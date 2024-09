Seksualnost, identiteti i maske: Foto festival u Njujorku

Zak Krevitt

Photoville je tradicionalno fotografsko okupljanje kustosa, izdavača i manje više svih važnih u industriji, sa namerom da se u Bruklinu predstave carske vizuelizacije. Veoma brzo je postao jedan od najvećih i najposećenijih foto festivala u Njujorku otkad je počeo sa radom 2012. godine. Ponuda je uvek fantastična, a još je i besplatno.

Claire Christerson, koja je prilično radila za VICE, bila je kustos jedne od izložba na Fotovilu pa sam je pozvala i pitala šta je motivisalo za ovu izložbu.

VICE: Šta te je nateralo da budeš kustos Objects & Subjects ove godine?



Claire Christerson: Pitao me je profesor Stiven Frajli. Želeo je da radim na temu seksualnosti, identiteta i tela. Bila sam prvo nervozna, jer je ogromna odgovornost napraviti narativ koji će ispoštovati ove teme i omogućiti više njenih aspekata. Nikada pre nisam bila kustos, tako je za mene to bio veliki izazov.



Logan Jackson

What are some themes that sprouted up from the collection of artists you chose to highlight?

Iskustvo svake osobe o telu i identitetu je potpuno drugačije u ovoj izložbi. Uglavnom su umetnici birali da ostave po strani fizičku formu i istraže kako telo izgleda kao objekat.



Šta ti se najviše svidelo na izložbi?

To je teško pitanje jer je svaki od tih radova bio važan za mene. Zaista me je privukla fotka Logana DžeksonaGel Test 1, u kojoj ljudi sa protezama gledaju u kameru zato što volim promenu tela. Rad Juniper Fleming je ekstremno konceptualan. Kao deo njenog novog projekta, napravila je fotografiju serijskog ubice Ajlena Vuornosa i Meduze, u kojoj spaja realnost i mit. To je upozorenje šta može da se desi seksualnim radnicama i ostalim otpadnicima. I lista traje. Ova kolekcija je prozor u mnogo svetova i srećna sam što poznajem ove ljude sa čijim radom mogu da se poistovetim i cenim.



Ken Lavey

Ian Stoner

Dana Davenport

Molly Matalon

Logan Jackson

Signe Pierce

Michael Bailey-Gates

Jake Sigl



Zak Krevitt

Ken Lavey

Molly Matalon

Kler Kristerson je multimedijalni umetnik koji živi i radi u Njujorku. Pogledajte njegove prethodne radove ovde.