Ova žena je bez diplome nekoliko godina radila kao doktorka u Vršcu

Falsifikovanje diploma je naša svakodnevnica, još samo jedna stvar sa kojom moramo da se pomirimo, poput nedovoljnog broja parking mesta ili lošijeg kvaliteta Koka kole i Nutele u jugoistočnoj Evropi. To se, bez obzira na “pojačane kontrole” očigledno još uvek dešava. Jer uz pomoć jedne takve diplome je jedna “doktorka” nekoliko godina radila na pedijatriji u Vršcu.

Višnja Đumić, tridesetdvogodišnja studenktinja medicine (jer to je jedina titula koju stvarno poseduje), uspela je da prevesla čitavo rukovodstvo Opšte bolnice u Vršcu.

Kako piše Blic, dr Đumić je bila zaposlena kao doktorka medicine u Službi pedijatrije sa neonatologijom od decembra 2015. do 3. aprila 2018. godine. Prvo je radila kao pripravnik-volonter, a nakon što je prošla pripravnički staž, radila je i kao doktor medicine. Antikorupcijksi tim Ministarstva zdravlja je aprila otkrio prevaru Višnje Đumić.

Kako stoji u prijavi koje je Ministarstvo podnelo Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu, Đumić je navodno falsifikovala diplomu doktora medicine u martu 2016. godine, nakon čega je potpisala ugovor o volonterskom obavljanju pripravničkog staža i polaganju stručnog ispita u cilju pripreme i osposobljavanja za samostalan rad.

I ako nas je film o jednom od najvećih prevaranata na svetu Frenku Abignejlu, Catch Me If You Can, nečemu naučio o falsifikovanju dokumenata, to je da nakon krupne akcije morate da se pritajite na neko vreme i da Tom Henks u apsolutno svakom filmu na kraju ispadne car. Međutim, Višnja Đumić je u najmanju ruku bila nestrpljiva (ili ju je birokratija prosto primorala na takav potez, da ipak ne uperujemo prstom ni u koga, čak ni u ljude koji su bez kvalifikacija vodili računa o našem zdravlju), jer je nakon potpisanog ugovora o stručnom osposobljavanju, lažna doktorka nabavila i falsifikovanu potvrdu i uverenje da je položila stručni ispit za doktora medicine pred komisijom Ministarstva zdravlja.

Ali ni ovo novo falsifikovanje verovatno nikome nije bilo sumnjivo, jer je rukovodstvo Opšte Bolnice u Vršcu potpisalo dva ugovora sa kvazi doktorkom. Prvo ugovor o radu na određeno vreme 1. februara 2017. Godine, pa zatim ugovor na neodređeno vreme 14. jula iste godine.

Da sve bude još bizarnije, u smislu očiglednog dokaza koliko nula kvalifikacija Višnja Đumić ima za poziciju koju je obavljala, Blic piše da je ona upisala Medicinski fakultet 2005. godine i da je položila samo ispite iz prve godine. Dete vam je lečila neka osoba koja je možda prenela Engleski I u drugu godinu i rešila da tu digne ruke, barem od tradicionalnog načina sticanja diplome.

I da je samo ostala da u miru i tišini radi svoj prekvalifikovani posao, verujem, najbolje što može, Višnja Đumić možda nikada i ne bi bila uhvaćena. Jer (ovde se već stvarno radi o alavosti) nije joj bila dovoljna falsifikovana diploma Medicinskog fakulteta i potvrda položenog stručnog ispita, već je htela da završi i specijalizaciju. Tako je i uhvaćena, jer je Opšta bolnica u Vršcu februara ove godine dostavila Ministarstvu Zahtev za saglasnost za njenju specijalizaciju iz pedijatrije i uz to priložila kompletnu dokumentaciju.

Nakon provere je Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja utvrdio da lažna doktorka nije podnela ni zahtev za dokumentaciju Ministarstva za polaganje stručnog ispita, pa ga samim tim nije ni polagala, što je pokrenulo lavinu dokaza kako zapravo ništa nije položila.

Nakon što je uhvaćena i pošto su joj predočeni dokazi, Đumićeva je pred istražnim organima sve priznala. Rekla je da je falsifikovana dokumenta nabavila od izvesnog Marka iz Novog Sada. Naravno, u zamenu za novac.

Očekuje se da tužilaštvo goni Višnju Đumić zbog prevare i još uvek nije izvesno kakav će biti epilog ovog slučaja. Petar Disić iz Smedereva je zbog falsifikovanja diplome 2016. godine osuđen na kaznu zatvora od tri meseca uz godinu dana uslovno. I možda nije bitno da li će Višnja Đumić dobiti istu kaznu, veću ili manju, kao ni da li će uopšte biti osuđena.

Jedino što je nama bitno jeste da je držite što dalje od bolnice, aman.