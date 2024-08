Nišlije na ulici glasale protiv „poklanjanja aerodroma“ ispred prazne skupštine grada

Oko 1500 Nišlija okupilo se danas u devet časova ispred gradske skupštine, nastavljajući tako protest povodom odluke gradskog veća da prebaci vlasništvo nad niškim aerodromom u državne ruke. Sednica koja je zakazana za isto vreme, odložena je uz šturo objašnjenje, ali je protest svejedno održan. Nišlijama su se obratili predstavnici neformalne grupe “Ne damo niški aerodrom”, članovi Lokalnog Fronta iz Kraljeva, Udruženog pokreta slobodnih stanara i Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

– Mnogi visoki zvaničnici su se javljali i davali svoje mišljenje na temu niškog aerodroma, ali nas to ne interesuje. Lepo je što oni imaju njihovo mišljenje, ali nas to ne zanima! To je naša stvar i o tome se odlučuje ovde – kaže Miloš Bošković, jedan od organizatora protesta.

Miloš Bošković

On je takođe pozvao okupljene da se glasanjem izjasne da li žele da predaju aerodrom državi, jer “gradski odbornici nemaju petlju da glasaju i pokažu svoju volju”. Pristuni građani su gotovo jednoglasno izglasali “NE”. Samo jedan glas je bio za prepuštanje aerodroma državi.

Rastislav Dinić iz Udruženog pokreta slobodnih stanara kaže da problem niškog aerodroma neće biti rešen jednim protestom.

– Oni su očigledno odlučni u nameri da otmu aerodrom, po svemu sudeći im je jako hitno. Ono što moramo da znamo jeste da ovo nije kraj, ovo je tek početak. Oni će pokušati u narednih nekoliko nedelja i meseci da skrenu pažnju na različite teme i možda će pokušati da uzmu aerodrom na neki drugačiji način. Najbitnije je da ne gubimo fokus sa bitnih stvari, da znamo ko je odgovoran za ovu odluku, a to su odbornici koji sede u skupštni i niko drugi. Ni predsednik, ni premijerka, već ljudi koji sede u ovoj zgradi – kaže Dinić.

Rastislav Dinić UPSS

Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju smatra da bi bilo jako loše ukoliko bi niški aerodrom pripao državi.

– Šta ako aerodrom krene loše da radi? Ako je u republičkim rukama, koga ćemo da menjamo? Vladu ćemo da rušimo? Mi moramo da imamo ljude ovde koje ćemo lako pozivati na odgovornost ako ne ide kako treba – ističe Jovanović.

Iako je na današnjem protestu bilo neznatno manje ljudi nego 31. marta, oni okupljeni smatraju da ovakve akcije mogu imati efekta.

– Nadam se da će protesti promeniti nešto, verujem da hoće, samo bih voleo da vidim veću posećenost – kaže Đorđe Pejčić.

Đorđe Pejčić

Neki misle da protesti moraju krenuti u drugom smeru.

– Mislim da ovakvi protesti ako se ne radikalizuju neće dovesti do cilja, to mora biti organizovanije i konkretnije, ali svejedno podržavam inicijativu – kaže Milica Martinović.

Milica Martinović

Na kraju protesta je građanima rečeno da prate društvene mreže zbog informacija o daljim okupljanjima.

