Ova žena uporno pokušava da se prošvercuje u avione

Merilin Hartman, 66, više puta su zaustavili policajci na aerodromima širom zemlje, u pokušaju da se ušunja u avione bez karte. Takozvana „serijska slepa putnica“ navodno se ogrebala za vožnju do El-Eja, Džeksonvila, na Floridi, i ranije ovog meseca, do Londona, zbog čega joj je prošlog četvrtka zabranjen pristup na oba njena obližnja aerodroma, čikaške aerodrome Midvej i O’Hare Internešenel.

Ali izgleda da Hartman jednostavno nije mogla da ih se kloni. Prema Čikago Tribjunu, uhapšena je u nedelju na 3. terminalu na O’Hareu, pokušavajući da uskoči na još jedan let, samo par dana nakon što joj je sudija naredio da se kloni putničkih čvorišta. Trenutno je u pritvoru bez mogućnosti kaucije, optužena za upad na tuđi posed i kršenja pravila uslovne slobode.

Prema Tribjunu, Hartman je 2015. tvrdila da se bez karte ukrcala na bar osam letova. Te godine je uhapšena na aerodromu El-Ej-Eks, zato što se navodno iskrala pored službenika saobraćajnog obezbeđenja u San Hozeu, Kalifornija, i ušunjala se na let Sautvesta. Tužioci kažu da joj je ranije uspelo da neprimećena prođe pored službenika Britiš Ervejza, carinka i pogranične policije, ukrca se na let za London, i besplatno iskoristi slobodno mesto koje bi je inače koštalo 2400 dolara. „Rekla je: ’Ja sam starija bela gospođa. Niko me ne zaustavlja“, izjavila je za Čikago San Tajms Kara Smit, savetnica za politku šerifove kancelarije okruga Kuk. „Njoj su preko potrebne usluge i podrška službi za mentalno zdravlje“, dodala je.

Prema Njujork Tajmsu, ova šezdesetšestogodišnjakinja ima istorijat problema sa mentalnim zdravljem, i boravila je u skloništima za beskućnike i institucijama za mentalno zdravlje. U nedelju se pojavila pred još jednim sudijom, koji joj je odredio pritvor do sledećeg saslušanja, zakazanog za sredu.

Sa svoje strane, u Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da „tesno sarađuju“ sa „snagama zakona i partnerima među avio-prevoznicima“ na tome da otkriju kako tačno Hartmanovoj uspeva da se iznova neprimećena ušunja u avion pored svih agenata i službenika. Iako to toliko i ne treba da čudi, kada uzmemo u obzir koliko je agencija loša u detektovanju potencijalnih pretnji.

