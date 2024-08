Ovaj fotograf hvata haotičnu stranu romantike

Hvatati romantiku na fotografijama nije lako. Lako je upasti u zamku sladunjavih klišea: zalazaka sunca, plaža, parova koji se žvalave ispred svetlosšću sveće obasjanom šniclom a koji nekim čudom nisu spalili svoje kose. Realnost ljubavi je mnogo haotičnija, mračnija i sklonija kosi koja gori zbog vatre.

Za ovo poslednje zainteresovao se i Sem Hikson u svom fanzinu „What is love? Baby, don’t hurt me?“ fotograf sa sedištem u londonu venčao se svojim fotoaparatom u tom strašno starom životnom dobu – kad je imao šest godina.

Videos by VICE

„I dalje imam fotografije koje sam napravio sa šest godina, a sećam se i dana kada su moji roditelji uneli foto aparat u kuću da nas fotografišu za praznike.“, rekao nam je prošle godine. „Nikad je više nisu videli.“

Detalji i trivije svakodnevnog života su ono što je Sem jurio od tog momenta – bilo da je fotkao sedamdesetogodišnjicu braka svoje bake i deke, ili je organizovao izložbe da podseti sve da se iskuliraju. Ili sastavi ovakav fanzin u kome su: čudno ljubljenje otvorenih očiju, stari par koji sastavlja štake, dupe koje viri iz farmerki na Kraftu („Najveća izložba pasa na svetu“) i dobra stara ljubav kučića.

„Ovo je serija koja je krenula da narasta u meni pre izvesnog vremena“, kaže on o ovom foto projektu koji se kumulirao godinama iskrenog igranja foto aparatom u svojoj okolini. „volim da dokumentujem život oko sebe.“ Ovo objašnjava zašto su na većini fotografija njegovi prijatelji, koji su svi iskorišćeni zarad njegovih fotografskih sklonosti ili/i jurenja za njima. „Nikoga nije briga da li je kamera u blizini, to nije važno.“ Nanizati kolekciju iskrenih trenutaka kao suprotnost onome kada neko konteplativno gleda u kućnu biljku kada ih zamoliš da deluju prirodno.

Paradoksalno, nagon da fotkam veze nastala je nakon razvoda. „Bio sam sam u vreme kada sam ovo sastavljao, i tek sam izašao iz usranog raskida.“ Prirodno, to je prouzrokovalo pesimističniju percepciju romantike – ljubav je mit i ti nikada više nećeš biti ni sa kim. Sve dok se to ne desi. „Ali mislim da sam prevazišao to i shvatio da je zaista dobro ponovo biti okružen ljudima,“ kaže Sem.

Zbog njegovog novootkrivenog vrednovanja povezanosti, krenuo je da prečešljava svoju arhivu za fotke parova, prijatelja i odnosa. Proces uređivanja je bio minimalan – nije se radilo o savršenom kadru, već o nesavršenostima koje su se događale između. Što reflektuje i samu ljubav, zar ne? Ideja je da valjda kada si u ljubavnom zanosu, zapravo te mnogo više boli dupe kako to izgleda spolja, već kako izgleda iznutra? „Nisam mislio o tome“,Sem kaže, „ali to skroz ima smisla.“