Nekoliko minuta Sufjana Stivensa na sceni bili su vrhunac dodele Oskara

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE US.



Sufjan Stivens možda nikada nije gledao dodelu Oskara pre nastupa u nedelju uveče, ali je njegov perfektno pripremljen nastup ispao jedan od retkih blistavih stvari koji je ovu prokleto dugačku ceremoniju učinio vrednom gledanja.

https://www.youtube.com/watch?v=x0UZ9stt6Sw

Sufjan je izveo „Mistery of love“ iz filma „Call me by your name“, dok ga je pratila sjajna ekipa muzičara, uključujući i Svetu Vinsent, koja je sa Stivensovim bendom nastupala na turnejama, dok i ona sama nije postala velika zvezda. Verzija pesme koju smo čuli u nedelju mogla je da bude najsentimentalniji indi Oskar nastup još od onog kada je Eliot Smit svirao pesmu iz „Dobrog Vil Hantinga“ iz ’98 godine, da su producenti dopustili da Sufjan nastupa duže od nekoliko minuta.

Snimljena verzija pesme „Mistery of Love“ je četvorominutni udarac u stomak koji može naterati i najtvrdokornije od nas da zaplaču kao Elio dok gleda čežnjivo u vatru, ali Stivensu je dozvoljeno da otpeva samo stih ili dva, ostavljajući sve kod kuće u čudu jer su dva izuzetna rok muzičara uskraćena da bi Džimi Kimel na bini nastavio sa svojim insertima iz „Price is right“. Maler.

„Mistery of love“ je jedna od pet pesama koja se takmičila za najbolju originalnu pesmu protiv „Remeber me“ iz crtaća „Koko“, „Stand up for something“ iz filma „Maršal“, „Mighty river“ iz filma „Mudbound“, i sa pesmom Hju Džekmanovog cirkuskog filma takođe.