Neverovatna priča o krijumčaru, “Pablu Eskobaru za jaja”

Džefri Lendrum je najčuveniji švercer retkih jaja na svetu. Prozvan je Pablom Eskobarom jaja zbog svoje duge karijere krađe i transportovanja jaja ugroženih ptica. Lendrum je nedavno završio u zatvoru na tri godine nakon što je uhvaćen sa jajima vrednim 100.000 funti. Sličnu kaznu odležao je od 2010. do 2015.



Iako izgleda kao manje rizična alternativa krijumčarenju dorga, švercovanje jaja je često puno opasnosti. Lendrum – koji ima dvojno državljanstvo Irske i Zimbabvea – putovao je u najnepristupačnija i najopasnija mesta na svetu u potrazi za jajima do kojih je teško doći, i visio je na konopcu iz helikoptera kako bi ih sakupio. On je, svakako, vrhunski kradljivac jaja – što nije nešto na šta treba da bude ponosan kad se uzme u obzir neizvesna budućnost pojedinih vrsta koje je targetirao.

Američki novinar Džošua Hamer radi na knjizi o Lendrumu. Stupio sam u kontakt s njim kako bih saznao više.

Jefrei Lendrum. Foto: Jošua Hamer

VICE: Zašto mislite da je Lendrum dobio toliko pažnje u odnosu na ostale švercere životinja?

Došua Hamer: Pre svega on to radi od ’80, znači gotovo 40 godina. Takođe, on putuje u bizarne, zabačene delove sveta i krade jaja u veoma teškim uslovima, u šta spadaju u opasna pentranja i helikopteri. Zatim prelazi međunarodne granice sa ovim krhkim jajima, koje nekako uspeva da održi živim. On je dvostruka pretnja – dobar lopov i dobar krijumčar.

Šta vas je inspirisalo da napišete knjigu o njemu?

Pročitao sam u magazinu Times članak o njemu i zainteresovao me je. Prvo sam predložio članak za Outside [magazin za ljubitelje prirode], i završilo se tako što sam otišao u dolinu Ronda u Vejlsu gde sam proveo vreme sa nacionalnom jedinicom za krivolov koja je pratila Lendrumove korake. Bio sam iznenađen koliko je priča avanturistička i kakvi su likovi i Lendrum i policajci. Nakon toh puta počeo sam da razmišljam o tome da Lendrumova priča može da se pretoči u knjigu. Verovatno će se zvati The Falcon Thief, i verovatno će izaći u januaru ili februaru 2020.

Čujem da ste dobili priliku da razgovarate sa Lendrumom u zatvoru tok ste istraživali za knjigu. Kakav je?

Veoma miran, ljubazan tip i bio je prijateljski nastrojen, koliko je to bilo moguće.

Koliko je lukrativan posao krijumčarenje jaja?

Ovo je pitanje na koje nisam dobio jasan odgovor. Mislili biste da se Lendrum valja u novcu, jer su navodno jaja koja je ukrao mogao da proda za 400.000 dolara. Ovo sam čuo od nekoliko uzgajača koji poznaju i legitimno i crno tržište, ali Lendrum nikada nije izgledao kao da ima mnogo novca. Ima pristojan auto, ali ne vodi ekstravagantan život.

Inspektori Nacionalne jedinice za krivolov u toku istrage o Lendrumu u dolini Ronda. Foto: Džošua Hamer

Koje metode je koristo da krade i prokrijumčari jaja?

Kada je putovao u Severni Kvebek iznajmio je helikopter, visio je sa konopca i vadio jaja iz gnezda. Drugi metod je da se spušta niz litice i uzima jaja, a onda ga helikopter čeka na dnu, ili ako ne može da sleti, Lendrum se ponovo penje na vrh.

On je ranije rekao da je radio za Rodezijske specijalne vazdušne službe (SAS). Da li mu je to iskustvo pomoglo u krađi jaja?

Zapravo nikada nije bio u SAS; to je laž koju je ispričao. Kada sam ga suočio s tim rekao je da nikada nije dovršio trening, i da bi ga završio da se nije razboleo. Ipak, izgleda da je bio deo druge, manje elitne jedinice rodezijske vojske.

Koliko je često krijumčarenje retkih jaja? Da li je imao jaku konkurenciju?

Teško je to odrediti, jer nije bilo mnogo slučajeva da su ljudi uhapšeni dok su krijumčarili jaja. Čini se da ili su ljudi baš dobri u tome i prebacuju jaja a da niko za to ne zna, ili se to ne dešava baš često.

Ko kupuje ta jaja?

Kupci su, izgleda, sa Bliskom istoku – bogati šeici koji skupljaju, odgajaju i love sa pticama, mogu da priušte da plate ljudima poput Lendruma i žele divlje ptice jer veruju da su bolje od onih odgajanih u zarobljeništvu.

Zašto je Lendrum izabrao Veliku Britaniju za destinaciju za poslednje krijumčarenje jaja?

Tvrdi da mu nije dozvoljen ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate. Neodređn je kada je reč o tome šta se tačno dogodilo, ali tvrdi da mu je u najmanju ruku zabranjen ulazak u Dubai. To može da znači da su šeici koji su ga finansirali želeli da se udalje od njega nakon velikog hapšenja 2010, pa je tražio druge klijente. Proveo je u Velikoj Britaniji dugo, zna dosta ljudi, i postoji tržište za ta jaja i tamo.

Koliko je puta uhvaćen?

Prvi put su mu sudili u Zimbabveu 1983. jer je sa ocem ukrao jaja iz naiconalnog parka. Tvrdi da ih je ukrao za kolekciju, ali glasine su da je to učinio kako bi ih prošvercovao. Uhapšen je ponovo 2002. u Severnom Kvebeku zbog građe jaja sivog sokola. Priznao je krivicu i novčano je kažnen. U 210. je uhapšen na aerodromu Birmingem i osuđen je na dve i po godine. 2016 je uhapšen u Sao Paolu sa tri ili četiri jaja retkog belog sokola, koje možete da nađete samo u zabitima Patagonije. Osuđen je na četiri i po godine, ali je platio kauciju i pobegao iz zemlje. Ima popriličan dosije.

Zašto mislite da se vrađa krijumčarenju jaja? Da li je možda to postala neka opsesija?

Sigurno, to je opsesija. Ako pratite istoriju kolekcionarstva jaja to traje u Velikoj Britaniji bar 150 godina, ako ne i duže, i kolekcionari su često veoma opsesivni. Jedan od razloga zašto se Lendrum vraća krađi jaja je što deli tu opsesiju sa kolekcionarima.

Znači da je zaintersovan i za jaja, a ne samo za proces krađe i profit?

Da. Mislim da je kao dečak skupio kolekciju sa svojim ocem, ali mislim da je i tada to bila priča iza koje se krila operacija krijumčarenja jaja. On voli divljinu, i zaista voli ptice. Profit ga verovatno vraća, jer on nije tip koji može da radi od devet do pet. On je buntovnik i voli da krši pravila.

Da li mislite da će nastaviti sa krađom jaja kada ga puste iz zatvora?

S jedne strane zabranjen mu je pristup zemljama u kojima te ptice ležu jaja, i na listama je za posmatranje, što znači da će mu biti teže nego ranije. S druge strane, sa takvim dosijeom, ko će hteti da ga zaposli?

Hvala Džefri.

