Od Sneki do Šakire – 10 najboljih pesama o SP u fudbalu

Postoji jedna tradicija koja stiže uz svetsko prvenstvo, a to je da svaka nacija koja učestvuje fudbalski, učestvuje i – muzički. Otkako ova praksa postoji, bili smo izloženi svemu i svačemu : narodnjacima, kafanskim hitovima, dens bengerima pa sve do nekakvih gitarskih egzibicija. U anglofonom svetu, „world cup single“ je bukvalno tradicija koja se uprkos svemu nastavlja i nastavlja.

U duhu svetskog prvenstva koje nailazi, rešili smo da napravimo svojevrsnu top listu najboljih mundijalskih poskočica ikada. Bile to zvanične mundijalske himne ili pak pesme koje su sklepale nacije koje učestvuju, pred vama su deset najboljih svih vremena. Ili barem mi tako mislimo.

10. SNEKI – TI SALUTO ITALIA & BOYE – FUDBAL (nerešeno)

U staroj zemlji se znao red, svako je mogao da napiše svoju pesmu, pa su se tako istakli i oni što će kasnije dežurni čuvari morala profilisati kao „krezubu“ i „pristojnu“ Srbiju. Folkerska struja na Mundijal je poslala Snežanu Babić Sneki, ali se dugonoga Pančevka ipak opredelila za klasičniji italijanski zvuk, pa smo tako dobili jednu kanconu a la Sneki (na italijanskom!), sa dosta provokativnim omotom singlice doduše.

Što se rokera tiče, njih su predstavljale Boye. Ženski bend iz Vojvodine je napravio zaraznu poskočicu sa sve referencama na „plavi dres“ u tekstu. Iako ne možemo bas sa sigurnošću da tvrdimo da je ova pesma namenski mundijalska ipak ćemo je ubaciti u listu, makar i zbog toga što je izašla 1990. i što imamo taj nacionalni dres kao referencu.

https://www.youtube.com/watch?v=upzkbulAITI

9. DARIO G – CARNAVAL DE PARIS

Ako ste dovoljno stari da pamtite SP u Francuskoj ’98., onda se sigurno sećate da vas je iza svakog ugla čekao engleski elektro-trio po imenu Dario G i ova karnevalska zezalica sa spotom gde deca obojena u boje svojih reprezentacija pikaju fudbal širom sveta. Kao i velika većina mundijalskih numera, i ova je pocepala top liste širom Evrope, a zapatila se i u Americi sasvim solidno.

Inače, ako ste se ikada pitali zašto se bend zove Dario G – sva trojica su veliki navijači Crewe Alexandre, engleskog niželigaša čiji se dugogodišnji menadžer (od 1983. do 2007.!) zvao Dario Gradi. Dobro, i još uvek se zove, da.

8. K’NAAN – WAVIN’ FLAG

Wavin’ Flag, koju izvodi somalijsko-kanadski reper K’Naan, nije bila zvanična pesma za SP 2010. u Južnoj Africi (zvaničnu ćemo dokačiti malo kasnije). Ali, kome treba zvaničnost ako iza tebe stane Koka-Kola? Tako smo celo proleće i leto te godine slušali lagani afro-ritam i uvijali se uz ovu numeru.

I pili Koka-Kolu.

7. RICKY MARTIN – LA COPA DE LA VIDA (THE CUP OF LIFE)

Jeste, imamo previše pesama iz ’98, ali šta da se radi, bio je muzički lud turnir. The Cup of Life ćemo, elem, pamtiti po nekoliko stvari. Prva, što je ovo sasvim pismena zvanična turnirska pesma u svom žanru. Druga, što je tokom žreba, kada je ova pesma debitovala, Milojko Pantić rekao kako će sada nastupiti „Rrriki Marrrten, Rrriki Marrrten iz Australije“.

Eh, šta je sve nekad išlo na državnoj televiziji…

6. SHAKIRA – WAKA WAKA

Đes’ bolan Šak’ra, kak’a si danas?

‘Vaka, ‘naka, e, e.

Glupe viceve na stranu, Waka Waka je odolela zubu vremena i još uvek se čuje po radiju, klubovima, žurkama, čemu god već. Za Shakiru, ovaj kukolomni singl bio je višestruko uspešan – em se prodao u trilion ziliona primeraka, em je na snimanju spota upoznala muža. Bolje ne može.

Muzički gledano, Waka Waka je miks dve stare kamerunske fudbalske pesme – Zangalewa i, očigledno, Waka Waka. Vi procenite šta vam se više sviđa. Nama ne smeta da gledamo Shakiru kako se uvija. Naprotiv.

5. BOB SINCLAR – LOVE GENERATION

Francuski didžej je svoju odu odrastanju i detinjstvu spevao još 2005., ali se FIFA ovaj hitić toliko svideo da su ga posle aproprirali za potrebe SP u Nemačkoj, i preradili spot da bude više „fudbalskiji“. Svakako, i sa i bez upliva magične igre Love Generation bio je turbo-mega-giga-ultra hit, ali ništa nas ne sprečava da ga ubacimo ovde. Jer što da ne.

4. THE LIGHTNING SEEDS – THREE LIONS ’98

Liverpulski bend Lightning Seeds je pojačan komičarima Davidom Baddielom i Frankom Skinnerom 1996. za EP u Engleskoj napravio jednu od all-time fudbalskih himnetina. Šta im je onda preostalo nego da jašući na talasu sopstvenog megauspeha naprave i malo apdejtovanu verziju za SP u Francuskoj?

Da se ne lažemo, ovo su apsolutno dve iste pesme, osim što početak ubacuje nesretnog Garetha Southgatea i njegov promašeni penal, i tekst je nešto promenjen. Svakako je fantastična strofa u kojoj čujemo kako je „Incey ready for war, Gazza good as before, Shearer certain to score, and Psycho screaming“.

Jedino što Gazza nije ni otišao na to SP – selektor Glen Hoddle ga je izbacio nakon što je previše pio tokom trening kampa u Španiji. A šta je „previše“ za standarde jednog Gazze, e to već ne umemo da vam kvantifikujemo.

3. EDOARDO BENNATO I GIANNA NANNINI – UN’ESTATE ITALIANA (NOTTI MAGICHE)

Italijana nema u Rusiji, ali svi se rado sećamo turnira odigranog pre dvadeset i osam godina u njihovoj zemlji i zvanične pesme u izvođenju proverenog dvojca. Numeru je, inače, komponovao niko drugi do legendarni disko-mag iz južnog Tirola Giorgio Moroder – pesma je takođe lokalizovana na engleski i španski za potrebe lokalnih tržišta.

Jasno, pesma je bila hit na kvadrat – u Italiji je bila na čelu top lista od januara do septembra 1990., dakle dobra dva meseca nakon finala u kojem je Zapadna Nemačka porazila Argentinu. Neki šaljivdžija je u komentarima napisao kako možda treba i napraviti verziju za 2017 – „notti tragiche“.

2. PRLJAVI INSPEKTOR BLAŽA I KLJUNOVI – ALLEZ YU

Jeste, subjektivni smo, ali može nam se. Tog proleća-leta 1998., svi smo komplet zaboravili na to da se NATO naoštrio da nam preispita odbrambene kapacitete i da je južni deo države de facto u ratnom stanju. Kultni punk bend iz Ladovice Cepeni Ćunci je to najbolje opisao u svom andergraund hitu „Bugarska Politika“: „NATO nam sprema intervenciju, al’ ne daj Bože dok je Mundijal“.

A zaboravili smo zato što smo posle osam godina ponovo igrali nekakav turnir, i zato što smo se kvalifikovali u super-euforičnom maniru nakon ukupnih 12-1 protiv nejakih Mađara. Nekoliko bendova je napravilo himne odlaska na SP, ali Blažina, koja se reciklira svaki put (pa eto možda i sad), je pravi evergrin. Kliknite klip, i pustite da vas istopi umilni glas Milojka Pantića koji živopiše Mijatov gol u introu.

PS. Ruke gore svi vi koji ste umesto „ajmo Bato, Đoro, Savo, Perice“ pevali „ajmo Bato, Đoro, Savo majmune“!

1. ENGLAND NEW ORDER – WORLD IN MOTION

New Order se specijalno za potrebe svetskog prvenstva u Italiji prekrstio u Englandneworder i napravio najbolju pesmu ikada napisanu, barem što se Mundijala tiče. New Order bitovi i klavijature? Check. Fudbaleri u horu? Check. John Barnes koji repuje? C FUCKING HECK. Nema dalje, drugari.