Nova jednačina za raskid: Koliko dugo će vam trebati da prebolite bivšeg

Koliko je vremena potrebno da prebolite nekog? E, pa to zavisi. Više mi nedostaju neki sendviči od muškaraca koje sam dovodila kući za Božić, a više mi nedostaju neki nasumični muškarci sa kojima sam spavala samo jednom nego dugogodišnji, dragi prijatelji. U mom iskustvu, ne postoji prava logika u procesu preboljevanja nekoga, koji definišem ovako: kad mislite o njemu, to vam više ne pričinjava bol, što će reći, nije više u vaših top pet najtraženijih naloga na Instagramu.

Većini ljudi koji su iskusili prilično brutalne raskide poznata je jedna konkretna jednačina kojom vas obasipaju prijatelji “koji samo žele da pomognu” ili na koju naletite u dva ujutro tokom pretrage “kad zbog raskida više neću poželeti da umrem”. A jednačina glasi ovako: da biste preboleli nekoga mora da prođe pola od vremena koje ste proveli zajedno. Dakle, ako ste se sa Džeremajom zabavljali osam meseci, a on je raskinuo sa vama zato što “u ovom trenutku ne može da bude vaš dečko”, u teoriji vam treba četiri meseca da prebolite njegovu neodgovornu guzicu.

Videos by VICE

x/2 = y. (U ovoj jednačini, x predstavlja količinu vremena u mesecima koliko ste se zabavljali, a y je količina vremena u mesecima koliko će vam trebati da prestanete da mu bacate mamce na svom Instagram storiju.)

Naravno, proces preboljevanja nekoga nije tako prost ili sveden kao što govori ta jednačina. Ali ima smisla zbog čega je se ljudi toliko drže.

“Ova jednačina uglavnom je način da se ljudi osećaju kao da njihov bol ima konačni vremenski žig – naročito ako gajite jaka osećanja prema nekom s kim ste se zabavljali kratak period vremena i želite da znate da nećete dugo biti tužni, jer bi već ‘trebalo’ da se osećate bolje”, kaže jedna prijateljica sa kojom sam pričala za ovaj članak. “Nikad ne gajimo ista ljubavna osećanja prema dva različite čoveka, pa kako onda možemo da kvantifikujemo krajnji rok za naš bol?”

Ja sam se svakako čvrsto držala te jednačine kao mere — mentalno sam štiklirala dane kredom na zidu zatvorske ćelije mog mozga, čekajući da dostignem broj meseci koji je pola od vremena zabavljanja sa dotičnom osobom. (Nikad se nisam zabavljala ni sa kim nekoliko godina; ostavite me na miru!)

I ustanovila sam da, jeste, kad prođe pola vremena od onoga koliko smo se zabavljali, jaka osećanja se ublaže, ali treba mi više od toga. Sem kad mi ne treba i prebolim ga gotovo odmah zato što se zapravo nikad nisam ni ložila toliko na njega. Vidite, to je maltene nemoguće kvantifikovati. Maltene.

“Smatram da je ta jednačina u grubom smislu dobra smernica, ali definitivno nije večito primenljiva”, rekla mi je druga prijateljica. “Jednom sam izašla iz osmomesečne veze posle koje sam se osećala dobro već u roku od nekoliko dana, a isto tako bih rekla da su mi bile potrebne godine da prebolim lika kog nikad nisam zvala dečkom ali u koga sam se strasno zaljubila tokom intenzivnih šest meseci pre nego što se iselio iz zemlje.”

Neke studije pokušale su da identifikuju tačan period vremena potreban da biste se oporavili. Studija iz 2007. godine objavljena u Časopisu pozitivne psihologije javila se sa magičnim brojem od tri meseca. Učesnici su bili 155 studenata koji su doživeli raskid u poslednjih šest meseci i 71 odsto njih počelo je da se oseća mnogo bolje posle 11. nedelje. (Bili su u vezama različitih vremenskih dužina i mešavina onih koji su dali i primili dvojku.) Studija iz 2009. godine pokazala je da razvedenima treba, u proseku, 17 meseci i 26 dana da prebole razlaz.

Ali svaki raskid je drugačiji zato što je svaka veza drugačija i svi su sjebani i izjebani na različite načine. Dakle, ne samo da jedan broj ne može biti primenjiv na sve veze, bez obzira na njihov kvalitet i dužinu, već ne može postojati ni jednačina koja isključivo uvažava dužinu veze, ali ne i, na primer, koliko se on dobro uklopio među vaše prijatelje ili da vas je vodio na film koji sada boli jer vas podseća na njega. Jer sa neprijatno mnogo novih različitih načina da se ljubavno vežete za nekog — kao kres-šema, kao momak ili devojka, kao veza za nekoliko noći, kao bračni partner, kao rezerva , kao smuvavanje — moramo da identifikujemo šta nam to tačno pruža osećaj koji nas pretvara u depresivna čudovišta sve dok taj osećaj ne prođe.

Svaki raskid je drugačiji zato što je svaka veza drugačija i svi su sjebani i izjebani na različite načine.

Pokušala sam da osmislim novu jednačinu za raskid, što je jednostavniju moguće. Iako smo već utvrdili, i to na nekoliko komplikovanih načina, da formula nikad ne može da izračuna ili projektuje emocionalni napredak, ponekad moramo da se usredsredimo na datum posle kog nam više neće biti toliko teško. Jer kad ste usred preboljevanja nekoga, osećate se kao da tom bolu nema kraja; kao da će vaši snovi zauvek biti zatrovani fantazijama o ponovnom smuvavanju; da ćete svaki put pomisliti na njega kad vidite muškarca visokog 180 centimetara u prevozu do posla. Treba vam rok trajanja, čak i nenaučni koji je smislila napaljena seks blogerka, da biste se podsetili da će jednog dana svemu tome doći kraj.

Postoji, međutim, nekoliko ključnih promenljivih, za koje ćete mi verovatno zameriti što sam ih izostavila, kao što su: da li ste vi šutnuli njega ili je on šutnuo vas, ili da li ste odlučili da ostanete prijatelji, ili da li je raskid bio nagao. Nisam ih uvrstila zato što, u mom iskustvu i iskustvu ljudi sa kojima sam pričala, mogu da utiču na proces preboljevanja na suprotstavljene načine, tako da statistički mogu da se potru. (Na primer: lično sam najlakše prebolela onaj raskid kad sam ja bila šutnuta; moja prijateljica, kao primačica dvojke, jako je teško prebolela tu vezu.) Ako ste doneli odluku da nastavite da spavate sa bivšim, niko vam ništa neće reći — samo se postarajte da pocepate celu formulu, bacite je u vatru i ušetate pravo u more, jer vam u tom slučaju više ništa ne može pomoći.

U redu, evo formule koju sam smislila:

x/2 + j + l – t + k/2 + r = y.

x = Količina vremena u mesecima koliko ste se zabavljali. Ne zaboravite: nije bitno da li ste bili u definisanoj vezi ili ne.

y = Količina vremena u mesecima koliko će vam biti potrebno da ga prebolite.

j = x/3 Ako ne možete da prokljuvite zašto je do raskida uopšte došlo i osećate se zbunjeno kao Kler Dejns kad ne može da provali terorističku zaveru i mislite da vam je bilo zaista, zaista dobro dok ste bili zajedno, morate da dodate više vremena procesu zato što će period neprihvatanja/zbunjenosti potrajati duže. To vam je j. A j je jednako otprilike trećini vremena u mesecima koliko ste se zabavljali. Takođe, j ulazi u igru ako ste prevareni. Ali ako je do raskida došlo potpuno vašom zaslugom, onda je j=0.

l = 4 Jeste li osetljivi? Da li vas najveći deo vremena sve potresa? Dodajte četiri meseca. Ako ne, l=0.

t = x/3 Ako, u bilo kom trenutku posle raskida uđete u ljubavnu vezu sa nekim drugim i seks je dobar i taj neko je dobar prema vama, oduzmite komadić. Ako se ne upuštate u prelazne veze, t=0. (Jedan muškarac sa kim sam pričala za ovaj članak rekao mi je: “Novi seks je verovatno najbrži način da se oporavite od zaostalih osećanja, naročito ako možete da se ubedite da je nova osoba bolja od stare. Veze često poprimaju oblik psiho-seksualne borbe i ništa ne pomaže da se neko ostavi za sobom kao kad ubedite sebe da ste ‘pobedili’ u tom iskustvu.”)

k = Količina vremena koju dnevno provedete proveravajući njegove društvene mreže.

r=3 Ako ne možete da se odlučite da li da ga blokirate ili da mu dozvolite da gleda vaše Instagram storije kako biste dobili potvrdu da ga i dalje zanimate, dodajte tri meseca. Ako ne, r=0.

Primenila sam ovu formulu na moje bivše veze, od kojih jednu još “super nisam prebolela” i sve je ispalo savršeno tačno. Možda i vama pomogne. Uz malo sreće, biće vam potpuno beskorisna i niko vas nikad nije povredio.