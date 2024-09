Lažni milijarder koji je sa svojim ludim žurkama varao selebritije

Diplomac sa Vortona poreklom iz Malezije Džo Lou verovatno je najpoznatiji po ljubavi koju je gajio prema provodu sa slavnima. Za njega se priča da je redovno trošio na po stotine hiljada dolara, čak i miliona, ukoliko bi izašao i poželeo da impresionira starlete kao što su Paris Hilton, Lindzi Lohan ili Miranda Ker. U terminologiji kazina i noćnih klubova, gde se velike trošadžije često oslovljavaju “kitovima”, Lou je bio najveći kit sa kojim su se Las Vegas, San Trope i Njujork ikad susreli. Lou je bio genije koji je stajao iza malezijskog državnog investicionog fonda poznatog kao 1MDB, a Američko ministarstvo pravde tvrdilo je u tužbi za civilni gubitak prava na imovinu da je Lou pomogao proneveru milijardi dolara iz fonda kroz prevarantske pogodbe i složeno pranje novca. (Lou, protiv koga je u Maleziji podignuta krivična tužba, negirao je sve optužbe za proneveru i čak podigao internet stranicu kako bi se odbranio.)

Ono što znamo jeste da su on i njemu bliski ljudi kupovali stvari kao što su privatni mlaznjak od 35 miliona dolara, deonice u muzičkim izdavačkim kućama kao što su EMI, remek-dela Žan-Mišel Baskijata, Monea i Van Goga, super jahtu od 250 miliona dolara, penthaus u njujorškom Tajms Vorner Centru i hotel na Beverli Hilsu Vajsroj Lermitaž.



Izgleda da je čak pomogao dogovaranje finansiranja Vuka sa Vol Strita Leonarda Dikaprija preko Red Granit Pikčersa. Sa novcem koji je Lou rasipao, živeo je životom koji je prevazilazio načine života bogatih i slavnih. U trenutku kad je sve počelo da se raspada, nalazio u pregovorima da zaključi neke prilično velike dilove — uključujući kupovinu krupnog udela u modnoj kući Toma Forda. Počeo je da se približava i političkim centrima moći u Sjedinjenim Državama i da se zanima za tu vrstu uticaja globalno. Teško je zamisliti gde bi bio danas da se sve nije srušilo.

U njihovoj novoj knjizi Kit od milijardu dolara: Čovek koji je nasamario Vol Strit, Holivud i čitav svet, novinari Vol Strit Žurnala Tom Rajt i Bredli Houp dočaravaju sliku o načinu na koji je Lou živeo i šta to predstavlja za globalni finansijski sistem, Holivud i korporativnu Ameriku. To je svet u kom su velike banke kao što su Goldman Saks i razni državnici upetljani u sumnjive poslove koje čak i sami verovatno do kraja ne razumeju — sve dok im se ne obiju o glavu. VICE je razgovarao s autorima knjige da bi saznao kako je Lou izgradio imidž milijardera i uvukao se među jedan posto povlašćenih, šta njegova priča govori o svetskoj eliti i visokom društvu, i zašto snage reda i zakona ne mogu da uhvate ovog navodnog prevaranta.

VICE: Louvo detinjstvo je zanimljivo, zato što ovo nije klasična priča o vrtoglavom usponu iz siromaštva. Šta mislite koliko je važna njegova društveno-ekonomska pozadina za njegovo navodne malverzacije?

Tom Rajt: On potiče iz bogate porodice — definitivno milionera — ali mnogo siromašnije od klase milijardera kojoj je težio. Njegov otac Lari imao je udeo u tekstilnoj kompaniji, ali je u Maleziji bio poznat kao sitan prevarant. Lou je odrastao u vili i gledao kako se njegov otac provodi, što je podrazumevalo dovođenje švedskih modela za proslave na jahti. Od oca je naučio i sve o ofšor kompanijama. Imao je starijeg brata i sestru, a Lari je imao velike planove za svoj klan. Poslao je Loua u elitnu školu Harou u Londonu, gde se on muvao među azijskom i bliskoistočnom elitom, i upoznao posinka budućeg premijera Malezije Nadžiba Razaka. Žudeo je da postane istinski pripadnik te klase i uspeo je u tome.

Kad su videli Kejt Apton na brodu, Lou ih je sve imao u šaci. — Tom Rajt

Suština njegovog uspeha bila je uglavnom u građenju imidža milijardera umesto da stvarno bude milijarder, zar ne?

Bredli Houp: Odavanje utiska da je bogat, da može da vas obogati i da ima mnogo bogatih prijatelja bila je ključna komponenta Džoovog načina vođenja poslova. Još kao dete, preduzimao bi korake da izgleda bogatiji nego što je bio. U jednom sjajnom primeru, pozajmio je veliku jahtu od očevog prijatelja i zamenio fotografije s onima njegove porodice kako bi pred prijateljima iz Haroa koji su mu došli u letnju posetu odao utisak da je to porodična jahta Louovih. U Penu, organizovao je raskošnu žurku u jednom klubu, ali posetioci nisu znali da je zakidao vlasnika za račun mesecima i da je na kraju platio samo delić ukupnih troškova. Mi ga doživljavamo kao vrhunskog pozorišnog reditelja: osmislio bi svaki detalj, sve do vrste cveća na stolovima i čaša za piće.

Šta nam Louova priča zaista govori o visokom društvu i eliti u svetu posle finansijske krize?

Rajt: Sve je na prodaju! Čak i glumci, modeli, bankari i biznismeni teški na desetine, pa čak i stotine miliona dolara, trebaju (ili žele) još novca. Na primer, Miranda Ker je zaradila 7 miliona dolara godinu dana pre nego što je počela da se zabavlja sa Louom. Ali to nije dovoljno da se živi na super-jahti od 250 miliona dolara i organizuju žurke na Francuskoj rivijeri na kojima šampanjac teče u potocima. Dikaprio je bio nepojmljivo bogat, ali je bio zaveden Louovim obećanjima od 400 miliona dolara za finansiranje filmova, uključujući Vuka sa Vol Strita, u vreme kad Vorner nije želeo da finansira taj film. To je lova koju jedan glumac ne može sebi da priušti. Svet 0,1 posto privilegovanih je neverovatno mali — jednom kad se Lou obreo u njemu, mogao je lako da se kreće od jedne osobe do druge. Štaviše, bio je jedan od najumešnijih netvorkera koje je svet ikad video. Procenio bi od kakve mu je neko koristi i iskoristio ga. Koristio je svoja prijateljstva u Holivudu da navede arapske biznismene na pogodbe. Kad su videli Kejt Apton na brodu, Lou ih je sve imao u šaci.

Dobro, ali zašto je mogao tako lako da klizi kroz taj svet a da ga ne provale dok je sve vreme projektovao toliko upadljiv imidž?

Houp: Za slavne ličnosti i muzičare, sve se vrti oko novca. Imao je prijatelje u svetu noćnih klubova i drugde koji su mogli da „srede“ slavnima da se druže s njim ili da prisustvuje njegovim žurkama za određeni honorar. Neki od njih su postali prijatelji ili čak poslovni saradnici. Na primer, Svis Bitz ga je doživljavao kao nešto više od nekoga ko plaća honorar — on je Džoa video kao poslovnu priliku i inspirisao ga je da pokuša da otkupi Ribok od Adidasa. Ta pogodba je otišla prilično daleko, ali je ne kraju ometena eksplozijom koju je izazvao skandal 2015. godine. Bankari su takođe bili zainteresovani za Džoa zbog novca, najviše da bi zaradili procenat od transakcija i sporazuma. Mnogi njegovi prijatelji sa Bliskog Istoka jedva su čekali da i sami učestvuju u tim pogodbama, ali su voleli i stil života u Džoovoj blizini, naročito slavne ličnosti i supermodele.

U knjizi poredite Loua sa Velikim Getsbijem . Nije li to malo preterano?

Rajt: I Veliki Getsbi i Kit od milijardu dolara dešavaju se u vremena ekstremne finansijske nejednakosti. Tokom Burnih dvadesetih, odabrana nekolicina obogatila se na berzi. Danas, mogli biste da tvrdite, to je pristup bilionima dolara u investicionim fondovima, bilo da su to hedž fondovi, fondovi privatnog kapitala ili, u Louovom slučaju, nacionalni investicioni fondovi. Oni koji ovladaju ovim univerzumom imaju pristup neograničenom bogatstvu i mogu ponovo da izgrade svoje identitete. Džej Getsbi je bio siromašan, a Lou je poticao iz prilično bogate porodice. Ali, poput Getsbija, on je bogatstvo i glamurozne žurke doživljavao kao način da se izdigne u jedan rafiniraniji svet.

Dok je Džej Gestbi želeo da osvoji naklonost Dejzi Bjukenen, Lou je žudeo da postane blizak sa slavnim ličnostima kao što su Paris Hilton. Dvadesetih, Stari novac je i dalje imao moć na Getsbijem, ali Louu je više bilo stalo do slave. Postoji tu još jedna sličnost: Nik Karavej opisuje Džeja Getsbija kao “osobu sa najviše nade u sebi koju je ikad upoznao”, a to je upravo ključna karakteristika Loua. Da biste u delo sproveli toliko fantastičnu prevaru, vi morate da verujete u sebe. Čak i sada, Lou odašilje poruke iz svog skrovišta u Kini, nudeći pomoć malezijskoj vladi u pregovorima za povraćaj novca. A preko londonskih i njujorških advokata pokušao je da zaustavi objavljivanje Kita od milijardu dolara. Nije mu uspelo.

Zašto snage reda i zakona ne mogu da ga uhvate?

Houp: Snage reda i zakona u više zemalja izgradilo je ili gradi slučajeve protiv njega i mnogih drugih, ali mi ne znamo šta oni tačno planiraju. Ako je u Kini, neće biti lako izručiti ga sem ako kineska vlada ne odluči da je to dobra ideja. To bi moglo da se pokaže kao prilično teško, zato što je Džo ispričao saradnicima da „pomaže kineskoj obaveštajnoj službi“ i uživa stepen zaštite od vlade u Pekingu. Mi verujemo da je Džo Lou u Kini, verovatno u Hong Kongu, Šenženu ili Makau.

Kako je skandal krenuo da se zahuktava 2015. godine, mnogi njegovi kontakti počeli su po prvi put da pričaju među sobom i shvatili su da je svakom od njih složena drugačija priča. I ispostavlja se na osnovu nekih sudskih spisa da je moguće da se Džo u mejl prepisci povremeno predstavljao kao neko drugi. Ne kažemo da ne postoji njegova autentična strana, ali je očigledno da je Džo čovek sa mnogo planova i da neprestano radi na njima. Čak i u noćnim klubovima na vrhuncu provoda, zaticali biste ga po ćoškovima kako priča na telefonu. Danas on putuje sa sedam ili osam telefona i šalje poruke sa njih kao da svira na klaviru. Teško je zadobiti njegovu nepodeljenu pažnju.

Kad je Lou poslednji put viđen?

Rajt: Čuli smo glasinu prošle nedelje da je pio vino u Hong Kongu. Malezijska vlada tvrdi da zasigurno zna da je u Kini i vode pregovore za njegovo izručenje. Poslednji put smo imali pouzdanu ideju o njegovom boravku u julu, kada se kretao između Makaa, Hong Konga i Šenžena, odsedajući u apartmanima u Meriotovim hotelima. Pokušao je da kupi brod i ukotvi ga u Kraljevskom jahting klubu u Hong Kongu, čija je članica njegova žena postala. Izgubio je svoju superjahtu vrednu 250 miliona dolara Ekvinimiti kad su je zaplenile indonežanske vlasti, ali sada pokušava da kupi novu, manju jahtu, verovatno kao poslednje sredstvo bega.

Čini se da ga štiti Kina. Lou je prošle godine pomogao u pregovorima o brojnim sumnjivim poslovima sa infrastrukturom između Kine i Malezije, iz kojih je navodno ukraden novac. Izgleda da je ideja bila da se iskoristi gotovina da se popune rupe u Louovim planovima i isplate nepoznati akteri u Kini. A onda je njegov zaštitnik, bivši malezijski premijer Nadžib Razak, u maju izgubio vlast na izborima, nakon čega je uhapšen. Nova vlada želi da poništi projekte sa infrastrukturom i podigla je protiv Loua optužnicu u odsustvu za pranje novca. Ali Peking možda brine to što Lou zna previše o nekim visokim kineskim zvaničnicima i zbog toga on sme da boravi tamo u tajnosti.

Ovaj intervju je blago redigovan i skraćen da bi bio jasniji.

