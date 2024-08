Ove mašine će te naučiti da crtaš želeo ti to ili ne

Ovaj članak prvobitno je objavljen na The Creators Project

U Vrlom, novom svetu, odabrana deca koja žive u Londonu 2540. godine obrazuju se preko hipnopedije, procesa tokom kog im se informacije ubacuju u uši dok spavaju. Zbog bioloških i tehnoloških ograničenja, ideja o navođenom učenju džudoa ostaje i dalje vrlo malo više od naučne fantastike. Za jednog apsolventa Kopenhagenskog instituta za interaktivni dizajn, međutim, naučna postavka neuro-fidbeka iz stvarnog života omogućuje postojanje seta mašina koje mogu da ubrzaju procese kao što je crtanje ili sviranje instrumenta primoravajući delove vašeg tela da izvode pokrete neophodne za učenje.

Inspirisan projektima kao što su Taktilno šumarstvo Amida Moradgandžeha i Slepi autoportret Kajla Mekdonalda, kao i nosive tehnologije i robotike iz kućne radinosti, Saurab Data odlučio je da napravi set mašina koje usmeravaju prisiljeni fidbek i sisteme taktilne reakcije ka bržem ljudskom razumevanju. „Sećam se kad sam prvi put učio abecedu, učitelji bi držali moju ruku s olovkom i uporno iscrtavali slova na papiru“, rekao je Data za The Creators Project. „Nakon što bi mi pustili ruku, ja bih to iznova i iznova ponavljao, konačno postigavši mišićnu memoriju i uspevši to da postignem i sam. Samo se služim ovom metaforom o važnosti držanja nečije ruke kad se uči neka nova veština.“

„Učitelj“ je vezan za zglobove učesnika, primoravajući ih na pokrete iscrtavanja pravougaonika.

Prvi proizvod njegovog istraživanja bilo je prosto tehnološko rešenje konstruisano tako da nauči sve koji ga nose da dodiruju dirke klavira: naprava sa servo motorom koja se vezuje za zglob i manipuliše jednim prstom uz pomoć poluge. Nakon što se čitav dijapazon reakcija na njegov uređaj kretao od uzbuđenja povodom njegovih potencijala do gađenja izazvanog „prisiljavanjem“ na fizičke pokrete, Data je konsolidovao ideju u sažetak za njegovu tezu: „Želim da istražim kako možemo da iskoristimo nijanse sistema izazvane reakcije kako bismo naučili nove veštine uz pomoć usputnog nastajanja mišićne memorije. Kako tehnologija može da se iskoristi da podrži i podigne na viši nivo iskustvo mišićne memorije, ako je to uopšte moguće izvesti. Tačnije, voleo bih da vidim je li odgovarajuće ili moguće iskoristiti sisteme izazvane reakcije kako bi se unapredile fine motoričke veštine mišićne memorije.“

Konačan rezultat je „Učitelj“ ( Teacher), mašina koja primorava vašu ruku na pokrete jednostavnih procesa uključujući crtanje osnovnih oblika kao što su pravougaonik ili krug. „Želeo sam da napravim najprostiju mašinu koja bi mogla da posluži kao radna pipaljka za eksperimente. […] Postoji mnogo nedostataka u samoj mašini, kao kad ljudi stave ruku u nju, ona visi i nije u poduprtom položaju, što je stvaralo određenu napetost.“ Data za sebe kaže da „večito petlja sa stvarima“ i on je za neverovatnih sedam dana uspeo da stvori i programira tri prototipa koji koriste delove hakovanog 3D štampača i zglobove elektromiograma (kako bi se beležio otpor korisnika).

Kad je došlo do interakcije na relaciji čovek-mašina, nije baš sve prošlo toliko glatko. Tokom trenutaka napetosti, ljudi su više voleli da potpuno preuzmu kontrolu nad mašinom, objašnjava Data. Za uređaje za učenje u budućnosti, on predlaže da „raspodela i podela kontrole između čoveka i mašine bude raznovrsna kako se ne bi mnogo uticalo na osećaj vlasništva i pouzdanosti.“

Konačni proizvodi, međutim, pokazuju da zaista postoji jak potencijal da nas mašine efikasnije uče raznorodnim veštinama. „Zaključak je da tehnologija može da pruži više od binarnog izbora ‘ili ovo… ili ništa…’“, kaže Data, sugerišući da tek treba da dođe do pronalaženja pravog medijuma između robota koje učimo i robota od kojih učimo. „Možemo da postanemo bolji u stvaranju sistema pomoći umesto pukih uslužnih robota, sistema koji bi nam omogućili da stvari bolje radimo sami ili da budemo bolji u nekim stvarima a ne da to oni sve vreme rade umesto nas.“ Ali nakon što je Učitelj odabran za Izazov za studentski izum na Univerzitetu Stenford, može se reći da već raširenih ruku gledamo na budućnost silom manipulisanih mišića.

Sastavni delovi koji čine mašinu po imenu „Učitelj“ Sastavni delovi koji čine mašinu po imenu „Učitelj“

Da biste saznali nešto više o Učitelju, posetite internet stranicu Sauraba Date.

