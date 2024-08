Onlajn život Bogoljuba Karića je noćna mora menadžera društvenih mreža

Nekim ljudima prosto nije dovoljno to što su optuženi za krađu šezdeset miliona evra, već ih to možda dodatno inspiriše da propovedaju porodične vrednosti i patriotizam te da akonto toga imaju buran online život. Međutim, ono što posebno iritira, kao da činjenica što jedan od najvećih srpskih tajkuna živi bez ikakvih posledica za svoja dela nije dovoljna, je to što svoje društvene mreže menadžeriše prilično uspešno.

Pristupila sam društvenim mrežama Bogoljuba Karića najprofesionalnije moguće ne bih li shvatila u čemu je ključ njegove uspešnosti. Iako nemam podatak koliko je lajkova, komentara i šerova plaćeno, a koliko organski postignuto, Bogoljub Karić već duže vreme putem mreža brendira svoju ličnost i porodicu u jedan opasan proizvod. Kad kažem opasan, mislim – opasan kao Donald Tramp je predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Okej, teško da u Srbiji iko može ugroziti vladavinu Aleksandra Vučića, ali ako postoji osoba kojoj bih dala najveće šanse to bi onda bio Bogoljub.

Bogoljub Karić je, da se razumemo svoj brend gradio i mnogo pre pojave društvenih mreža, čovek na kraju krajeva poseduje televizijski kanal, ali je interesantno podvrgnuti analizi kako je svoje tendencije transponovao, on ili njegov tim, na nove kanale komunikacija.

Kad kažem interesantno mislim i potencijalno opasno po mentalno zdravlje, al’ šta da vam kažem volim taj život na ivici koji uključuje i praćenje raznoraznih Fejsbuk stranica kao što su Bogoljubova. Uf, odakle krenuti.

Stvari u kojima profil fejluje

Logika

Za početak, ovaj profil pati od pregršt nelogičnosti koje nemaju veze sa samom prirodom društvenih mreža već na primer sa gramatikom, redom reči u rečenici, logikom misaonog toka. Ono što dodatno buni je to što postove i poruke koje mu šalju ljudi sa sve fotografijama na kojima je njegova glava fotošopovana na tuđa tela budu prenesena u celosti ali ga zatim potpiše sa – Vaši Milanka i Bogoljub sa porodicom Karić!

U stvari, ovaj potpis ide svuda, baš svuda. Čak i kada se post sastoji iz mladog i vremešnog Bogoljuba, a on serenda o tome kako duh ne stari, čak i tad imaju isti potpis – Vaši Milanka i Bogoljub sa porodicom Karić! Kakve veze ima Milanka sa tim što čovek veruje da je Dorian Grej i on lično želi to da podeli sa svojim pratiocima. Zašto je u potpisu jedne tako lične ispovesti i Milanka? Ili je možda to taj zlatni brak u kome je nivo intimnosti toliki da više nije ni bitno ko se na šta potpisuje? Proklet bio Bogoljube, pa da li ti zaista imaš sve to plus srećan brak?!

Struktura postova

Postovi ove stranice su predugi, uvek napisani u vidu dnevnika uz prilog foto ili video, dakle ne poseže za nešto inovativnijim Fejsbuk alatima. Postovi nisu ni malo interaktivni i svi manje više imaju za cilj da prikažu kako je Bogoljub od boga dan, što često može biti zamorno. Ja razumem da ljudi veruju da on zaista jeste bogom dan, ali čovek je motivisan i raspoložen za pametovanje u svim situacijama od proslava pa do opela i godišnjica smrt. Bogoljube, okej je nekada biti samo tužan, bez da se izvuče neka pouka.

Stvari u kojima profil kida

Način obraćanja tzv. tone of voice

Iako monotono dnevničko obraćanje, ton obraćanja ciljnoj grupi je besprekoran, a dopire do ciljne grupe svih uzrasta i na svim meridijanima kugle zemaljske dok god veruju u tradicionalne srpske vrednosti – bez obzira na slovne greške, gramatičke nepravilnosti i lajkovanje spostvenih postova. Da, sve ovo ne bi prošlo niti jednom menadžeru društvenih medija, ali to je samo zbog toga što ni jedan brend ne temelji svoju brend priču da ne kažem imidž, na tako jakim mitovima kao što to radi Bogoljub a to su porodica i ljubav prema zgrtanju kapitala. Shodno tome njegov brend imidž ne samo da trpi slovne greške i pomalo zastareli način upotrebe društvenih mreža već ih zapravo okreće u svoju korist! Zbog svih tih mana njegovo obraćanje deluje iskreno i autentično. Sve ono što se zamera u novoj implojer brending kampanji Mekdonaldsa, Bogoljub je prevazišao što možemo videti na primeru ispod.

Pretvaranje trolovanja u sadržaj

Profil Bogoljuba Karića doslovno nije moguće trolovati. Taj čovek je toliko sam sebi savršen da je fotošopiranje njegove glave na tuđa tela ohrabrivano! Nešto za šta bih lično rekla da je klasičan trol, kao prvomajski post, ova stranica šeruje uz pohvale. Svi pokušaji trolovanja postaće takozvani doprinos fanova u jačanju ove online zajednice i pokazatelj da Bogoljub nije samo brend već LOVE MARK sa jakim user generated content-om. Izvinite zbog ovoliko stranog jezika, prosto je neizbežan u marketingu.

Aktuelnosti

Osoba koja menadžeriše ovaj profil je za primer. Ne postoji nijedan važan datum u kalendaru koji neće biti iskorišćen kao povod za obraćanje pratiocima i jačanje veze sa brendom. Bilo da je ispao prvi mlečni zub jednom od nebrojeno mnogo unuka pa sve do svetskog dana slobode medija. Takođe, profil prepoznaje aktuelnosti kako u svetu tako i u rodnoj grudi pa imamo sponzorisane postove u kojma se ističe vrednost žena i obećava izgradnja stanova po jeftinijoj ceni kvadrata. Zapravo, ne postoji profil u kome je tako dobro integrisano lično i poslovno, kao serija Sopranos samo na srpski način i na društvenim mrežama.

Obavljati posao menadžera društvnih medija u trenutku kada je na njima aktivan i Bogoljub Karić zaista nije lako. Ta vrsta autentičnosti i vere u brend teško može postići neko ko nikada nije doživeo motivaciju koju on svakodnevno pruža svojim radnicima. Pa ipak, probudite unutrašnjeg Bogoljuba u sebi i svaki put kad vam je teško setite se da je ovaj čovek svojim primerom pokazao da je na društvenim medijima samo wifi signal granica vašeg dometa.