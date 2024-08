Nova sezona VICE na vašem TV ovog vikenda

SUBOTA

Glas utakmice: Ljuba

Postoje ljudi u Beogradu koji su na svakoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Oni nisu najvatreniji navijači, u upravi klubova, nisu na novinarskom zadatku. Njih svako na stadionu zna, ali niko ne prepoznaje. Oni su glas utakmice. VICE u novom serijalu “ GLAS UTAKMICE“ razgovara sa ljudima koji iz duboke senke učestvuju u svim utakmicama dva najveća srpska fudbalska I košarkaška kluba, zvaničnim spikerima. Njihov posao je da iz meča u meču budu zvaničan glas dogadjaja. Oni najavljuju sastave timova, sudije, delegate, beleže izmene, golove, obraćaju se navijačima. U četvrtom filmu iz serijala GLAS UTAKMICE razgovaramo sa zvaničnim spikerom FK Partizan – Ljubomirem Perićem, koji se ovim poslom bavi od 1976. godine.

Karmelo Antoni o maršu protiv policijske brutalnosti u Baltimoru

Fredi Grej je imao 25. godina kada je umro zbog povreda prilikom hapšenja a njegova smrt je bila povod za proteste protiv policijske brutalnosti. Karmelo Antoni odlazi u rodni Baltimor da provede neko vreme na ulicama i podrži ljude i zajednicu koja ga je učinila onim što je danas: „Nakon što je Fredi ubijen, prvi put sam video svoj grad tako duboko podeljen“, rekao je Karmelo.

VICE MEETS: BALKAN BOY

Digitalno doba i mobilni telefoni su u potpunosti iskorenili višedecenijsku tradiciju zezanja telefonom. Do ranih dveljihaditih godina zezanje telefonom je bilo kao nezvanično i nepisano prvenstvo za prestižnu titulu najduhovitije osobe. Mnogi su pokušavali da se dočepaju tog statusa, ali vrlo mali broj njih je to uspevao, dok je najveći bio nadasve dosadan, repetitivan i nije uspevao da pravi jasnu razliku između zlostavljanja i zezanja, iako je ta linija bila veoma, veoma tanka.

Svako od nas ko je odrastao pre mobilnih telefona ima barem nekoliko iskustava u svom džepu kada je pokušao nekoga da zezne ili bio nasamaren, bilo da su to prijatelji, članovi porodice ili, pak, potpuno nepoznate osobe. U ovom arhaičnom svetu izumrlih veština, jedan lik se izdigao iznad svih i svojim tajanstvenim i vrlo originalnim i kontroverznim pristupom osvojio srca mnogih stanovnika bivše Jugoslavije i, generalno, svih onih koji su govorili srpskohrvatskim jezikom. U pitanju je bio čovek poznat isključivo po nadimku koji je dobio zahvaljujući svojoj email adresi, BalkanBoy.



On je punih pet godina telefonom zezao ili uznemiravao (zavisi kako se posmatra), nepoznatog seljaka iz okoline Kruševca poznatog samo po imenu Stojan. Snimci koji su prvo kružili na kasetama, a potom završavali na opskurnim sajtovima su se skidani i presnimavani i šetani iz ruke u ruku, godinama. Od urnebesnih trenutaka koji su čista komedija, preko potresnih koji nas približavaju bliže samim akterima, ali i prisnih koji otkrivaju, možda, jedan bizaran prijateljski odnos između dva lika, sudbine BalkanBoya i Stojana ostale su prekrivene velom misterije.

Nikada nismo saznali ko je on, ali su svi imali priče o njemu. Od toga da ga poznaju lično, preko toga da znaju nekoga ko ga poznaje, pa sve do toga da je uhapšen zbog tih poziva i da je sa pravom na jedan telefonski poziv iz zatvora on pozvao Stojana. Svi su govorili da nešto znaju, BalkanBoy je bio deo urbane legende, ali činjenica je da niko od njih nije mogao da bude dalje od istine i govorili su bilo šta ne bi li se ogrebali za mrvice sa njegove trpeze. Ali BalkanBoy je ostao anoniman kroz sve ove godine. Ljudi su zaboravili na telefonske zajebancije, digitalno doba je ubilo privatnost, ali njegovi snimci su nastavili da žive, uglavnom na YouTubeu dok ih neke nove generacije ponovo otkrivaju.

On je prvi srpski prenker koji, osim višegodišnjeg zajebavanja Stoleta telefonom, i dan danas voli da postavlja zamke ljudima u svom okruženju i uživa u tome. Pristao je da govori za VICE pred kamerama, doduše sa maskom na glavi.

NOVA GENERACIJA FOTOGRAFA

VICE predstavlja troje mladih fotografa koji se bave modnom, dokumentarnom i portret fotografijom – Ronan Mekenzi, Olivija Rouz, Adi Kembel.