Od Liverpula do Iverdona – čudesno fudbalsko putovanje Đibrila Sisea

Zamislite scenu. Nalazite se na koncertu Maraje Keri, i usput ste i njen veliki fan. Međutim, odjednom, primećujete neko komešanje u masi. Ljudi su se žešće napalili na set nekog di-džeja koji vrti muziku kao predgrupa. Sve što vi primećujete je njegova čudna frizura.

Ali, to je samo zato što ne pratite fudbal – jer taj majstor za miksetom je niko drugi do Đibril Sise, bivši francuski internacionalac i osvajač Lige Šampiona. I to vam zvuči neobično, kažete? Ma, ništa nije neobično u životu ovog momka, koji je trenutno – nota bene – takođe i jedan od glavnih strelaca u trećoj švajcarskoj ligi.

Đibril potiče iz fudbalske porodice. Njegov otac, Manke Sise, bio je svojevremeno reprezentativac Obale Slonovače – njegova braća su takođe veliki fudbalski fanatici. Malog Sisea odgajila je nakon razvoda njegova majka, ali on je bio rešen da krene očevim stopama. Tako je ubrzo završio u Okseru, i nedugo zatim ceo svet je čuo za njega.

U sezoni 2001-02, Sise je kao dvadesetogodišnjak osvojio trofej namenjen najboljem strelcu francuske lige. Tog leta je on ujedno i zaigrao na svetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji, gde su ga mnogi skauti brzo zapamtili. Doduše, njega uopšte nije bilo teško zapamtiti – sa blajhanom kosom, brkovima i bradom vrlo je lako upadao u oči.

Sise u dresu Marselja. Foto : Proshots

Dve godine kasnije, Đibril je ponovo bio najbolji strelac Francuske i mogao je da bira gde će nastaviti karijeru. Odbio je Real Madrid i rešio da potpiše za Liverpul, gde je nakon svega tri meseca u utakmici protiv Blekburna doživeo jeziv prelom noge. Štaviše, da klupski doktor nije momentalno intervenisao, postojao je rizik da francuski napadač ostane bez stopala. Stručnjaci su tada rekli – sezona je za njega gotova.

Pa opet, Sise je uspeo da prebrodi sve nedaće i vrati se dobrano pre roka. On je čak stigao i da zaigra u danas legendarnom finalu Lige Šampiona u Istanbulu, gde je njegov Liverpul okrenuo 3-0 protiv Milana i stigao do titule evropskog prvaka. Tokom penal serije bio je jedan od strelaca za “crvene”, a slavlje i dodelu pehara dočekao je u gaćama jer je svu svoju opremu razdelio navijačima.

Sise je bio zapažen i van terena. Nakon što je kupio jedno ogromno imanje u Engleskoj dobio je titulu Lorda od Frodsama, a vesti su tada prenele i kako je Lord Sise u parku odvalio šamarčinu nekom klincu koji se sprdao sa njime. Oprobao se i kao modni kreator, što i nije previše čudno ako uzmemo u obzir da ovaj čovek neguje stil koji se kratko može opisati kao “šta bi bilo kad bi se sreli Betmen i Majkl Džekson”, a učestvovao je i u MTV-jevom programu “Pimp My Ride” u kojem slavne ličnosti predstavljaju svoje automobile.

Sise je učestvovao na dva SP kao član „Trikolora“. foto : Proshots

Međutim, sledeće sezone njegove partije nisu opravdale očekivanja, a još manje i iznos od 20 miliona evra koliko je engleski klub platio za njegov usluge. Jeste, danas za te pare ne možete ni da kupite par Nejmarovih kopački, ali u ono vreme bila je to itekako ogroman novac. Tačno pred SP u Nemačkoj Sise sada doživljava prelom desne noge, što nije odbilo Olimpik iz Marselja u nameri da ga angažuje. U Provansi, Đibril – inače antialkoholičar – je investirao u vinograd, a takođe je stigao i da se oproba kao glumac. Možemo ga na kratko videti u četvrtom nastavku francuske hit franšize “Taksi”.

U Marseju, Sise se zadržava dve sezone – njegova sledeća stanica je ponovo Engleska, ovaj put Sanderlend. Žarko je želeo da ostavi bolji utisak u Premijer Ligi, i po dolasku je najavio da će se više baviti fudbalom, a manje svojim modnim brendom. U dresu “crnih mačaka” postigao je deset golova, među njima i jedan na derbiju protiv Njukasla, ali to nije bilo dovoljno. Izgubio je svoje mesto u startnoj postavi i rešio da se oproba negde drugde.

I tako je junak naše priče na leto 2009. stigao do Atine, konkretnije – Panatinaikosa. Na aerodromu koji nosi ime “oca moderne Grčke” Elefterisa Venizelosa sačekalo ga je hiljade ushićenih navijača – Sise nije izneverio njihova očekivanja, i već prve sezone “zeleni” su osvojili titulu ponajviše zahvaljujući njegovim golovima. Bila je to ljubav na prvi pogled, toliko upečatljiva da je Sise čak i tetovirao “trifilaru” na svom telu.

Grčka avantura krenula je po zlu već iduće sezone. Prvo su ultrasi Olimpijakosa vređali Sisea na rasnoj osnovi, a zatim je zamalo i došlo do fizičkog obračuna sa njima. Par meseci kasnije Đibril raskida ugovor sa Panatinaikosom zbog neisplaćenih zarada, međutim i dan danas on važi za kultnog lika u zelenoj polovini Atine, i uvek biva dobro dočekan od strane PAO-vih navijača.

Kralj Atine. foto : Proshots

Nakon Atine, slede kratke epizode u Laciju i Kvins Park Rendžersu, a izdvojićemo legendarni momenat kada je na Tviteru pozvao jednog navijača koji ga je kritikovao da “dođe na trening da mi malo porazgovaramo”. Mislim da vam je jasno ovde nije mislio na verbalnu komunikaciju…u svakom slučaju, usledila je selidba u Katar i Al Garafu, nakon koje mu je propao transfer u Monpelje jer je predsednik kluba izjavio da ga ne zanima da kupuje igrača koji u slobodno vreme pušta muziku po noćnim klubovima.

Umesto Monpeljea zaigrao je za Kuban iz Krasnodara, pa potom i za Bastiju, ali utisak koji je ostavio tamo nije bio zadovoljavajući. Činilo se je njegova karijera sada definitivno blizu kraja – njegovo telo, uništeno brojnim povredama, nije bilo spremno za nove izazove koji vrebaju u elitnom fudbalu. Pa opet, nije mogao bez lopte. Potpisao je kratkoročni ugovor za Sen-Pjeroa, klub sa Reuniona, ostrvceta istočno od Madagaskara. Reunion je inače francuska teritorija, a ovaj klub nominalno nastupa u šestoj ligi Francuske.

Retki trenuci sreće u Laciju. foto : Proshots

Njegov boravak na Reunionu bio je kratko rečeno – debakl. Zamenjen je već u desetom minutu svog debija zbog navodne povrede kuka, kažemo navodne jer je već iste nedelje viđen u provodu po lokalnim diskotekama, a u klubu su mu itekako zamerili to što je za vreme “oporavka” stigao da nastupi u francuskoj verziji rijalitija “Ples sa Zvezdama”. Doduše, plesao je toliko loše da je vrlo moguće da je u stvari on zapravo i bio povređen. Kolale su tada i glasine da je za svoj dolazak u Afriku on plaćen neke basnoslovne novce, što je sam Sise kategorički demantovao.

U tom trenutku, Sise odlučuje da prestane sa fudbalom i u potpunosti se posveti vrtenju muzike. Često je puštao haus po londonskim klubovima, bio je glavni didžej jedne žurke u Bejrutu, a već smo i spomenuli da je otvorio nastup Maraje Keri kao predgrupa. Šteta samo što mu umetničko ime nije bilo DJ Ibril. Inače, ako vas zanima kako zvuči neka stvar iz njegove produkcije, evo pa preslušajte.

Ali fudbal je droga, i mnogi ne mogu bez nje. Na leto 2016, Sise se odjednom nalazi na spisku rezervnog sastava Oksera, a godinu dana kasnije pojačao je Iverdon, klub koji nastupa u trećoj ligi Švajcarske. Na svoje predstavljanje stigao je helikopterom – igrači Iverdona, u svom dnevnom životu pekari, šoferi i činovnici, prosto nisu mogli da poveruju sopstvenim očima kada su ga videli na treningu.

Ako se neko i tada pitao ima li čak i u trećoj švajcarskoj mesta za ovog majstora, odgovor je stigao jako brzo. U svojoj četvrtoj utakmici Sise postiže het-trik, i u ovom trenutku njegov klub se nalazi pred ulaskom u drugi rang, a on sam stoji na vrhu liste strelaca. Na sajtu Iverdona postoji poseban odeljak gde navijači mogu kupiti njegov dres. Zahvaljujući uspešnoj operaciji kukova, stari vuk je opet rastrčan i lud kao nekada.

Koliko dugo će navijači u Švajcarskoj imati priliku da uživaju u njegovim čarolijama veliko je pitanje, jer već sada postoji interesovanje mnogih francuskih klubova. Jedno je sigurno – Đibril Sise, fudbaler i di-džej, trenutno kao tridesetšestogodišnjak proživljava svoju drugu mladost.

