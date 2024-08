Ovako izgleda „Super Mario“ pri brzini od 380.000 frejmova u sekundi

Ovaj tekst je orignalno objavljen na sajtu Motherboard.

Tehnologija koja omogućuje postojanje televizije je čudo. Svetla raznih vrsta prolaze kroz piksele nastale od zelenih, crvenih i plavih obojenih sočiva kako bi stvorili neverovatne pokretne slike.

Videos by VICE

Taj pokret je iluzija nastala kad televizija renderuje frejmove na desetine puta svake sekunde ili na stotine puta ako koristite skupi PC monitor, koji može da renderuje mnogo više frejmova po sekundi od običnog TV-a. Što postavlja pitanje — šta bi bilo kad bismo mogli da gledamo igru Super Mario Bros usporenu do, na primer, 380.000 frejmova po sekundi i pustili je na starom televizoru? Jutjuberi The Slow Mo Guys uradili su upravo to. Jutjub kanal Gevina Frija i Dena Gručija posvećen je korišćenju skupocene kamere kako bi se stvari ono, baš baš usporile.

Njihov najnoviji video uradak bavi se televizijskom tehnologijom i sjajno objašnjava kako funkcioniše tehnologija koja stoji iza najomiljenije američke razbibrige svih vremena (bejzbol? ma dajte molim vas, uozbiljite se i budite iskreni prema samima sebi). Potom usmeravaju svoju slo-mo kameru ka starom katodnom televizoru koji pušta originalni Super Mario Bros i stvari postaju magične.

Stari TV prijemnici zapravo renderuju sliku tako što iscrtavaju čitav frejm od vrha do dna pri brzinama koje su suviše velike da bi ih ljudskog oko registrovalo, ali kamera Frija i Gručija to može. Mario je gotovo nerazaznatljiv pri brzini od 380.000 frejmova po sekundi, ali je fascinantno gledati kako zraci svetla usporeno blješte preko ekrana, sporo gradeći Mushroom Kingdom koji svi toliko poznajemo i volimo.

Fascinantno je gledati kako tehnologija funkcioniše dok je usporena — i, uzgred budi rečeno, kako stari katodni televizori iscrtavaju Mariove brkove za manje od 1/380.000 sekunde.

Još na VICE.com:

Svi heroji video igara sa kojima bih išao na pivo

Sada prvi put možete da igrate prvu LGBTQ igricu na kompu

Istorijat traćenja vremena na Vindouzove besplatne igrice