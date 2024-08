Ovaj dekica je proveo 31 godinu u zatvoru zbog krijumčarenja trave

Čovek za koga se veruje da je služio najdužu kaznu za nenasilno krivično delo povezano sa marihuanom, pušten je iz zatvora nakon što je odslužio trećinu određene zatvorske kazne koju je dobio jer je prodavao travu. Bio je osuđen na 90 godina zatvora.

Dok je bio iza rešetaka na Floridi, Ričard Delisi, 71, kaže da je “propustio mnoštvo važnih trenutaka” sa svojom porodicom, piše u saopštenju koje je prošlog novembra objavio Last Prisoner Project, koji se zalagao za njegovo oslobođenje. Njegova supruga, jedno dete, kao i oba roditelja preminuli su dok je on izdržavao kaznu.

Videos by VICE

Kada je pušten na slobodu u utorak, Delisi je napokon upoznao svoje dvoje unučadi, koji imaju 11 i 1 godinu— i to prvi put, piše Associated Press. On je izjavio da se oseća kao “blagosloven čovek, onaj koji je preživeo”, nakon 31 godine zatvora.

Godine 1989, Delisi je osuđen na 30 godina za dilovanje marihuane, 30 godina za krijumčarenje, i 30 godina za ilegalno poslovanje, piše Miami New Times. On je pokušao da prokrijumčari oko 45kg marihuane iz Kolumbije na Floridu, piše CBS Miami.

Tipična kazna za ovakav zločin bila bi između 12 i 17 godina, piše AP. Delisi veruje da je sudija izrekao dužu kaznu jer je Italijan iz Njujorka, tako da je sudija možda pretpostavljao da je deo neke organizovane grupe, prenosi AP.

Stav o marihuani dramatično se promenio od kada je Delisi osuđen pre nekoliko decenija. Rekreativna upotreba marihuane sada je legalna u petnaest država i Vašingtonu, prenosi NBC News. Ovog meseca je Predstavnički dom podržao legalizaciju marihuane prvi put od kada je predložen ovaj zakon koji bi trebalo da dekriminalizuje ovu drogu i oslobodi osuđenike koji su počinili nenasilne prekršaje povezane sa marihuanom, prenosi New York Times.

Ipak, slabo je verovatno da će republikanski Senat takođe glasati za to da ovaj predlog postane zakon.

U međuvremenu, osuđenici zbog marihuane i dalje služe preduge kazne, čak i u državama gde je marihuana već legalizovana.

U Mičigenu, gde je trava sada legalna za rekreativnu upotrebu, Last Prisoner Project zahteva od guvernera Grečena Vitmera da oslobodi zatvorenike koji su počinili nenasilna dela povezana sa marihuanom.

Delisi nije prvi čovek koji je oslobođen nakon što je odslužio dugu zatvorsku kaznu zbog marihuane.

Samo tokom prethodnog leta Derek Heris, crnac veteran, oslobođen je u Luizijani nakon što je njegova doživotna kazna izrečena zbog prodaje manje od grama marihuane umanjena. Heris je iza rešetaka proveo gotovo deceniju, prenosi inicijativa Promise of Justice, neprofitna grupa za reformu pravosudnog sistema koji se bavi kriminalom.

Delisi je trebalo da bude pušten 2022, piše na njegovom sajtu, ali su njegovi advokati uspeli da pomere ovaj datum zbog njegovih zdravstvenih problema i činjenice da bi mogao da umre ukoliko bi se zarazio korona virusom, piše lokalni list sa Floride The Ledger. Departman za korekciju na Floridi odlučio je da ranije pusti na slobodu Delisija iz sopstvenih razloga.

“Nepravda je ono što su mi učinili”, rekao je Delisi za The Ledger. “Samo se nadam da ću moći da pomognem i drugim ljudima koji su u istoj situaciji kao što sam ja bio.”