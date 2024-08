Ovaj instagramer je izboden i opljačkan, nakon što je objavljivao slike iz svog raskošnog života

Jedne noći, dok je spavao u svom domu u Mančesteru, dvadesetjednogodišnjeg Kijerana Hamiltona su probudili neki čudni zvuci. Kada je došao sebi, pomislio je da je čuo korake na stepeništu. Njegova dva francuska buldoga se često koškaju, i on je pretpostavio da je jedan od njih uspeo da preskoči ogradu i potrčao na sprat.



Mutnjikavog pogleda i u boksericama, Kijeran – koga zovu „Kez“ – ustao je iz kreveta da istraži, i dočekala su ga dva muškarca koja su vitlala mačetama i zaurlala na njega, zahtevajući novac, drogu i satove. „Izboden sam zbog svog prisustva na Instagramu, objašnjava on preko telefona. „Kada su otišli, izgledalo je kao da se tu dogodio masakr“.

Pre pljačke, Kez je bio trgovac kripto-valutom. Pošto je napustio srednju školu i živeo u socijalnom stanu, obučio se na svojim greškama, kao i preko tutorijala na Jutjubu, investirajući svoju štednju od posla u O2-ovoj prodavnici telefona. Nije imao baš najsjajniji početak – hakovali su mu račun i izgubio je 3000 funti koje je štedeo za investicije – ali vremenom se izveštio i počeo više da zarađuje. Tvrdi da je zarađivao oko 50 hiljada funti mesečno, i ubrzo su njegovi profili na Tviteru i Instagramu počeli da odslikavaju njegov novi luksuzan način života: raskošna nova kuća, slike sa letovanja, pregršt kesa iz kupovine, sportski automobili, šampanjac, Roleks satovi i puna usta novih, izbeljenih zuba.

U komšiluku su počeli da kruže tračevi o tome kako je Kez nakupio toliko bogatstvo u tako kratkom vremenskom periodu. „Ja potičem iz niže radničke klase, i neki ljudi misle da je za mene nemoguće da stignem dokle sam stigao, a da ne prodajem drogu“, kaže on. „Pitali su me odakle mi pare, a ljudi su govorili, ’Nema šanse da možeš da zaradiš toliko para na Internetu’. Onda su tračevi počeli da se šire kao mećava, i ljudi su počeli da smišljaju svoje teorije zavere“.

Kez veruje da su ti tračevi – u kombinaciji sa njegovom pojavom na internetu – doveli do toga da ga prate i tipuju kao bogatog dilera punog love, i ta dvojica muškaraca su mu naredila da isprazni svoj sef, prevrne dušek i preda im keš. „Ja ne prodajem drogu, nemam sef, i ne držim novac ispod dušeka“, kaže on. „Tako sam znao da su ti tipovi dobili netačne informacije“.

Kezov slučaj možda jeste ekstreman, zbog intenzivno nasilnog incidenta, ali njegovo iskustvo potpada pod narastajući vid kriminala. Prema izveštaju iz 2018, jedan od 12 Britanaca je prijavio provalu nakon objava na društvenim mrežama, sa više od polovine njih koji su priznali da im je opcija tagovanja lokacije bila uključena. Još jedno istraživanje je otkrilo da 78 posto provalnika koriste društvene mreže kao metodu praćenja, da bi videli na koga da se okome. Jedan krug provalnika u SAD koristio je društvene mreže da uđe u trag imućnim ljudima koji su na internetu podelili svoje dragocene kolekcije umetničkih dela. Jedan kandidat za gradonačelnika u Hjustonu je bio lišen svojih radova Endija Vorhola, Pikasa i Monea, nakon što je bio domaćin umetničke gala večeri u svom domu, olakšavajući lopovima da znaju šta ima, i gde se to nalazi.

Saudijski influencer Hitam je bio prepadnut na izlasku iz jednog londonskog restorana, dok je dom ekstremne Jutjub zvezde PjuDajPaja opljačkan neposredno pred Božić. Do toga je došlo nakon što je postavio video u kojima moli svoje fanove da prestanu da mu opsedaju kuću, zato što su ljudi uspeli da otkriju gde živi. Pre par godina, nekadašnji fudbaler Džon Teri je odlučio da svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima 3,4 miliona, objavi da se sa porodicom nalazi na divnom skijanju. Provalnici su mu zahvalili na dojavi tako što su sekirama poharali njegovu praznu kuću i ukrali stvari u vrednosti od 400 hiljada funti.

Zločini povezani sa postavljanjem slika stila života na internet – koje se često naziva „Insta-hvalisanje“ – postali su toliki problem, da je MoneySupermarket upozorio da bi osiguravajući zavodi mogli da prestanu da isplaćuju osiguranje za neke od slučajeva pljački. To je zbog toga što standardni ugovor za osiguravanje imovine ima klauzulu o razumnom oprezu, drugim rečima, ako objaviš da ti je kuća puna super-skupih poslastica, a da se ti sunčaš na jahti u nekoj drugoj zemlji, to bi moglo da bude ocenjeno kao nesmotreno.

Čuven je slučaj Kim Kardašijan, koja je uz pretnju pištoljem opljačkana 2016. u Parizu, nakon što je bila praćena na internetu – ali ono što zabrinjava u Kezovom slučaju, i u drugima sličnim njegovom, je to što on nije ni bogat, ni slavan. On ima skromnu pratnju na internetu, došao je do nešto novca, i završio sa zjapećom ranom od mačete na ruci.

Te noći, Kezov sarkazam ga je uvalio u najveću nevolju. „Urlali su i pretili“, priseća se on. „A ja sam veoma sarkastičan čovek. Ne mogu si pomoći. Oni su govorili, ’Hoćemo ovo, hoćemo ono’, a ja sam samo odgovarao, ’Pa, ja to nemam’. Ponudio sam im neke boce šampanjca, koje koštaju oko 300 funti za bocu, a oni su rekli, ’Ne želimo ih, želimo tvoj sat i drogu’. Pa sam im ja rekao, ’Pa, onda ste u pogrešnoj kući, druže’“.

Jedan od napadača – koji je u međuvremenu uhapšen – bockao je Keza nožem, dok ga je vodao po kući tražeći od njega stvari. „Stekao sam utisak da taj lik nema herca za to“, kaže Kez. „Mnogo puta me je ubo, ali nije mi isekao kožu“. Ubrzo potom, frustriran zbog toga što Kez nema ni drogu ni pare, napadač ga je udario u lice.

„Nije me stvarno bolelo, a onda me je ponovo udario, pa sam pomislio, ’Počeće da boli, ako nastavi ovako’“, kaže Kez. Ima nož u ruci, pa nisam baš mogao da se branim, i kada me je udario po treći put, pomislio sam, ’Pretvaraću se da me je nokautirao’. S toga sam se zateturao unazad i pao na pod, ali on je znao da foliram. A onda, posle toga, počeo je da me ubada, više puta. Prilično dobro sam eskivirao, ali jeste me ubo. Nije imao herca, sve dok ga stvarno nisam iznervirao. Onda se uozbiljio“.

Provalnici su na kraju odneli Kezov laptop, telefon, i njegovog psa, Ramba. Kez je napravio plakate i ponudio 1000 funti da mu se Rambo vrati, ali prošlo je godinu dana pre nego što je čuo bilo šta. „Jednog dana sam dobio poziv da je pronađen pas čipovan na moje ime“, priseća se on. „Jedva sam čekao da mi se vrati“.

Kez se ovih dana više bavi nekretninama nego kripto-valutom, a iako nije toliko aktivan na internetu kao nekada, ima osećaju da su ljudi skloni tome da pogrešno shvataju ulogu i funkciju takve vrste prisustva.

„Neki ljudi misle da postavljaš stvari da bi se hvalio“, kaže on. „Nije tako. Zašto bih želeo da se hvalim i da me neko ubode nožem? Postavljam stvari da bih dokumentovao svoj uspeh, da bih pokazao da ljudi koji su potekli iz niže radničke klase mogu da uspeju, i da bih pokazao da postoji bezbroj načina da se na internetu zarade pare. Ljudi i dalje mogu da imaju negativno mišljenje o tome, ali to zavisi od čoveka. Društvene mreže su za mene u suštini deo posla. Ne kažem da postavljanje stvari na internetu nije stvarno, ali postavljaš samo ono najbolje iz svog života. Moj Insta je u suštini kao neki moj brend“.

Da li je izveo neke pouke? „Samo treba biti oprezan“, kaže on. „Kada si izložen na društvenim mrežama, moraš da budeš spreman, pa sam sada spreman svakog dana“. Kako je spreman? „Ne mogu da ti kažem kako, ali sve je legalno. Obezbeđenje je na mnogo višem nivou. Za svaki slučaj, ako se demoni ponovo prišunjaju“.

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.