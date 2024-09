Ovaj čovek je umro kada su mu policajci tresnuli glavu o njegova sopstvena kola, zato što su mislili da ih je ukrao

Nakon što je jedan kalifornijski policajac uhvatio vozača vozila za koje je verovao da je ukradeno, tresnuo je vozaču glavu o kola, i uhvatio ga u kragnu. Vozač je umro.

Čovek koji je sedao za volanom, Dejvid Glen Vord, je zapravo bio žrtva krađe kola – a ne kradljivac – i samo par dana ranije , 24. novembra, kancelariji šerifa okruga Sonoma je prijavio da mu je ukradena Honda Sivik. Ovaj pedesetdvogodišnjak je nekako uspeo da povrati vozilo, prema Vašington Postu, ali nije rekao policiji da je vozilo u njegovom posedu. Vord se onda 27. novembra vraćao kolima kući oko 6 ujutru, kada su policajci uočili Hondu Sivik i počeli da jure vozilo, ne shvatajući da je vozač Vord.

Policijska potera koja je usledila je trajala više od pet minuta. U uznemirujućem devetominutnom insertu snimka kamere sa tela, koji je u petak objavila kancelarija šerifa okruga Sonoma, čuju se zamenici koji viču na Vorda da digne ruke, isukanih pištolja. Vord diže ruke, ali više puta ih spušta na volan, pre nego što ih ponovo podigne, zbog čega policajci još više viču na njega.

„Ne mogu da verujem, ja sam ovde povređena strana“, kaže Vord policajcima, prema videu, koji je šerifova kancelarija objavila da bi slučaj Vordove smrti bio transparentan, prema KTVU. „Zašto me sve vreme jebeno maltretirate?“

„Daj mi ruke, daj mi svoje jebene ruke, izlazi“, reaguje zamenik šerifa okruga Sonoma Čarli Blaunt, i počinje da izvlači Vorda iz kola.

„U redu, izlazim, izlazim“, kaže Vord.



Na videu, Blaunt pokušava da izvuče Vorda iz vozila, ali Vord kuka da ga bole noge. Na snimku se čuje zamenik Džejson Litl kako kaže da su se Vordu noge zaglavile. Blaunt odgovara da ga je Vord ugrizao, a Litl tvrdi da je Vord ugrizao i njega.



Dok policajci nastavljaju da pokušavaju da izvuku Vorda iz kola, Blaunt udara Vordovu glavu o ram od vrata vozila. Litl zatim upotrebljava svoj tejzer na Vordu, a Blaunt hvata čoveka za vrat, u zahvatu poznatom kao „kragna“, što je potez koji je ogroman broj većih policijskih odeljenja zabranilo.



Zamenici onda izvlače mlitavo Vordovo telo iz kola i stavljaju mu lisice.

„Jebote, ogrebao me je“, kaže Litl.

„Je li svestan?“, kaže Blaunt.

„Ne, treba nam doktor, zovi doktora“, odgovara Litl.



Zamenik Nik Džaks kasnije kaže dvojici policajaca da su iz kola izvukli vlasnika.

„Zašto je onda bežao“, pita Litl.

Džaks odgovara da ne zna, i da nije bilo razloga da reaguje na takav način.

„Šta ćeš“, kaže Blaunt.



Vord je kasnije tog dana proglašen mrtvim u lokalnoj bolnici, iako tačan uzrok smrti nije naveden. Nejasno je da li se onesvestio zbog kragne, ili povrede na glavi. Blauntov advokat Heri Stern je za Vašington Post izjavio da Blaunta ne bi trebalo smatrati odgovornim, bez obzira na sve, i da je otkaz koji je posle toga dobio nepravedan.



„Iskreno, gospodin Vord je sam prouzrokovao svoju smrt, neobjašnjivo preduzimajući brojne bizarne korake koji su zamenike uverili da je on zapravo naoružani kradljivac kola, a ne žrtva tog zločina“, kaže Stern.



Stern tvrdi da je Vord imao tragove droge u krvi, i da nije imao nikakve povrede na vratu, ali dok okružni islednik ne objavi izveštaj, za to nema dokaza. Stern je za Post takođe izjavio i da je Vord bio hronični bolesnik (Stern je odbio da dalje komentariše za VICE News, ali je dodao da je zahvat poznat kao kragna dozvoljen u kancelariji šerifa okruga Sonoma). Članovi Vordove porodice su potvrdili da je on bio hronični bolesnik, i izjavili su za medije da je Vord bio fizički hendikepiran i da je koristio invalidska kolica.



„Čitava ova situacija je ekstremno zabrinjavajuća“, rekao je u petak šerif okruga Sonoma, Mark Esik.



