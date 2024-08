Sacramento Serbs: Priča o NBA timu koji smo obožavali

U serijalu nazvanom „Sacramento Serbs“, imaćete prilike da pogledate intervjue sa Peđom Stojakovićem, najboljim trojkašem u istoriji Sakramenta, te Bogdanom Bogdanovićem, mladim šuterom koji je nastavio „srpsku lozu“ u severnoj Kaliforniji. Takođe, imaćete ekskluzivnu priliku da pogledate film o tome kako su Kingsi postali košarkaška sila, i kako su se Srbi zaljubili u njih.

Do zime 1999. godine za Sakramento su čuli ili učesnici takmičenja iz geografije („Glavni grad Kalifornije, a nije Los Anđeles ni San Francisko“), ili tvrdokorni ljubitelji NBA koji su pratili karijeru Miča Ričmonda. A onda, sve se naglo promenilo.



Nezvanični ambasador Srbije u Americi Vlade Divac, uspešni košarkaš Lejkersa i Hornetsa, iznenadio je i srpsku i američku javnost potpisivanjem ugovora za Sakramento Kingse. Divčev povratak u Kaliforniju podigao je obrve svakoga ko je pratio njegovu karijeru do te tačke, i malo je ko mogao da predvidi ono što će se dogoditi u godinama koje slede.

Vlade se u prestonici Kalifornije udružio sa još jednim, tada relativno malo poznatim srpskim košarkašem koji je pristupio „Kraljevima“ tokom letnjeg prelaznog roka. Peđa Stojaković stigao je u Ameriku preko grčkog PAOK-a, odakle je – uz enormno negodovanje lokalnih navijača – draftovan par godina ranije. Njih dvojica, zajedno uz proverenu NBA zvezdu Krisa Vebera koji je doveden iz Vašingtona, činiće osnovicu tima koji će istorija košarka zapamtiti kao „najveći šou na parketu“.

U tren oka, izuzetno malo cenjeni sastav Sakramenta uzdigao se do NBA elite. Zenit njihovog delovanja dostignut je 2002, kada su Kingsi saterali do tada neprikosnovene Lejkerse Šekila O’Nila i Kobija Brajanta do sedme utakmice finala zapadne konferencije. Kombinacijom neiskustva, sreće, a mnogi bi dodali i sumnjivog suđenja, „Jezeraši“ su ipak stigli do svojeg trećeg uzastopnog NBA finala. Međutim, legenda o „Kraljevima“ je ostala, i dan danas živi među ljudima.



A kad kažemo ljudima, ne mislimo ovde samo i na Amerikance. Jer, više nego možda iko, Srbija je živela uz Kingse. Utakmice ovog kluba praćene su sa velikom pažnjom u Divčevoj i Peđinoj otadžbini, do te mere da su ljudi kasnili na posao, u školu, fakultet jer bi se utakmice završavale malo posle sedam časova ujutru po lokalnom vremenu. Narod je zakrvavljenih očiju uz prvu kafu ćaskao o pasovima Majka Bibija, odbrani Daga Kristija, učinku rezervista Skota Polarda i Bobija Džeksona i rotacijskim izmenama trenera Rika Adelmana.



