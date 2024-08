Ova fotografija nastala je ekspozicijom koja je trajala osam godina, a uslikana je limenkom piva

Nedelju dana nakon ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Londonu, jedan master student sa Univerziteta u Hertfordširu postavio je film u limenku piva u blizini opservatorije u kampusu, i zaboravio da je to uradio. Osam godina kasnije, u septembru 2020, u limenki je napravljena fotografija možda najdužom ekspozicijom ikada.

Ređina Valkenborg eksperimentisala je sa tehnikama fotografisanja kada je napravila ovaj projekat, piše u saopštenju Univerziteta u Hertfordširu. Odlučila je da napravi jednostavnu kameru, koristeći limenku, a želela je da fotografiše sunce od izlaska do zalaska, i to nekoliko dana. Limenka je na kraju na tom mestu ostala osam godina – sa ovog univerziteta kažu da je na fotografiji u limenki uhvaćeno 2,953 traga sunca. Ovo je verovatno fotografija nastala najdužom ekspozicijom ikada.

“Lično mi je najinteresantnije to što je ova fotografija nastala ovom rudimentarnom tehikom i to u ovoj eri, kada je sve podređeno tehnologiji”, rekla je Valkenborg u mejlu za Motherboard. “Sve je u jednostavnosti i mogućnosti da se “uhvati” fotografija onako kako to ne bi mogla da učini nijedna digitalna kamera. Ova fotografija je potpuno unikatna, a fotoni svetlosti putovali su kroz rupu probušenu iglom i ostavljali trag na papiru u limenki. Možete je uporediti sa otiskom stopala u pesku u odnosu na to da stopalo nacrtate štapom. Ovo stopalo koje dodiruje pesak i stvara otisak je slično kao što sunčevi zraci dodiruju ovaj papir.”

Zvanično naslovljena “Days in the Sun,” ova fotografija dokumentuje put sunca na nebu severne hemisfere. Najviši lukovi nastali su tokom letnje dugodnevice, dok su najniži lukovi nastali tokom zimske kratkodnevice. Prekidi u svetlosnim tragovima označavaju da je tog dana bilo oblaka, dok osvetljeni delovi označavaju periode kada je dan bio sunčan.

“U pitanju je sreća, činjenica da je fotografija ostala netaknuta”, rekla je Valkenborg u saopštenju. “Isprobala sam ovu tehniku nekoliko puta ranije u opservatoriji, ali je fotografije uvek uništila vlaga, jer se papir iskrivio. Nisam planirala da ekspozicija ove fotografije bude toliko dugačka, i na moje iznenađenje, fotografija je preživela. Ovo je verovatno fotografija nastala jednom od, ako ne i najdužom ekspozicijom ikada.”

Ne samo što je ova DIY kamera izdržala razne vremenske prilike i neprilike kako su godine prolazile, već je nisu uspeli uništiti ni ljudi ni životinje. Ovu kameru je napokon skinuo glavni tehničar opservatorije Dejvid Kembel.

Kako je naglašeno u jednom onlajn priručniku za ovu vrstu fotografije, “U današnjem svetu ljude lako privuku cilindrični objekti nalepljeni na zgrade ili bandere.” Ipak, ova kamera je izdržala.

“Fotografija je prikazana na proslavi pedesetogodišnjice opservatorije – ona je nastajala tokom 16% vremena postojanja opservatorije, 12% vremena vladavine kraljice Elizabete II, i tokom 4% vremena tokom koga fotografije uopšte postoje”, piše u tvitu Opservatorije Univerziteta u Hertfordširu.

Ova vrsta fotografije gde se sunce slika dugom ekspozicijom zove se solargraf. Kako bi uslikala ovaj solargraf, Valkenborg je stavila film-papir na unutrašnjost limenke piva i koristila je mikro rupu (najčešće napravljenu šivećom iglom) kako bi stvorila “objektiv”. Sunčeva svetlost koncentriala se kroz ovu rupicu i sagorevala je fim-papir u limenki.

“Razmatram kako da je uramim, verovatno ću to učiniti specijalnim staklom, kako bi zaustavila dalju ekspoziciju”, rekla je Valkenborg. “Bezbedan način za izlaganje omogućio bi mi da izložim i ranije radove koji su doveli do ovog. Svi su povezani i pričaju veću priču. Volela bih da prikažem originalne fotografije takve kakve jesu, zajedno sa limenkama-kamerama.”

Pre nego što je solargraf koji je Valkenborg napravila otkriven u Ujedinjenom Kraljevstvu, fotografiju najdužom ekspozicijom bio je napravio nemački fotograf Mihael Vizli, koji je poznat po tome što je napravio fotografiju ultra-dugačkom, trogodišnjom ekspozicijom.