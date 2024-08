Okačila sam svoje gole slike na Instagram da preduhitrim bivšeg

Moj poslednji raskid nije stvarno bio raskid, ali jeste bio težak. Nismo ni bili u vezi, on definitivno nije bio (a nikad i nije trebalo da bude) moj dečko. Viđali smo se tu i tamo par meseci, da bi zatim bez objašnjenja prestao da mi odgovara na poruke. Tu mi je palo na pamet da je verovatno sačuvao gole slike koje sam mu slala.

Zamolila sam ga da ih obriše, ali nisam imala nikakav dokaz da je to stvarno uradio. Na kraju sam ga blokirala sa svih svojih naloga na društvenim mrežama, što je on gotovo istog trenutka primetio. Počeo je da mi šalje ljutite SMS poruke od po nekoliko pasusa. Tvrdio je da sam sitničava kučka i drolja samo zato što nisam htela da mi golotinja bude javno dostupna. Nastavio je da me uznemirava porukama još nekoliko meseci, nekoliko puta pominjao slike kako bi me ubedio da se ponovo vidimo, a na kraju sam blokirala njegov broj.

Nemam razloga da pretpostavim da je on podelio – ili da će ikada podeliti – moje slike sa bilo kim. Takođe, imam sreće što nisam poznata, ne radim sa decom, a porodica već zna da sam prilično promiskuitetna, pa nemam šta da izgubim ako on bude poslao sliku moje gole guzice nekom meni bliskom – svesna sam kolika je to privilegija.

Nisam zažalila zbog slanja slika, ali jeste mi žao što sam ih slala konkretno ovom čoveku kom je, dok smo još bili u kontaktu, po svemu sudeći bilo više stalo do tog digitalnog materijala za ucenu nego do mene same. Mislim da ga je uzbuđivao taj osećaj moći, držao me je u neznanju, a bes koji je iskazao bio je dovoljan da se zapitam da li bi slike nekad mogao da upotrebi protiv mene.

Nisam mogla ništa naročito da uradim kako bih ga sprečila da mojim slikama raspolaže, čak i da mu je jedina namera bila da ih zadrži za ličnu upotrebu. Nisam mogla da povratim te slike, ali želela sam da mu bude jasno da, ako iko treba da kači moju golotinju na internet, to ću biti ja sama i to za novčanu nadoknadu. Otvorila sam nalog na Instagramu, objavila da prodajem svoje gole slike, i ostavila link do svog Pejpel računa. Htela sam da shvati da ne može da me kontroliše tako što čuva moje slike na telefonu. To je za njega bila samo srećna okolnost.

„Naši moderni životi konstantno prepliću digitalne i fizičke aspekte, što važi i za naše intimne odnose“, kaže za VICE Lesli Karhart, stručnjak za pitanja sajber-bezbednosti iz DFIR. „U svakoj se vezi neumitno javlja potencijal za javno poniženje ili ucenu, bilo tu digitalne strane ili ne. Kroz istoriju to nikog nije sprečilo, a čak se ni pravila za očuvanje privatnosti nisu drastično promenila.“

U većini američkih saveznih država nesaglasna objava pornografskog sadržaja tretira se kao krivično delo, ali problem porno-osvete nastavlja da raste. Rezultati istraživanja objavljeni 2016. u Data & Society Research Institute sugerišu da je preko 10 miliona lica u SAD izloženo porno ucenama. Posledice su drastične na društvenom, finansijskom, i emotivnom planu, ugrožava se i karijera žrtve i njeno psihičko zdravlje, ali malo je pravnih mehanizama kojima se može pribeći u slučaju da vas ova vrsta zlostavljanja pogodi ili vam samo pripreti.

Iako Karhart naglašava da „treba razgraničiti neophodno informisanje mladih žena (i muškaraca) na temu privatnosti seksualnog sadržaja, i puke osude njihove seksualnost – to drugo apsolutno želim da izbegnem“, neke stvari o slikama i porukama koje se šalju preko interneta bi svako od nas trebalo da ima u vidu. „Sve što podelite preko interneta može se smatrati da večno traje“, tvrdi Karhart. „Sav vizuelni ili tekstualni sadržaj koji kreirate na digitalnom uređaju potencijalno se sa tog uređaja može povratiti i posle brisanja, koristeći odgovarajuće alatke. Struktura interneta je taka da se podaci čuvaju na nekoliko lokacija odjednom, a bekap često vrše raznorodne grupe.“

Čak su i „poruke koj nestaju“ poslate preko Snepčeta i sličnih programa rizične, dodaje Karhart. „Svaka programska aplikacija koja tvrdi da pouzdano uklanja sadržaj poslat sa jednog uređaja na drugi vas gotovo sigurno obmanjuje. Moguće je poboljšati sigurnosno stanje na internet konekciji, moguće je otežati špijuniranje na ovoj ili onoj strani veze, ali se dok ljudi imaju na raspolaganju kamere i mogu da naprave jednostavan skrinšot, nema softvera koji će vas sa 100% sigurnosti zaštititi.“

Karhart dodaje da je važno imati u vidu lični i profesionalni rizik koje predstavlja veza u čijem se sklopu razmenjuje seksualni sadržaj tekstualnog ili vizualnog tipa. Ako vam nije prijatno zbog nečega što partner zahteva, to treba otvoreno reći. „Ako bi taj korak ugrozio vašu karijeru, ili ako živite u konzervativnom okruženju, moguće je da nećete biti spremni da preuzmete rizik koji prati razmenu intimnih poruka ili fotografija.“

Ako rizik razumete i prihvatate, „postarajte se da snimke ne pravi niko osim vas“, preporučuje Elisa D’Amiko iz advokatske kancelarije K&L Gates. D’Amiko je jedan od osnivača Pravnog projekta za građanska sajber prava koji se u ovoj firmi sprovodi i pruža pro bono pravne savete osobama ugroženih ovom vrstom problema. „Ako sačuvate autorska prava, imaćete bolju kontrolu nad daljom distribucijom sadržaja“, kaže za VICE D’Amiko i dodaje da bi bilo poželjno pismeno zabeležiti svaku raspravu sa partnerom o korišćenju ove vrste fotografija, bilo u mejlu ili u poruci.

Ali i pod svih ovih mera predostrožnosti, „Uvek postoji šansa da će ove privatne informacija stići do neželjenih primalaca“, kaže D’Amiko. „To važi za seksualno eksplicitan sadržaj, ali i za sav drugi sadržaj i-mejl ili SMS razmene. Ljudi bi trebalo da uvek budu svesni koliko je lako da podaci procure.“

Ako otkrijete da vaše nage slik neko deli bez vaše saglasnosti, ili ako ste izloženi bilo kojoj vrsti seksualnog uznemiravanja, „trena se odupreti instinktu da se sve obriše“, savetuje D’Amiko. „Pokušajte da sačuvate sav sadržaj koji je u bilo kom obliku povezan za ta dešavanja.“ Ona takođe preporučuje pravljenje i čuvanje skrinšotova i linkova do bilo kog sajta na kom se ovaj materijal kači, sve u sklopu prikupljanja dokaznog materijala za eventualni sudski proces.

Ako mislite da znate ko je počinilac, „ne brišite ništa što vam je dostupno o toj osobi“, kaže D’Amiko. „Ne bi bilo loše da se incident što pre prijavi nadležnim organima; zamolite ih da poazgovarate sa osobom nadležnom za žrtve posebnog statusa ili sajber-zločine, jer one obično imaju više iskustva sa slučajevima nesaglasne pornografije. Naravno, nikad nije loše ni obratiti se advokatu.“

Za vansudsko predstavništvo, krizne savete, i emotivnu podršku D’Amiko preporučuje 24-časovni telefonski servis svoje organizacije za početak. A raspolaganju su i grupe aktivista i neprofitne organizacije kao što je BADASS koje takođe nude usluge žrtvama osvetničke pornografije.

Što je još važnije, imajte u vidu da onlajn prozivke seksualnog karaktera nisu vaša krivica. „Ne podržavam osuđivanje žrtava i usmeravanje krivice na osobe koje odluče da podele intimni materijal“, ističe D’Amiko. „Kreatori i distributeri nesaglasnog pornografskog sadržaja su ti koji čine prekršaj, na njima je krivica.“

Moj lični pokušaj da povratim vlasništvo nad svojim nagim fotografijama završio se razočaranjem, moram priznati. Prodala sam tek nekoliko slika jednom liku kog sam svojevremeno odbila tokom studija. Iako sam bila iskreno postiđena ovakim ishodom, verovala sam da ću prodajom iste vrste sadržaja najlakše povratiti kontrolu na svojim telom i snimcima istog.

Par meseci sam živela pod praktično konstantnim pritiskom, a onda sam ipak odlučila da mogu da krenem dalje, da moj bivši više nema moć nada mnom kakvu je nekad imao. Nisu je imali ni prethodni kojima sam ranije odlučila da pošaljem svoje gole slike, pa su umislili da im to daje za pravo da raspolažu mojim telom i mojim vremenom. Neki od njih mi još uvek pošalju po koju poruku u tri noću, iako se mesecima unazad nismo čuli, samo zato što na telefonu imaju moju golu sliku.

Privremeno sam odblokirala svog bivšeg kako bih mu poslala link do posta na Instagramu u kom nudim prodaju svojih golih slika, i više me nije gnjavio. Te slike koje su mu ostale više nisu bile posebne, sad kad su njima raspolagali i drugi ljudi – kojima sam ih ja sama poslala. Više nije mogao da me postidi.

Taktika koju sam ja izabrala naravno neće odgovarati svakom ko se suočava sa problemom osvetničke pornografije, ali meni je pomogla da povratim osećaj telesne autonomije od tipa koji je mislio da može da me kontroliše. Više nisu mogle da me povrede te slike, a nije mogao ni on.

