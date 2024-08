Orgija koja mi je spasila brak

Ovaj tekst je originalno objavljen na sajtu Broadly.

Odrasla sam u tradicionalnoj hrišćanskoj porodici, išla u crkvu svake nedelje i tako to. Moji roditelji su naizgled bili oličenje savršene monogamije, iako sam odrastajući naslutila da među njima ipak nije sve baš tako sjajno.

Rekla sam sebi, alternativa mora da postoji. Ali tada u ranim dvadesetim godinama (danas mi je 38.) nisam znala koga da pitam a da me ne osude najstrašnije. Kasnije sam otkrila da ima drugih ljudi nalik meni, prilika ,skupova gde je moguće upoznati ljude sa kojima o tome može i da se popriča a i da se stupi u intimne odnose.

U braku sam tada bila sedam godina, a pre muža sam bila u samo dve ozbiljne veze, od po negde četiri godine. Nijednog dečka nisam varala, ali bilo mi je teško da se naviknem na monogamiju. Lako sam se zbližavala sa drugim ljudima, uvek sam htela da te odnose podignem na neki viši nivo, ali nisam smela i to me je frustriralo. Poslednjeg dečka sam ostavila zato što nisam mogla više da izdržim požudu koju sam osećala prema drugima.

Tomas je bio liberalniji po pitanju seksa svih drugih muškaraca koje sam znala. Nije dozvoljavao da mu se nametnu ikakve kategorije, uvek je bio spreman da proba nešto novo. Sa njim sam se osećala dovoljno bezbedno da mu otkrijem kako se osećam i o čemu razmišljam. Razgovarali smo o otvorenom braku, a u drugoj godini se na to i odvažili.

Čuli smo za plej parti klubove gde ljudi odlaze sa svojim partnerima a onda ih menjaju na jedno veče. Izabrali smo Killing Kittens, i bilo je to najbolje veče u mom životu.

Parti se održavao u podrumu jedne saune u Sohou, svi smo bili maskirani. Kad dođeš, odeću ostaviš u svlačionici, onda počneš da šetaš okolo pod maskom, pričaš, piješ vino.

Sećam se kako je moj muž prišao šanku – onako visok, privlačan – a čitava jedna grupa žena počela da ga prati, kao leminzi. To se obično ne dešava u barovima; kad vidiš da neko ima partnera, ti se povučeš. Ali one su ga otvoreno pikirale, a ja sam se osetila nemoćno – nikad ranije nisam bila suočena sa tako agresivnom požudom.

U tim mestima za grupni seks, žene su obično vrlo atraktivne a muškarci baš i ne, zato je Tomas svima zapao za oko. Dve mlade devojke, studentkinje, su nam prišle i počele da pričaju. Ubrzo se jedna od njih bacila na Tomasa i počela da ga ljubi, a druga mene. Nekako smo stigli do đakuzija kad sam krajičkom oka primetila jednu prelepu Azijatkinju kako skače u mestu i maše nam. Kad je videla da mi je privukla pažnju, pitala je „Mogu li i ja?“ Tomas i ja smo odmah rekli „Kako da ne!“

Bilo nam je baš lepo, sporo i senzualno. Nije me toliko zanimao sam seks, više sam uživala u ženskom društvu. Posle smo otišli u separe ali nismo znali da su na svim vratima bile špijunke – spolja nas je gledala čitava gomila ljudi.

Rada smo zamenili partnerke, Azijatkinja se pridružila Tomasu, pa smo prešli na stvar. Svi smo tu već bili nagi, sve je bilo sasvim opušteno, niko me ni na šta nije primoravao. Devojka i ja smo se uzajamno oralno zadovoljavale, Tomas je svoje penetrirao. Posle su one otišle, a neki drugi par nam je zakucao na vrata – muškarac i žena. Pitali su da li bi smeli da nam se pridruže.

Tomas me je pitao da li mi taj deluje OK, ja sam pristala. Sve je bilo bezbedno, stavio je kondom, ali tu sam otkrila da mi seks stvarno ne prija bez prethodne verbalne interakcije. Dva minuta od kako smo počeli, shvatila sam da sam potpuno odsutna. Obično mi više odgovaraju muški nego ženski partneri, ali ovom prilikom mi je sa devojkama bilo mnogo lepše jer smo se upoznale i popričale. Sa ovim tipom, odmah smo krenuli na seks. Sećam se da me je penetrirao otpozadi kad sam odlučila da mi ipak sve to ne odgovara. On je odmah prestao, bio je sasvim uviđavan. Ostavila sam Tomasa tu sa drugom ženom i otišla pod tuš sa onim drugim devojkama. Ispričale smo se i ismejale dok je Tomas završio.

Pred kraj večeri imali smo jedno neprijatno iskustvo. Bio je tu još jedan par, oboje vrlo privlačni, ali videlo se da ženi nije bila prijatna cela ideja. Znaš kako se po položaju tela nekad vidi da neko želi da zadrži distancu? Ja sam to primetila dok smo se ljubile, iako je njen partner već masturbirao u pripremi. Bilo je jasno da ona zaista nije zainteresovana, u jednom trenutku se povukla kad sam pokušala da je poljubim, užasno sam se osetila. Tomas i ja smo izmislili neki izgovor i otišli na doručak – obilan, jer smo baš ogladneli! Nije to lako, četiri sata smo proveli u klubu, imala sam bar šestoro partnera!

Zvuči egocentrično, ali stvarno nisam toliko pratila šta je Tomas radio te večeri – samo me je moj doživljaj zanimao. Čudno je to. Od tada sam više puta videla Tomasa sa drugim devojkama i stvarno mi je prijalo, što nisam očekivala. Uzbudljivo mi je da ga delim sa drugim ženama. Javlja se taj osećaj darežljivosti, kao da svi dajemo sve što imamo ostalim partnerima. Čak i kad smo zvanično krenuli sa poliamorijom, i Tomas našao dve devojke koje je stvarno voleo – nekako mi je bilo drago, što me je šokiralo.

Posle te prve večeri, osećali smo se tako slobodno. Bilo je mnogo bolje nego što smo se nadali. Očekivali smo sve i svašta, ali stvarnost je nadmašila naša očekivanja. Ja sam ranije fantazirala o seksu sa dvojicom partnera, a ispostavilo se da su mi žene bile mnogo zanimljivije. Sa ženama ti je mnogo više stvari na raspolaganju, možete da se držite rukama, možete da se mazite po leđima, po kosi, to sve nekako spontano ide. Dok sa muškarcima bude sve kao, gde je kondom, evo ga, hajde da se jebemo.

Tomasa i mene je zbližilo celo iskustvo, imali smo nešto samo naše što nismo delili sa drugima. Prvih šest meseci otvorenog braka bili su fantastični. Upravo sam se porodila, imala sam muža koji me voli i predstavlja mi oslonac kod kuće, a u isto vreme mi dozvoljava intimne odnose sa drugima. Odjednom kao da može i jare i pare, kao da je previše dobro da bude istinito. Grupni seks je neizmerno unapredio moj brak.

Posle tog prvog plej partija probali smo još dva, ali nisu bili onako dobri. Odlučili smo da nam treba nešto značajnije od običnih seksualnih interakcija, pa smo otvorili brak i dozvolili jedno drugom romantične odnose sa drugim partnerima. Ljudi to danas zovu poliamorijom.

Dve godine smo razgovarali o tome pre nego što smo otišli na prvi plej parti. Mislim da mi je toliko trebalo vremena da osmislim nove temelje veze koje smo hteli da postavimo, da sagledam kako će otvorena veza uticati na naš dom, na naš život.

Uz Tomasa se osećam neopisivo bezbedno, nikad mi ništa nije pretilo. Jeste bilo problema tu i tamo, drugi ljudi su se previše vezivali za nas. I ja sam postala ljubomorna kad je moj dečko – sa kojim sam bila godinu dana i puno ga volim – odlučio da hoće da se oženi nekom drugom i vodi normalan život. Već sam znala da ću ga izgubiti, ali takvu ljubomoru nikad ranije nisam osetila.

Kad ljudi razmišljaju o otvorenim partnerskim odnosima, najteži je taj prvi korak: preći sa monogamije na poligamiju, prekršiti sva ona pravila, započeti nešto sasvim novo. Naporno je to, ne dešava se samo od sebe.

Onima koje zanima grupni seks, preporučila bih da probaju preko platforme koju i inače koriste, da počnu da upoznaju druge ljude i zajedno provode vreme. Veze će se tako razviti organski, pa kad pređete na seks neće vam biti neobično – neće biti klinički hladno. Organizujte svoja okupljanja, ili zajednički iznajmite hotel sa prijateljima. Tu je prednost u tome što sami određujete spisak zvanica, mada tu treba imati u vidu i bezbednost – ako koristite klubove, kondome vam oni obezbede.

Ne osuđujem monogamne osobe, ali zaista mi je teško da zamislim da se ograničim na samo jednog partnera. Rastužilo bi me ako bih morala da se držim na distanci od ostatka sveta, jer se ja konstantno menjam i razvijam u kontaktu sa ljudima. Ja sa Tomasom ovo mogu zato što me čini bezbednom. Nikad nije doveo u pitanje svoju odanost, redovno me uz to uverava. Naša porodica je izuzetno stabilna. Znam da će on to uvek poštovati.

