštiti privatnosti građana, ali sudeći prema manjku zainteresovanosti javnosti za učešće u ovj debati, izgleda da joj ovo nije bitno. Važno je da li će se opozicija ujediniti ili ne.

Država već naširoko koristi sve naše uređaje kao rudnike podataka, ali debata i dalje nije odamkla dalje od „ja nemam šta da krijem“. Korišćene platformi poput Signala, Telegrama ili instalacija VPN-a, odavno se ne smatra paranoičnim ponašanjem, kada već na državu ne možete da računate. Mada, ni to vam ništa ne garantuje, s obzirom na to da smo skoro otkrili da su svi procesori koji se koriste u poslednjih 20 godina ranjivi na napade hakera.

Ništa nije bitno: veličina Trampovog dugmeta i abrovi iz Bele kuće

Ono što može da spasi vaše intimne fotografije od curenja je mogućnost kraja sveta. Tramp je izgleda „spojio odmor“ od Božića na ovamo, a višak slobodnog vremena, manjak obaveza i broj godina je doveo do ekstremno velikog broja tvitova među kojima se izdvaja pretnja Kim Džong Unu da „ima veće nuklearno dugme“ od njega. Da zanemarimo aluzuju na veličinu penisa, bizarno je da su pretnje nuklearnim ratom postale rutina koju više ni ne primećujemo.

Takođe, Trampovo raspoloženje će dodatno biti pogoršano izlaskom nove knjige o njegovoj administraciji. „Fire and Fury“, novinara Majkla Vulfa, baviće se dnevnim dešavanjima u Beloj kući u prethodnih godinu dana. Ono što je strašno/zabavno je to da je Vulf mesecima imao neometan pristup ljudima u administraciji, uključujući i samom Trampa i da je knjiga, sudeći prema onome što je do sad izašlo, prepuna sramotnih i neverovatnih detalja: verovanja svih oko Trampa da on nije sposoban da bude predsednik; da se njegova ćerka nada da će ona biti prva žena predsednica; da se Tramp zaključava u sobu i sa hranom iz Meka gleda snimke TV programa u kojima se pominje; da se svi njegovi saradnici međusobno mrze i rovare jedni protiv drugih; i da je Melanija plakala od tuge kada je shvatila da je njen muž pobedio.

Ovo ne utiče na vaš život direktno, ali dodatno potkrepljuje tezu iz svega iznad: razloga za post-prazničnu depresiju imate, a imaćete ih još više nakon što Božić i „pravoslavna Nova godina prođu“. Pred vama će se naći samo brisam prostor zime i ostatka januara, manjak novca koji ste potrošili na hranu i poklone, i polako prihvatanje činjenice da „nova godina“ nije nikakav novi početak, već samo proizvoljno odabrana linija na kontinuumu ljudskog postojanja koji vodi ka neminovnoj smrti.

Srećna nova godina!

