Naše omiljene VICE fotografije u 2015. godini

Fotografija: Curran Hatleberg iz Lost Coast

Zdravo svima! Mi smo Elizabet i Metju, VICE urednici fotografije. Prošle godine, napravili smo izbor omiljenih fotografija koje je VICE dobio i objavio. To nam se činilo baš kul, a pošto svi vole da gledaju fotografije, rešili smo da napravimo jednu galeriju i za ovu godinu. Ali pre nego što krenemo sa fotkama, evo citata Tomasa Roma, čuvenog fotografa koji vodi odsek fotografije na Univerzitetu Kolumbija. To je samo jedan od momenata čiste mudrosti preuzet iz poslednjeg intervjua sa Romom, koji ilustruje jedan od mnogih razloga zašto nam je fotografija toliko važna.

„Kada čitam knjigu, ne čitam je tako što neprestano mislim ko je napisao. Knjige koje volim neprestano vezujem za sebe i kada ih čitam mislim na sebe, one su deo mog života. Isto je i kada gledaš film, on postane deo tvog kulturnog, psihičkog, političkog iskustva. Kada izađeš u svet posle gledanja određenog filma, vidiš ga drugačije. Kada pročitaš Voljenu, pročitaćeš Toni Morison i pomislićeš kako odjednom sve izgleda drugačije. Isto tako kada pročitaš, Lovca u žitu dok si mlad, sve će ti se odjednom činiti drugačije. Umetnost je tu kako bi oživela tvoju svest, makar samo privremeno.“

Ovo su neki fotografi koji su promenili naš svet u 2015…



Fotografija: Martin Slepcik iz Lunik IX Buds



Fotografija: Lara Shipley iz Workampers



Iz projekta Džejsona Lazarusa Too Hard to Keep



Fotografija: Zora J Murff iz Corrections



Fotografija: Sohrab Hura iz The Lost Head and the Bird



Fotografija: Kevin Zucker iz Wintering



Forografija: Pete Voelker iz An Insignificant Impact



Fotografija: Michael Coles iz Witness to a Massacre



Fotografija: Stacy Kranitz iz njenih serija Ain’t No Grave Gonna Hold my Body Down.



Fotografija: Juan Madrid iz Catskill



Naslovnica The Earth Died Screaming Issue , fotografisao Steve Smith



Fotografija: Manon Quérouil i Véronique de Viguerie iz The Sand Looters



Fotografija: Andrew Litchtenstein, serija Life in Prison



Fotografija: Anthony Costa, Jessica Frankl, Mikaela Keen Lumongsod, Frankie Mule, Gabrielia Priyma, Balazs Sebok i Valeriya Vaynerman iz Artsy Nudes



Fotografija: Michael Bailey-Gates iz Angels



Fotografija: Matthew Leifheit iz Leif: Boi Wonder



Fotografija: Elizabeth Renstrom iz Fruit Salad with Laurie Anderson



Fotografija: Bryson Rand iz The Love Trip



Poretret Salmana Rušdija, fotografisao Michael Marcelle



Fotografija: Joseph Wolfgang Ohlert iz Drag Queens of San Francisco

Fotografija: Jackson Krule iz Thanksgiving Day Madness



Fotografija: Joseph Maida iz A Place in the Sun: The Goth Scene in Hawaii

Fotografija: Mirka Laura Severa iz serije King Bansah

Fotografija iz Jaimie Warren’s Horrorfest 2015

Fotografija: Lauren Poor iz Palo Alto Suicides





Fotografija: Eli Durst iz Bowling

Fotografija: Nathan Bajar iz Comic Con Two Ways



Fotografija: Bobby Scheidemann iz Combustible Materials



Fotografija: Lindokuhle Sobekwa iz Deep Hanging

Fotografija: Grey Hutton iz Night Rooms



Fotografija: Meredith Talusan iz How the Killing of a Trans Filipina Woman Ignited an International Incident

Fotografija: Peter Van Agtmael iz Home



Fotografija: Thomas Roma iz In the Vale of Cashmere



Fotografija: Lijie Zhang iz Portraits of Blind Children in Rural China



Fotografija: Robert Melee iz Mommy

Fotografija: Andrew Miksys iz serije Tulips





Fotografija: Bieke Depoorter/Magnum iz Night Journeys in Sète

Fotografija: Jason Jaworski iz serije Labyrinth

Fotografija: Irina Rozovsky iz Salad Days

Fotografija: Michael Bühler-Rosefrom iz God Wallah

Fotografija: Maria Gruzdeva iz Shooting the Edges

Fotografija: Maciek Pazoga iz Uchronia

Fotografija: Annie Flanagan iz Sweet Crude



Uganda Love This Issue , fotografisao Frédéric Noy

Fotografija: Bruce Gilden iz Two Days in Appalachia

Fotografija: Molly Matalon i Damien Maloney iz The Wasting

Fotografija: Jen Davis iz Women of the Arnold

Fotografija: Alec Soth iz There’s No Place Like Nome

Fotografija: Jason Lazarus iz Shrink

Fotografija: Eva O’Leary iz Unnatural Nature



Fotografija: Josef Hoflehner iz The Air Marshall

Matthew Leifheit i Elizabeth Renstromsu glavni urednik i urednik fotografije u VICE. Više fotografija koje se ažuriraju na dnevnom nivou, pogledajte ovde.

