Ova škola na Jutjubu obećava pravu ljubav, a njeni učenici kažu da su eksploatisani

Lini Barčel se spremala da leti iz Teksasa za Toronto u julu 2019, kako bi se upoznala sa parom za koji je u to vreme mislila da će promeniti njen život i poslati je na pravi put isceljenja.

Od januara 2019, Barčel je bila posvećeni član onlajn spiritualne škole po imenu Twin Flames Universe, koju vodi dvoje jutjubera staklastih očiju poreklom iz Mičigena, koji sebe nazivaju Džef i Šalija. Barčel, tridesetogodišnja samohrana majka, kupila je kartu za dvodnevnu “vaznesenjsku radionicu“ u Kanadi, koja se odigrala u toku vikenda, 27. i 28. jula. Marketing materijal koji je pratio ovaj događaj obećao je učesnicima da će “iskusiti raj na Zemlji.“ Barčel je u tome videla retku priliku da se uživo upozna sa osnivačima Twin Flames Universe.

Džef i Šalija, koji su se prethodno predstavljali kao Ender Ajanteos i Megan Plenti, objavili su stotine video snimaka u toku prethodnih pet godina, a teme su bile veze, pronalazak svrhe u životu i ostali slični nju-ejdž koncepti. Ovaj par, koji tvrdi da ima posebnu spiritualnu konekciju sa Bogom i jedno sa drugim, pristup nekim ekskluzivnijim videima, radionicama i individualnim sesijama terapije “uravnoteženja uma“ naplaćuje i do četiri hiljade dolara. Njihovi video snimci i nalozi na društvenim mrežama namenjeni su gledaocima koji se osećaju izgubljeno i usamljeno, a koji žele da pronađu prihvatanje i pravu ljubav.

Twin Flames Universe, takođe poznat i kao Twin Flame Ascension School, ali i sajt LifePurposeClass.com, promovišu specifičnu vrstu prave ljubavi koja zahteva verovanje u duše i reinkarnaciju. Ova škola tvrdi da svojim učenicima pomaže da nađu svoj “twin flame,” intenzivniju verziju srodne duše. “Twin flame je tvoj najbolji prijatelj u celom univerzumu,“ rekao je Džef svojim gledaocima na jutjubu 2017. “Ova osoba je stvorena za vas od strane Boga, kako bi bila vaš večni kompanjon… za čitavu večnost.“

Barčel kaže da je ubrzo postala jedna od najposvećenijih učenica u ovoj zajednici, postovala je u njihovim Fejsbuk grupama regularno, gledala nove snimke, uključivala se na grupne sesije koje su se jednom nedeljno odigravale preko Google Hangouts. Provodila je i po trideset sati nedeljno, pored svojih standardnih obaveza koje su uključivale puno radno vreme na poslu pri vladi i obaveze samohrane majke, u tome što je radila domaći za sesije, pravila liste potencijalnih novih učenika i zvala potencijalne sponzore – sve to radila je volonterski, bez ikakve naknade. Barčel je postala opsednuta privlačenjem čoveka za koga joj je rečeno da je njen “twin flame”— u pitanju je bio oženjeni muškarac koga je upoznala u teretani. Nakon ponavljanja spiritualnih vežbi koje su izgleda samo potpomogle razvoju ove fiksacije, ona se pojavila na njegovom poslu kako bi dokazala svoju “uravnoteženost“ sa Bogom. Barčel danas smatra da je imala sreće što je nikada nisu uhapsili ili joj dosudili zabranu prilaska – neki drugi članovi ove grupe nisu imali toliko sreće.

Barčel na kraju nije odletela za Toronto. Nedelju dana pred putovanje, ona je odlučila da napusti Twin Flames Universe, da se skine sa svih sa društvenih mreža i da više nikada ne pogleda za sobom – ovakva odluka došla je nakon što se ozbiljno posvađala sa svojom porodicom. Danas, Barčel je deo sve veće grupe nekadašnjih članova koji govore glasno protiv ovog para, za koga tvrde da su izgradili kult nalik carstvu, zasnovan na eksploataciji polaznika.

VICE je razgovarao sa šestoro nekadašnjih polaznika Twin Flames Universe-a, kao i sa troje roditelja trenutnih polaznika. Nekadašnji polaznikakažu da su bili prevareni i izmanipulisani da volontiraju storine sati bez nadnoknade, da su izmanipulisani da daju hiljade dolara, da su obeshrabrivani kada se radi o traženju profesionalne pomoći za njihovo mentalno zdravlje, kao i da su odsečeni od svojih porodica. Roditelji kažu da su njihova deca bila pod pritiskom da prekinu svaki kontakt sa porodicom, osim u slučajevima kada su im porodice slale novac.

Neki polaznikasu uhapšeni, a nekima je prepisan psihijatrijski tretman na osnovu njihovog učešća u ovom projektu, rekli su nekadašnji čalnovi. VICE je takođe došao u posed prepiske između vođa ove grupe, u kojoj su raspravljali kako da se nose sa samoubistvima učenika.

Na postovima na Fejsbuku, par koji vodi Twin Flames Universe otvoreno sebe naziva “Master Hrist,” a njihovi saradnici trenuno pokušavaju da osnuju crkvu koja ne bi podlegala oporezivanju i to sve na osnovu njihovih učenja, kaže Džef.

Janja Lalić, ekspertkinja za kultove i profesor emeritus na državnom Univerzitetu u Kaliforniji, rekla je za VICE da se Twin Flames Universe uklapa u konstelaciju takozvanoh velnes kultova za samopomoć, koji prodaju nekakve odgovore na najveće životne probleme, a koji manipulišu i to predstavljaju kao neku vrstu terapije. “To je deo te čitave priče koja ljudima nudi brzinsko rešenje za njihove probleme.“

Kada su upitani da daju svoj komentar, Džef i Šalija porekli su da su vođe kulta. “Kult je organizacija koja izrabljuje, ona koja sistematski uzima od svojih članova i povređuje ih, kako bi se osnivači obogatili,“ napisao je Džef u jednom od nekoliko mejlova koje je razmenio sa VICE novinarom. “Napravili smo organizaciju punu ljubavi i harmonije, koja leči i obogaćuje sve koji su njeni članovi, i sve koji su povezani sa njenim članovima.“

Džef priznaje da su on i Šalija sebe na internetu oslovljavali sa “Master Hrist, večni vladar svih stvorenja stvorenih Božjom ljubavlju,“ ali kaže da je to zbog toga što oni svakoga smatraju Hristom. “Nazvati nekoga Hristom se odnosi na njegovu prirodnu i harmoničnu vazu sa Tvorcem,“ napisao je on.

Kult ili ne, jasno je da Džef i Šalija deluju kao da im dosta dobro ide. U videima, ovaj par tvrdi da vozi Korvetu, da su uzeli Poršea na lizing i da mogu da sebi priušte druge skupe i luksuzne stvari zahvaljujući svom spiritualnom biznisu. “Šalija i ja smo postali bogati zbog toga što smo delili blagoslov našeg rada sa svetom. Ovo je američki san, postati nešto ni iz čega, zahvaljujući sebi samima,“ napisao je Džef. Ipak, on je porekao da je ovde motiv bio novac: “Ono što radimo nikada nije bilo pokrenuto novcem, nego željom da izlečimo one koje pate u svetu.“

Barčel kaže da ona nije znala ništa o tome kada je naletela na ovu grupu dok je guglala teorije o srodnim dušama i twin flame u januaru 2019. Ono što je pronašla bila je zajednica ljudi otvorenog uma iz čitavog sveta, koji su prihvatali njenu opsesiju i slomljeno srce izazvano neuzvraćenim osećanjima za oženjenog čoveka. Članovi su delili svoje muke i pobede i za njih se zahvaljivali Džefu i Šaliji, koji su ih vodili kroz spiritualni proces.

Barčel kaže da joj je posttraumatski stresni poremećaj dijagnostikovan 2012, nekolikog godina pre nego što je pronašla Twin Flames Universe. Rekla je da je pokušala sa psihoterapijom i da je pokušavala da nađe i druge načine da se nosi sa traumom, zbog koje je, kako kaže, bila sklona tome da krivi sebe za postupke drugih ljudi. Na početku, ova zajednica dala joj je prostor na internetu da priča o svojim emocionalnim okidačima sa trenerom koga su joj dodelili, ali je vremenom ova grupa počela da zahteva od nje sve više.

U prepisci mejlom, Džef je za VICE ponovio tvrdnje o mentalnom zdravlju koje su navedene na njihovom sajtu posvećenom “procesu umnog uravnoteženja.“ Ova kompanija tvrdi da njihov “modalitet isceljenja“ dramatično umanjuje simptome PTSD-a i da rešava osobu trauma iz detinjstva. “U mogućnosti smo da pomognemo drugima da postignu čudesne rezultate u svojim životima, bez da povrede sebe ili druge na bilo koji način,“ rekao je on za VICE. Ukoliko to što je Džef upotrebio reč “čudesno“ nije dovoljno zabrinjavajuće, on takođe tvrdi i da leči kancer kroz jednu ekstremno taštu anegdotu. “Jednom sam imao klijentkinju u četvrtom stadijumu raka dojke,“ napisao je on u mejlu za VICE. “Tokom perioda u kome sam radio sa njom, njeni medicinski rezultati pokazali su umanjivanje znakova kancera u njenoj dojki, kao i da se sam tumor smanjio. Ove nalaze uradili su njeni doktori… Verujem u to da fizičke bolesti imaju koren u spiritualnom.“

Barčel nije bila jedina koja se grupi priključila zbog slomljenog srca i traume, niti je bila jedina koja je u početku osetila svrhu i neko značenje. Ona kaže da da su je vođe obavestile da ju je Bog izabrao da se priključi ovom društvu u njihovoj spirituanoj misiji. Ona je plaćala stotine dolara mesečno kako bi imala pristup treninzima i radionicama, a počela je da podučava i druge.

Kako je vreme prolazilo, drugi učenici poput Barčel koji su pokazali poslušnost i posvetili mnogo sati, unapređeni su na pozicije koje su im dale moć nad drugima. Barčel kaže da je ona po prirodi vođa i da je odabrana od strane uprave da radi na regrutaciji i pokretanju nove grane ove kompanije. Sa druge strane, nekadašnji članovi kažu da se učenicima koji su postavljali previše pitanja ili pokušali da uspostave neku granicu dešavalo da budu kažnjeni ili vraćeni na nižu poziciju.

Učenici ovog programa plaćali su 2,222 dolara za neograničen pristup video snimcima na temu veza, 1,899 dolara za neograničen pristup snimcima na temu pronalaska svrhe u životu, i oko dvesta dolara po sesiji kako bi imali individualni razgovor sa trenerom. Doživotna članarina po ceni od 2,222 dolara je nešto do čega Barčelova nije uspela da stigne za šest meseci rada za ovu kompaniju. Još jedna bivša polaznica za VICE je rekla da je dala otkaz na poslu u odličnoj medicinskoj školi kako bi vodila naloge na društvenim mrežama, podučavala i bila na raspolaganju ovoj grupi puno radno vreme.

Nekadašnji učenici kažu da ova škola romantične odnose i prosvetljenje percipira na zabrinjavajući način. Postizanje “harmonične unije“ sa vašim twin flame-om predstavljeno je kao lek za sve probleme u životu, a bolest i neuspeh na romantičnom planu često su povezani sa time da pojedinac nije u ravnoteži sa Bogom ili samom grupom. Kroz ponavljanje vežbi “umnog uravnoteženja“ pojačavaju se ta verovanja, navode bivši učenici, i kažu da su naučili da se plaše toga da napuste grupu, ili da urade bilo šta što je u suprotnosti sa naređenjima Džefa i Šalije.

Umesto da ohrabre Barčel da preboli muškarca koga je upoznala u teretani, ona kaže da ju je grupa ohrabrivala u ideji da je on njen “twin flame,” i kaže da su joj rekli da je on odbija zbog toga što svoj spiritualni zadatak ne radi kako treba.

Baš kao i drugi učenici, Barčel kaže da su je ohrabrivali u tome da konstantno razmišlja o njemu. “On me je smatrao ludačom. Govorio mi je da ne želi da me vidi nikada i da nikada nećemo biti zajedno,“ kaže Barčel za VICE. “Normalna ja bih svakako odlučila da poštujem granice tog čoveka.“

Barčel kaže i da je njen proces razmišljanja bio daleko od normalnog. Osećala je pritisak grupe i počela da zavisi od njihovih uputstava. Kaže i da su joj na treninzima govorili da treba da isforsira kontakt, uključujući i to da se pojavi kod njega na poslu ili u teretani. “Stigneš do momenta u kome misliš da si se mnogo potrudio oko svog izlečenja i da mora da možeš i da se pojaviš tamo,“ kaže ona.

Barčel kaže da bi svaka kritika na račun grupe ili neke odluke bila vraćena ka njoj kao bumerang. “Govorili su mi da sam uznemirena zbog nečeg drugog,“ kaže ona. Ta “uznemirenost“ tumačena je kao produkt toga što ona ne voli sebe dovoljno, ili što se nije uravnotežila sa Bogom, kaže ona.

Nekim učenicima koji su se opirali dešavalo se da ih grupa ismeva i osuđuje. “Dobrodošao u realan svet gde će te propalice silovati do smrti,“ piše u jednom postu na Fejsbuku koji je okačio nalog pod imenom “Jeff on Shaleia’s phone” 18. marta 2019. godine, u kome se učenici krive za to što nije prodat dovoljan broj kurseva. “Džef nije zloban. On pokazuje stvarnost. Stvarnost koju ste odbijali da vidite, čak i kad vam se nedeljama dešava da gledate ono što volite kako se guši i umire.“

“Istraumirani ljudi već krive sebe za devet od deset stvari koje im se dese,“ kaže Barčel. “Oni su laka meta. Lako će prihvatiti tako nešto i reći, OK, ja sam ponovo kriv – nešto nije u redu i ja sam problem.”

Barčel je u razgovorima sa upravom otkrila da su se neki učenici ubili u aprilu 2019, što je između ostalog dovelo do toga da ona napusti grupu. U porukama koje nam je pokazala, jedan član “upravnog odbora“ ove kompanije rekao je da je jedna od žena koja se ubila tražila individualnu sesiju terapije umnog uravnoteživanja sa Džefom i da je odbijena, nedugo pred samoubistvo. U tom četu, članovi grupe nudili su podršku jedni drugima, ali su odlučili da na većim Fejsbuk grupama ne spominju ovaj incident.

Sajt i Fejsbuk stranica “uravnoteženja uma“ sada ima i disklejmer u kome se učenici koji imaju suicidalne misli savetuju da kontaktiraju hotlajn za prevenciju samoubistva.

Još jedna nekadašnja članica, koja je tražila da ostane anonimna zbog sopstvene bezbednosti, rekla je da se grupi priključila nakon ozbiljne bolesti i raskida sa nasilnim partnerom. Ona je za VICE rekla da su je trenirali da ignoriše odbacivanje i da prisili na kontakt svoj takozvani twin flame, čak i nakon što joj je dodeljena zabrana prilaska. Ona kaže da ju je grupa ohrabrila da prekrši odluku suda, što je rezultiralo njenim hapšenjem i pravnim problemima koji i dalje traju.

Roditelji trenutnih učenika rekli su za VICE da su njihova deca trenirana da ne razgovaraju sa svojim porodicama, osim ukoliko one podržavaju grupu i šaju novac. Luiz Kol, čija se ćerka grupi priključila 2018, kaže da je njena dvadesetosmogodišnja ćerka blokirala pozive sa njenog broja i blokirala je na svim društvenim mrežama početkom 2019.

Kol svoju ćerku opisuje kao “orijentisanu ka ciljevima“ i kaže da je radila za Peace Corps i podučavala engleski preko okeana. Isprva, ona kaže da je mislila da njena ćerka uči kinesku medicinu, a ne da je počela da uplaćuje velike količine novca na neki nju-ejdž Jutjub kanal.

“Nisam shvatila šta se dešava,“ kaže ona. “Oduvek je bila odgovorna, uravnotežena, pametno je raspolagala novcem.“ Kol procenjuje da je ona dala preko pet hiljada dolara na putovanja, časove i druge rashode koje iziskuje ova grupa pre nego što je njena ćerka odsekla čitavu porodicu iz svog života.

Dvoje drugih roditelja sa kojima je VICE razgovarao dele slično iskustvo. Jedna majka kaže da je dobila odgovor svog deteta tek nakon što je poslala hiljade dolara. Ona je takođe tražila da ostane anonimna, zbog straha što je progovorila protiv ove grupe, što bi moglo dovesti do toga da ponovo ne čuje ni glasa od svog deteta.

Lalić kaže za VICE da je odvajanje od porodice učestala taktika koju kultovi koriste. “To ih izoluje, drži ih podalje od izvora koji bi im mogli dati fidbek ili izazvati da se zapitaju,“ kaže Lalić.

Kada smo ih pitali o odvajanju od porodice, Džef i Šalija rekli su za VICE da nikada nisu pritiskali nikoga da učini bilo šta, kao i da su njihovi članovi odrasle osobe.

Gregori Ebi bio je dvadesetdevetogodišnji muzički producent koji je živeo u Belgiji kada je naišao na časove pronalaska životne svrhe Džefa i Šalije 2015. godine. U to vreme, on je pratio nekoliko drugih jutjubera koji su se bavili spiritualnošću i samopomoći, kada je njihov video iskočio na njegovom fidu.

“Tražio sam nekoga sa kime mogu da se poistovetim,“ rekao je on. “Nekoga sa kime mogu da razgovaram o kosmosu, nauci, umetnosti – svemu.“

Baš kao i Barčel, Ebi kaže da ima istoriju problema sa mentalnim zdravljem, koja uključuje i kompleksni PTSD koji potiče iz njegovog detinjstva. On sam kaže da su njegovo iskustvo sa traumom i manjak granica dok je odrastao možda doprineli tome da teže primećuje očigledne znakove upozorenja.

Ebi nije investirao toliko puno vremena i novca kao drugi članovi koje je znao – on kaže da je pretežno gledao besplatne snimke i čitao javne rasprave na Fejsbuku. Ipak, kada je platio za časove, primetio je nekonzistentnost između sjajnih obećanja u besplatnim Jutjub snimcima i emocionalnog bola i finansijskih problema sa kojima se učenici suočavaju i o kojima pričaju u privatnim radionicama.

U trenutku kada je već oko godinu dana bio član Twin Flames Universe-a, Ebi je bio nagovaran da priđe ženi koja je i sama bila član grupe. Njegova nelagodnost dovela je do toga da im kaže da je aseksualan. “Čitavog svog života sam to nekako znao,“ kaže Ebi. “Nikada to nisam u potpunosti razumeo. Osećao sam se usamljeno i čudno, bio sam taj čudni umetnik batica koga niko seksualno ne privlači.“

Ebi je ovu grupu napustio 2017. nakon što ga je navodno Džef prevario da napravi čitav album besplatno. “Puno sam rada uložio u to, moje ime nije nigde navedeno, a nisu mi ni platili,“ rekao je on. “Džef me je prevario.“ (Džef nije odgovorio na pitanja koja smo mu postavili na temu neplaćenog rada.)

Iako su nekadašnji članovi kao što su Ebi i Barčel uklonjeni i blokirani od strane njihovog nekadašnjeg društva, oni su se pronašli i udružili kako bi upozorili ostale. Jedna žena sa kojom je VICE razgovarao rekla je da ju je njena sestra ohrabrila da napiše post na Reditu o svojim iskustvima, što je preraslo u stranicu gde se sastaju mnogobrojni izbačeni članovi i porodice koje traže podršku.

Roditelji trenutnih učenika kažu da su zvali policiju u Mičigenu u nadi da će više moći da se učini, s obzirom na to da Džefa i Šaliju smatraju odgovornima. Drugi kažu da plairaju da podignu tužbu protiv Twin Flames Universe-a.

Osnivači ove kompanije Džef i Šalija rekli su za VICE da su svesni pravnih pritužbi nekadašnjih članova, ali i opisuju to kao “konstantni, brutalni napad“ jednog nekadašnjeg studenta.

“Čuli smo da su neki ljudi kontaktirali policiju i da prete da će preduzeti pravne mere, ali se nikada ništa zaista nije desilo, jer mi ne radimo ništa ilegalno,“ napisao je Džef. “Svesni smo šta je dobro, a šta loše i nastavljamo da brinemo o tome da je sve što radimo legalno i moralno.“

Lokalna policija u Farmington Hilsu u Mičigenu, odakle su roditelji koji su podneli prijavu, ne želi da potvrdi da je primila prijavu ili da je bilo kakva vrsta istrage u toku.

Uprkos svemu što se desilo njemu i drugima, Ebi kaže da ovu grupu nije smatrao kultom, sve dok mnogo godina kasnije nije “instinktivno“ blokirao sve na društvenim mrežama.

“Sada kada pogledam na sve to što sam doživeo svestan sam da je to bio jedan bazen pun toksičnosti,“ kaže Ebi. “Mislio sam da sam savršeno dobro, sve dok nisam isplivao napolje.“

