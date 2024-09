Ovaj čuvar je šest meseci snimao sve svoje prdeže i postao viralan

Naredna viralna zvezda interneta je čuvar jedne bolnice na Floridi, koji je poslednjih šest meseci proveo predstavljajući javnosti svoje zvučno savršene prdeže na Instagramu. Sada je ovaj tridesetjednogodišnjak u poziciji da svoj nenadani uspeh pretvori u unosan brend koji dobro sumira njegova biografija na Instagramu: Autoritet za prdež.

Ime mu je Dag (odbio je da za VICE otkrije svoje prezime, ili naziv bolnice), ali ovaj momak prosečnog izgleda je svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima preko 20 hiljada, poznat kao Prdonja Pol, što je referenca na pandura iz tržnog centra, Bradonju Pola. U sredu, video-kompilacija njegovih nezaboravnih puštenih golubova je zaslužila preko 374 hiljada pregleda, kada je dospela na vrh Reditovog r/videos foruma. Sada ima pratioce po čitavom svetu. „To prevazilazi sve jezike. Prevod nije potreban, jednostavno je zabavno“, rekao je za VICE preko telefona.



Za one koji mogu da tolerišu gotovo dvominutnu sagu sirena iz bulje, teško je ne početi sa analizom različitih aspekta Prdonjinih gasnih zvučnih emisija. Variraju od kratkih i visokih, nešto nalik udarcu doboša, do dugih i sonornih analnih tutnjava. Mnogi od komentara na ovaj video na Jutjubu pokazuju čisto gađenje, ali ipak preovlađuju duhoviti. „To je kao da slušaš romantičnu audio knjigu koju čitaju Terens i Filip“, jedan je od dovitljivijih komentara.

Sve je počelo kada se Prdonja iz Nju Džersija preselio na Floridu, da bi pomogao svojoj majci nakon što mu je otac preminuo. Primetio je da u kraju ima mnogo ponuda za posao čuvara, i odlučio je da pribavi dozvolu. Rad u obližnjoj bolnici mu je bio druga tezga u toj struci, i kaže da se upravi toliko dopadala njegova duhovita ličnost da su ga postavili da prvi dočekuje posetioce. Preko telefona je šarmantan, i lako je zamisliti ga kako prijatno pozdravlja ljude u tako anksioznoj atmosferi kao što je bolnička. „Ja uvek zasmejavam ljude, i stavljam ljudima osmeh na lice“, kaže on. Sa treće smene su ga prebacili na recepciju, gde je imao mnogo slobodnog vremena, pored nekoliko užurbanih sati.

Tokom sijeste u smeni, Prdonja je doživeo prosvetljenje. „Predvorje ima stvarno dobru akustiku, a prirodno, svi mi prdimo. Jednog dana sam ispalio jedan baš dobar prdež, koji je imao veoma dobar zvuk, pa sam sledeći put to snimio i poslao na naš grupni čet“, kaže on. Prdonjinim prijateljima se to baš svidelo, i predložili su mu da svoj šou prenese na informacioni super-autoput. Pomogli su mu da sebi nadene ime, i Prdonja Pol se nekako zadržalo.

25. maja 2018. je na Instagram postavio svoje prvo podrigivanje iz zadnjice. Šest meseci je prdeo tokom svojih smena u bolnici, i svaki prdež objavljivao svojoj maloj ali lojalnoj publici, koja je narasla na 500 pratilaca na Instagramu. A onde je, baš kao i sam čin koji ga je proslavio, njegova popularnost eksplodirala.

19. avgusta, broj Prdonjinih pratilaca je sa 500 skočio na 5000. Uzrok za to? Njegovi videi su kompilirani i objavljeni na nalozima na društvenim mrežama za popularni muški sajt Barstul Sports. Manje od nedelju dana kasnije, gotovo je učetvorostručio tu sumu. Komentari njegovih pratilaca su entuzijastično detaljni i prepuni zapažanja. „Samo mali cvrc“, napisao je @ceytsprivetdry ispod jednog. „Ovo je bio vlažan prdež“, elokventno je primetio @nick_drumtechnick ispod drugog.

Prdonja kaže da je nakon eksplozije u broju pratilaca, povratna reakcija u njegovim direktnim porukama bila još ličnija. „Ljudi iz Holandije, Nemačke i UK su mi slali direktne poruke i govorili mi da je ovo najbolja stvar ikad. To im je ulepšavalo dan. Neki ljudi su mi pisali da su imali usranu nedelju, a onda su našli moje snimke, pa su se nasmejali i bili srećni, i to im donosi radost, što je po meni sjajno. To je čitava moja poenta. Nisam mogao ništa bolje da tražim“, kaže on. „Hm, bio je tu i jedan tip, sigura sam da se šalio, ali mi je rekao, ’Ostavio sam heroin zbog tebe’“.

Slava, naravno, ima svoju cenu, i Prdonja ju je platio. Kada je u četvrtak ujutru došao na posao, zamoljen je da vrati značku i uniformu koji su postali ikonični deo njegovog gasovitog umetničkog izraza. Uživo je strimovao svoje otpuštanje na Instagramu…

Snimak gore kao da je skinut direktno iz Office Space-a. Pretpostavljeni ga moli da prestane da snima. On mirno odbija. Pretpostavljeni ističe da je prekršio politiku privatne kompanije za bezbednost, kada je u pitanju korišćenje telefona na poslu, i to „neobično veliki broj puta“. Povrh toga, snimao je sebe u uniformi, na privatnom posedu klijenta. Prdonja ništa ne poriče, odbija da potpiše izveštaj o svom ponašanju – „To je u ovom trenutku irelevantno“ – i odlazi.

Prdonja je toliko miran zato što već razmišlja o narednom koraku u svojoj viralnoj karijeri. „Moj proces razmišljanja je da jednostavno nastavim sa ovim i vidim kuda će me to odvesti“, kaže on. Već ima reklamnu robu za Prdonju Pola. Ima Patreon. Angažovao je prijatelje koji snimaju muzičke spotove i bave se grafičkim dizajnom koji će mu pomoći da pređe na naredni nivo. On misli da je samo pitanje vremena kada će početi da dobija pisma od menadžera viralnih zvezda, kao što je Sem Li, koji je napravio karijeru Roju Purdiju.

„Živimo u društvu u kome je ovo velika popularna stvar danas, ali sledeće nedelje, osim ako ne učinim nešto više od toga da samo nastavim to da radim, to će biti ništa“, kaže on. „Nastavićemo da stvaramo sadržaj. Možemo da radimo Prdonju Pola na odmoru, znaš, da obučem havajsku košulju i nataknem nekakav šešir, a onda da samo prdim po Floridi. Samo ćemo nastaviti“.

Dag je shvatio ko je zaista: on je Prdonja Pol. Da parafraziramo Andrea Žida, možda je bolje biti otpušten zbog onoga što jesi, nego zaposlen zbog nečega što nisi.