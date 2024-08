Ovaj restoran je najbolji pank klub u Americi u 2019.

Kako se približavamo kraju ove proklete dekade, neki od nas pokušavaju da se prisete najboljih stvari koje su nas zadesile u poslednjih 10 godina, nadajući se da će 2020. biti manje govnjiva godina, i početak bolje dekade.

Iako su nam 2010.te donele sranja poput Donalda Trampa, Brexit, gubitak Dejvida Bouvija i Prinsa, donele su nam striming servisa, rast klimatskog aktivizma i mimove. Ova dekada donela je i čak dva nezaboravna hard kor šou koja su se desila u restoranima lanca Denny’s.

Pre šest godina, bend iz Hjustona Live Without ušao je u legendu svojim stihom “What’s up, what’s up, what the fuck is up, Denny’s?”. Video klip sa tim sada već besmrtnim tekstom stigao je na internet tek 2018.godine gde je postao viralan. (Gitarsita bena Live Without kaže da je sviralo pet bendova zajedno u kontinuitetu 24 časa, a gig je nazvan “The Grand Slam.”)

Ovog decembra, kalifornijski bend Wacko imali su svoj “What the fuck is up, Denny’s” momenat, svirajući u jednom restoranu u mestu Santa Ana. Noć se završilo očekivano -prevrnuti stolovi, polomljene lampe i jedan popizdeli menadžer.

“Moje saučešće…nije ona imala pojma u šta se upušta”, tvitovao je neko posle koncerta.



Promoter giga je bio sedamnaestogodšnjak, koji je i bukirao restoran za ovaj šou. Baš tog klinca sada jure da plati zakup i nadoknadi štetu od preko 1.000 dolara. Wacko je čak organizavao crowdfunding da bi se prikupila lova i pomoglu klincu.

Tinejdžer, čije ime nije objavljeno, je potrošio 400 dolara na zakup restorana i određenu sumu za najam agregata za after party “under the brigde by Costco”. Sudeći po tome što je završeno doniranje na datom linku, izgleda da je uspeo da skupi dovoljno donacija da pokrije troškove.



Prošlog meseca kada je frontmen Attille i osnivač Stay Sick Recordings Chris Fronzak tvitovao: “What the fuck is up Dennys,” Live Without odgovorio mu je sa: “Odbi đavole”. Možda je to bila šala, možda ironija, ili je ova dekada prosto završena.

Da, to prihvatimo kao odgovor……dakle – WHAT THE FUCK IS UP, 2020?

