Nju Inglend Patriotsi su oduvek bili sranje

Ilaj Mening i Nik Fols su bolji igrači od Brejdija. Toliko vam je bar danas jasno.

Nju Ingland nije dinastija. Nije nikada ni bila dinastija. To je bila lažna tvorevina stvorena na kradenim video snimcima treninga drugih ekipa. Nekako smo to oduvek osećali, negde duboko u nama, ali nismo umeli da dokažemo. Sada, sve sumnje su otklonjene. Patriotsi su bili dobri, ali ne toliko dobri.

Kako brate možeš da budeš dobar ako izgubiš Superboul dva puta od Ilaja Meninga i još jednom od lika koji je pre dve godine razmatrao penziju? Kakva je to mrtva dinastija sa 5-3 skorom u Superboulu? Pa to je bezmalo pedeset posto uspešnosti. Kad varate i pobedite pet od osam, to i nije nešto impresivno. Da Patsi nisu varali, koji bi im skor bio? 0-3 recimo? Jebeš bre Patriotse. Pobeda Iglsa je kosmička pravda.

Patsi su sa Brejdijem odigrali osam finala. Njihova poen razlika u njima sveukupno je +5, i to samo i isključivo jer su lani po novim pravilima morali da uteraju tačdaun u produžetku protiv Atlante. Šuplja im je ta „dinastija“, ja da vam kažem.

Hajde da pogledamo ta tri Superboula u kojima su igrali sa Džajantsima i Iglsima. U sva tri slučaja, Patsi su vodili, ali su Mening i Fols odveli svoju ekipu do pobede u ključnim napadima. Brejdi je tri puta imao loptu u rukama i tri puta fejlovao. Kad Brejdi nema stvari po svome – čitaj, kad mu lopte nisu ispumpane onako kako on voli, kad sudije ne sviraju ono što on hoće, i kad njegova ekipa ne krade tajne signale protivnicima – on je tanak. Mislim, bilo bi bolje da je taj poslednji napad vodio njegov dugogodišnji dubler Džimi Garopolo. Ali šta da se radi kad uprava veruje Brejdiju, pa je Džimi trejdovan u San Fransisko.

A sad da vam objasnim kako su te govnjive varalice po imenu „Patriotsi“ došli do svojih pet prstenova.

Superboul XXXVI : ovde su dobili Ramse najverovatnije jer se kasnije dokazalo da su Patriotsi tajno snimali njihove treninge.



Superboul XXXVIII : šta kažete, tukli opasne Panterse koji su dva puta promašili konverziju za dva, i to tek posle dobitnog šuta Adama Vinaterija? Kakva opasna priča, pobediti Džejka Deloma! Vau, Brejdi je stvarno car!



Superboul XXXIX : pobeđenu ekipu je trenirao dunster Endi Rid a Donovan MekNeb se ispovraćao u sred utakmice. Pobeda od tri poena razlike se ovde bukvalno piše kao poraz.



Superboul XLIX : ovde su se Patsi namerili na mentola trenera koji veruje u Instagram zavere o 11. septembru. Pobedili su samo i isključivo zbog činjenice da je dotični mentol zvao napad pasom sa gol linije uprkos činjenici da je za njegov tim igrao jedan od najboljih trkača svih vremena. Svaka čast.



Superboul LI : Patsi su pobedili jer su Falkonsi usrali motku do te mere da…evo ne znam.



Znači, to što Patsi nisu 0-8 je čista sreća. Sreća! I stani, vi stvarno želite da ja poverujem da je kvoterbek koji pije ceđeni sok od pasulja, spava u „magičnoj pidžami“ i jedva ima preko 50% uspešnosti u Superbolu uprkos činjenici da su ga uhvatili kako vara najbolji svih vremena?

Ljudi, Patsi igraju u sranje diviziji bez pravih rivala. Igraju u ligi koja ih je puštala da varaju i njihov skor je 5-3? Zamislite kako igrate basket jedan na jedan na nižem obruču protiv vašeg jedanaestogodišnjeg sina i sve vreme ga puštate da pobedi, i on vas tuče u pet od osam partija? Jel’ bi ga onda nazvali najboljim svih vremena?

Brejdi je bre četrdesetogodišnja vucibatina koja je otvoreno podržala rasistu za predsednika i slobodno vreme provodi ubeđujući ljude u nekakve magične napitke. Da neko u medijima ima muda, nasisao bi ga odavno za sve ovo. Sisaj ga Brejdi, i ti i tvoj vlasnik koji ste pustili Garopola da budzašto ode u Fortinajnerse. Zahvaljujući vama, Patsi će godinama biti kurčina – i ceo svet jedva čeka da uživa u tome. Jer mi smo to zaslužili.

Ja navijam za Njujork Džajantse. Mrzim Iglse više od svega, a Patriotse sam naučio da mrzim s godinama. Kada je utakmica počela, nisam zaista znao na čijoj sam strani, sve do onog momenta kada je nepokretni čiča iskašljao loptu krajem četvrte četvrtine. Tu sam se pomirio sa činjenicom da ja zaista, iz dubine duše, želim da jebeni Iglsi pobede. Možda ipak više mrzim Patriotse. To je lepa spoznaja.

E da, a onaj pas što je Brejdi ispustio? Da je to ispustio neki od risivera, šta bi Brejdi uradio? Jel’ bi se izdrao na njega? Opalio mu šamar? Polomio glavu Ajpedom? U stvari, ta scena u kojoj Brejdi ne može da kinji samog sebe kao što to radi svojim saigračima jer je ispustio rutinsko dodavanje je možda i najlepša stvar koja se dogodila na utakmici.

Skor 5-3 u osam finala u minulih 17 godina nije nikakva dinastija. To je samo splet srećnih okolnosti. To nije čak ni dobar skor u osam odigranih partija karata, a znate da varate.

Patsi su sve vreme nalazili nove načine da varaju tokom igre, ali su i pored toga u tri utakmice uspeli dva puta da izgube od lošijeg od braće Mening i jednom od čoveka kojeg najgori NFL trener svih vremena Džef Fišer nije video u svojim planovima. Terajte se u kurac, Patriotsi, i vi i vaša pseudodinastija. Mrš.