Ova grupa ljudi želi da spasi svet tako što će vikati „wow“ kao Oven Vilson

Stvari su prilično sumorne u ovom trenutku: klimatske promene guraju planetu ka kolapsu, Amerika je na ivici nuklearnog rata sa Severnom Korejom i upravo smo prisustvovali drugoj najsmrtonosnijoj masovnoj pucnjavi u školi u američkoj istoriji. Ali ništa od toga neće zaustaviti jednu grupu otpornih dušica u pokušaju da podele malo radosti na ovoj izopačenoj ljušturi od planete najbolje što umeju: okupljanjem na javnom trgu, zbijanjem i izgovaranjem uglas: „wow!“ baš kao Oven Vilson.

Dok u ponedeljak budete robovali na svom poslu koji vas ubija u pojam, gotovo 4.000 ljudi planira da se sastane u Melburnu, u Australiji, gde će svi dati sve od sebe da u jednoj reči dočaraju ovu komičarsku zvezdu. Znate koju — „wo-ah-ow“ koje je izgovorio kao model početnik u Zulenderu, kao Ilaj Keš sa kaubojskim šeširom u Royal Tenenbaums ili kao lik koji prosto ne može da se zasiti Pariza u onom filmu Vudija Alena.

https://www.youtube.com/watch?v=rOq7QYpEwaA

To je Vilsonov univerzalni izraz šoka i strahopoštovanja koji Nikolas Zumbulis, organizator koji stoji iza ovog Fejsbuk iventa, želi da dočara u ponedeljak — ni iz kakvog posebnog razloga sem da u ovaj svet unese malo radosti i druženja. Na Trgu Federacije u Melburnu, Zumbulis planira da povede mase u „motivacionom govoru“ i nekoliko „ wow-ova zagrevanja“ pre glavnog događaja.

„U suštini želim samo da u ovaj svet unesem malo ‘pozitivne energije’, kao što Oven ima običaj da kaže“, rekao je Zumbulis za Independent. „Ako mogu da podsetim ljude da je ovaj svet koji imamo sreće da nastanjujemo prelep i da to prihvatimo onako kako to radi Oven u svojim filmovima kad izgovori ‘wow’, onda ću biti srećan.“

Možete li da čujete to „wow“ sada? Možda je to neverujuće Vilsonovo „waaaaw“ iz Wedding Crashers ili Hanselovo šaputavo, zbunjeno „wow“ kad sazna detalje Matildinog seksualnog života u Zulenderu. Možda je to radosno, otegnuto „woooooow“ koje izgovori Lajtning Mekvin u preriji u Automobilima.

Kad se sve sabere i oduzme, nije zapravo ni bitno — kad se svako zamislivo „wow“ Ovena Vilsona stopi u jedno, verovatno će umnogome zvučati ovako: