Ova umetnica pravi nagrade za najjadnije muškarce

U svetu u kome vas novinski naslovi bombarduju vestima o masovnim napadima na ljudsku rasu, neefikasnosti izabranih lidera i seksualnim grabljivcima na vlasti, pronalaženje svetlije strane svega ume da deluje kontraintuitivno. Kontraproduktivno čak. Ali 2018. je možda savršen trenutak da se slavi tragikomično — ili pronađe humor u mračnim uglovima života.

Oživljavanje pokreta #MeToo, borbenog pokliča koji je pre više od decenije skovala Tarana Burk, ohrabrilo je žene da se oglase i razobruče institucionalni seksizam i seksualno zlostavljanje. I to je dobrodošao napredak. A opet jedna umetnica katarzu pronalazi u suptilnijem, i zajedljivijem, metodu: u prozivanju muškaraca za sva njihova sranja kroz satiru i razotkrivanje podmukle muškosti kojima su pune današnje vesti.

“Oduvek sam smatrala da je humor jedna neverovatno vredna alatka i za preživljavanje, i za promenu”, rekla je za VICE Šelbi Lorman, dvadesetčetvorogodišnja spisateljica i ilustratorka koja stoji iza oštrog i briljantnog Instagram naloga @awardsforgoodboys. Ona je nalog pokrenula 2017. godine kao način da se podsmeva “dobrim dečacima” — što je njen naziv za muškarce koji očekuju pohvale zbog toga što nisu apsolutna čudovišta.

“Ljudi ne čase časka da pohvale muškarce zato što su izbegli neko izrazito loše ponašanje, dok pred žene postavljaju milion standarda koje sami nikad ne bi ispunili”, objasnila je Lorman. “To vam je kao: ‘Oh, nije nikog ubio? Pa on je za mene heroj.’”

Nalog @awardsforgoodboys razobličuje dvostruke standarde duboko ukorenjenog seksizma, istovremeno terajući žene da se valjaju po podu od smeha. A ako je suditi po njenih skoro 20.000 pratilaca, očigledno je našao publiku. “Vibracije koje osećam kod svojih pratilaca i prijatelja jeste da je olakšanje uživati u nečemu je što je i dalje tematsko, i dalje kritički nastrojeno, ali u određenoj meri opušteno”, rekla je ona.

https://www.instagram.com/p/BhecEh8nxdf/

Niko nije bezbedan od oštrog jezika Lormanove; kad joj je lik iz stvarnog života udelio nespretan kompliment za njene ilustracije preko mesindžera na Tinderu, ona je to skrinšotovala i postavila njegov DM na svoj nalog. “Očigledno njegov ‘kompliment’ mom radu nije zao”, objasnila je Lorman. “Mislim da je on to iskreno mislio. Problem je u tome što takvi muškarci kao da udeljuju komplimente nižima od sebe: to je iskonski pokroviteljski stav.”

Prozivanje muškaraca na ovaj način nije zamišljeno kao nešto zlobno. Lorman pokušava da ih navede da uvide kada marginalizuju žene, namerno ili ne, i potom da se nasmeju samima sebi. “Kad se smejete, spustili ste gard, a kad vam je gard spušten, može da nahrupi sentiment”, rekla je ona. “Nešto što ste prethodno možda potisnuli, zato što je bilo suviše teško razmišljati o tome ili vas se intimno ticalo”, može da se redefiniše kao neugrožavajući način razmišljanja o takvom ponašanju.

Lorman je i te kako svesna da su problemi kojima se ona bavi na svom nalogu bili “prisutni mnogo, mnogo pre nego što je holivudska elita odlučila da želi promene.” Ona misli da je aktuelna debata oko #MeToo izuzetno važna ali i “po svojoj prirodi falična, kao što je slučaj sa većinom masovnih pokreta. Ona izostavlja stvari. Potiče od mnogih moćnih, bogatih, belih glasova.” Pokušaj da se fundamentalno promeni društvo preko žvrljotina na Instagramu nije suština naloga @awardsforgoodboys, ali on makar pruža kritičku perspektivu problema koje stalno viđate u vestima, ističući svakodnevne primere lošeg ponašanja.

Iako su u najvećoj meri reakcije na @awardsforgoodboys, prema Lormanovoj, do sada bile pozitivne, neki ljudi nisu prihvatili njenu kritiku. Postoje muškarci (pa i žene) koji se protive njenoj javnoj prozivci, naročito ako misle da zbija šalu na njihov račun. Ali kad god neki Dobardečak™ pomisli da ga neki post posramljuje — ili makar da govori “o” njemu ili “za” njega — to samo potvrđuje poentu koju nalog pokušava da dokaže. “Ako ljudi mogu da se nasmeju i razmišljaju kritički, umesto smesta da osuđuju”, rekla je Lorman, “to je onda efikasna rupa u sistemu koja može da natera ljude da pričaju o tome.” A to je upravo ono što žene sada rade – pričaju.

https://www.instagram.com/p/BgRuf6Dhcwx/?taken-by=awardsforgoodboys

https://www.instagram.com/p/BeJsgCOniE5/?taken-by=awardsforgoodboys

https://www.instagram.com/p/BhMiWs8H0zl/?taken-by=awardsforgoodboys

https://www.instagram.com/p/Bh4lKshnwyS/?taken-by=awardsforgoodboys

