Ova mapa spaja kvir životna iskustva 💕💕💕

Pre nekih godinu dana, Lukas Larošel je išao u školu kao i obično, a onda mu je na pamet pala ideja za aktivističko-istorijski projekat koji bi mogao da poveže kvir ljude preko raspona prostora i vremena. Otvorio je interaktivni sajt pod nazivom Queering the Map, koji mapu sveta predstavlja u ružičastoj boji (naravno!) i omogućava korisnicima da obeleže Google Map lokacije na kojima su doživeli neko „kvir iskustvo“. Ovaj termin je namerno nedefinisan: korisnici pišu o svom prvom poljupcu, prvom seksu, prvom otkrovenju, o autovanju, o vezama, o trenucima koji su im obeležili život ili redefinisali identitet.

Kad sam naišao na sajt, odmah sam shvatio potrebu da se prevaziđu postojeće granice kvir prostora. Zašto se ograničiti na gej bar ili LGBT centar, kvir iskustva se mogu svugde naći. Nekim lokacijama sami korisnici daju značaj. Takođe sam shvatio da mapa izgleda prelepo i da su postovi delikatni. Takođe su anonimni, što možda i podstiče totalnu iskrenost, ali anonimnost ih čini univerzalnim. Bilo da se prepoznate u nekom od njih ili ne, svaka kvir osoba trebalo bi da saoseća sa njima.

Pričali smo sa Lukasom o značaju projekta i budućnosti koja leži pred njim:

Kako si došao na ideju za Queering the Map?

Svakog dana vozim bicikl pored jednog drveta. Ispod njegove krošnje sam upoznao jednog od svojih partnera, a kasnije i nekoliko puta vodio značajne razgovore sa njim, jedan baš u vezi rodnog identiteta. Kad god prođem tuda, osetim neku kvir vezu sa tom lokacijom, neizrecivu. Jednog dana sam se u prolazu zapitao ima li i drugih takvih mesta. U glavi sam ih obeležio na mapi, a onda pomislio kako bi bilo drugim kvir osobama da prođu istim kvir prostorom u kom sam ja iskusio nešto od kvir značaja. Iz toga je proizašla ideja za Queering the Map.

Opiši nam interakciju korisnika sa sajtom.

Kad posetiš Queering the Map, treba samo da klikneš na mesto nakom si doživeo svoje kvir iskustvo i obeležiš ga na mapi. Ako želiš, možeš da dodaš tekstualni opis tog iskustva. Ne koristimo striktne definicije; Queering the Map stav glasi „sve se važi“. Svako postuje iz svoje perspektive, nudi svoj doživljaj kvir identiteta, svoju starosnu grupu…

Najviše mi se sviđa što nema načina da se odredi da li je nečija priča istinita ili ne. Da li je ta distinkcija uopšte značajna?

To je veliki deo projekta, kvirizacija istorijske validnosti. Mnogi su postovi na mapi čista spekulativna fikcija. Jedan se nalazi posred Atlantskog okeana, piše nešto kao „Rouz, ove sam se zaljubila u tebe na prvi pogled, ali tebi se sviđao onaj Džek.“ To je jedna fenomenalna kvir interpretacija „Titanika“!Brojna su iskustva teška i potresna, ali ima i mnogo zabavnih. Važna je ta širina sadržaja.

Postovi nisu datirani, zašto si se odlučio da ih ostaviš vremenski neodređene?

Ljudi uglavnom beleže svoja iskustva iz prošlosti, dakle sećanja, meni to deluje vrlo životno. Sva se ta sećanja odvijaju ovde i sada, iskustva su se nekad već desila, nekad će se tek desiti, nekad se dešavaju. Dosta je postova u futuru: „Ovde ću po prvi put da poljubim partnera.” Neki pišu i datume, ali u osnovi projekt nije hronološki linearan. Na kvir istoriju gledamo apstraktno, kao da se sve dešava istovremeno.

Daj nam neki primer?

Evo, u Montrealu postoji jedan bar po imenu Drugstore, danas je zatvoren ali je svojevremeno bio najdugovečniji lezbejski bar u gradu. Zatvorili su ga 2013. Interesantno je videti na mapi koliko iskustava tu konvergira. „Sećam se Dragstora, tu sam po prvi put izašla u javnost kao žena“, i slično. A pošto zgrada još uvek postoji, ima i postova tipa „Ovde smo se ušunjali se u napuštenu zgradu i prvi put se poljubili.“ Dvadeset, trideset godina kvir iskustva, sva ona prostorno povezana.

Queering the Map je u jednom trenutku imao problema sa spamom. Kako to?

Početkom februara nam je promet skočio sa 600 postova dnevno na 6,500 u rasponu od tri dana. Na Fejsbuku smo od tri hiljade šerova otišli na deset. To nažalost privlači i neželjenu pažnju. Mislim da je u pitanju samo jedna osoba koja je preko bota počela da ostavlja postove u kojima kaže „Da Amerika opet bude velika! Donald Tramp najbolji predsednik!“ Ja sam sajt ugasio i raspitao se da li bi neki programer bio spreman da mi pomogne da taj problem rešim. Dobio sam ogroman broj odgovora, tako da danas sajt vodi čitava mala zajednica – jedna grupa kodera bez kojih svega ovog ne bi ni bilo.

Kako sada funkcioniše moderacija?

Imamo desetak moderatora, komuniciramo preko Slack grupe ako nismo sigurni da li neki post treba brisati ili ne. Načelno, ne tolerišemo mržnju i rasizam – toga ima i unutar kvir zajednice. Takođe ne dozvoljavamo spem, ni privatne informacije kao što su adrese, brojevi telefona, puna imena – osim ako je reč o javnoj ličnosti. Oslanjamo se na korisnike, kad god neko vidi post koji mu deluje neprikladno, može da nam javi. Posla uvek ima, samo ove nedelje stiglo nam je još 3,500 postova!

To je baš mnogo! U čemu leži politički značaj ovog projekta?

Živimo u vremenu u kom se naši kvir identiteti kupuju i prodaju kao roba; primer za to je Prajd. Zabrinjava me sve to. Ako se vratimo korenima kvir teorije, videćemo da se kvir identitet definiše na planu koalicione politike, nikako politike netolerancije. Cilje je da se razlike tolerišu i ljudi samo široko usmeravaju u srodnom pravcu.

Druga stvar, mapa je značajna u današnjem trenutku u kom je politika izuzetno polarizovana. Mnogi pokušavaju da podele levičarske pokrete, a podele se najbolje prevazilaze zajedničkim pričanjem priča. Treba se ujediniti u borbi protiv katastrofe koja svetu danas preti, treba naglašavati kolektivni duh. Sajt jeste anonimnog karaktera, ali uticaj ima iako se individue ne ističu i fizički ne povezuju međusobno. Naša ljubav širi se apstraktno, među svim kvir osobama sveta.

Za kraj, šta krije budućnost sajta Queering the Map? Ka čemu težite?

Namera je da obezbedimo finansijsku podršku koja bi nam omogućila otvaranje prave arhive kvir iskustava. Sakupljamo fondove preko GoFundMe iz kojih plaćamo hosting, honorare saradnika, plus simbolično i moderatore. Cilj nam je da sajt postane samoodrživ, a ne prolazna pojava na internetu, jer smatram da zaista nosi duboku emotivnu vrednost. Voleo bih da imamo i podršku za druge jezike, i više zastupljenih lokacija po krajevima sveta u kojima je manje bezbedno biti kvir.