On vozi Ajax-motor, najpopularniji motor u Amsterdamu

Api Stauvenberg sa ponosom pozira ispred velike slike sa likom legendarnog holandskog fudbalera, ikone Ajaksa, Johana Krojfa.



Nisam jedini koji u tom trenutku slika Apija na svom motoru, to čine i slučajni prolaznici širom Amsterdama, a on se već navikao na pažnju koju privlači.



Ajaks-motor stoji ispred južne tribine Johan Krojf Arene svaki put kada igra Ajaks. Ceo motor je crveno-beo, sa velikim starim grbom fudbalskog kluba Ajaks i čuvena tri amsterdamska krsta pozadi. Mnogi bivši igrači su se slikali na ovom motoru prethodnih godina, od Mida, Frenk De Bura do Marka Pantelića.

“Ako je dosta slikanja, hajmo na piće”, rekao mi je Stauvenberg i odveo u obližnji kafić, kako bi mi ispričao istoriju kultnog motora.

VICE Sports: Api, od kada pratiš Ajaks?

Api: Pa Ajaks gledam već nekih 48 godina. Kao klinac sam upadao na stari stadiona sa stricom i braćom. Dolazili bismo do kapija, stričevi nas pošalju da prođemo obezbeđenje bez karata pokazujući ulaznice u svojim rukama. A zapravo bi imali manje karata nego što nas je bilo, pa bismo ponekad gurnuli pet guldena njima u ruku.



Radio sam na građevini i vozio crveni kombi sa zastavicama Ajaksa. Posle nekog vremena kompanija za koju sam radio želela je da zameni to vozilo.Nikako to nisam želeo. Nudili su mi kombi neke šampanj boje. Rekao sam im da to neću voziti, da je moje srce crveno-belo. Na kraju su popustili i kupili novi beli kombi i dozvolili mi da povučem crvene štrafte preko farbe. Tako sam dobio Ajaksov autobus. Počelo je s tim, onda je došao motor.

Kako je došlo do motora?

Za desetogodišnjicu mog prestanka konzumiranja alkohola mi je otac kao poklon vratio vozačku dozvolu za motor. Naleteo sam na ovaj polovni motor, koji je inicijalno bio plave boje i sa jednim prijateljem ga poptuno prepravio.

Šta ste mu sve uradili?

11 dana smo ga prvo rastavljali na delove. Zadnja svetla smo naručili da nam se ručno urade. Neke delove smo prepravili, grb Ajaksa na smo stavili na rezervoar, i još dosta toga. Čim smo ga završili, odvezao sam se u trening centar Ajaksa. Tamo je bio član uprave Sjaak Swart. Sekretarica mi je rekla da je na sastanku, i da ne može da me primi, ali je on, čim me je ugledao kroz prozor, izašao napolje da slika motor. I tako je to počelo, danas svi to isto rade.

Pozirao si nam ispred banera sa likom Johana Krojfa. Da li si ga upoznao dok je bio živ?

Nažalost nisam, iako sam više pokušao da dođem do njega. Ali razumeo sam to, bio je čovek vrlo zauzet u to vreme.

Da li svi dobro reaguju na motor?

Marko van Basten je ispao seronja. Kada je bio naš trener, pitao sam ga jednom kako mu se dopada motor. Odgovorio mi je da super. Zamolio sam ga da sedne i slika se, na šta je odgovorio: “Ne mogu nemam dozvolu za motor”. To je baš sranje komentar. Kad je već tako, ja mu dobacim – “pa nemaš ni trenersku licencu”, na šta je on popizdeo, jer nam ionako nije baš dobro išlo te sezone.

Da li dobijaš ponude od Ajaksovih navijača?

Da, nuđeno mi je već 11-12.000 evra. Dosta je to para. Ali za mene to nema cenu, jer od tih para neću napraviti još jedan ovakav motor.

2009 se izjavio da želiš da se provozaš i kroz Roterdam, da li si to i učinio?

Nisam, ali sam bio u blizini Roterdama. Ma ne bi se verujem ništa desilo ni da se vozim Roterdamom, ali ne bih išao na dan derbija svakako.

Kakvu je ulogu u tvom životu ima ovaj motor?

Svi znaju za motor, ali mene ne poznaje puno ljudi. Slikaju me ljudi iz kola, nekada me čak prate na drumu, snimaju video.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE NL.