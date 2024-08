Ovi jezivi portreti prikazuju apsurdnost italijanske politike

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE Italy.

Četiri dana nakon činjeničnog stanja, i dalje je nejasno šta će rezultati italijanskih parlamentarnih izbora značiti za tu zemlju. Dok su partije levičarskog usmerenja definitivno izgubile, koalicija desnog centra Silvijo Berluskonijevog Forza Italia i anti-imigrantskog populiste iz partije Lega Nord postigli su zajedno 36 odsto glasova. Ali uprkos skandalima vezanim za korupciju, partija sa najviše samostalnih glasova (32 odsto) je Pet Zvezdica Pokret (M5S), koji je u kampanji ponudio alternativu tradicionalnoj političkoj kliki.

Ipak, ni jedna partija nije uspela da pređe prag od 40 procenata potrebnih za formiranje vlade, pa su otpočeli dugi i kompleksni pregovori kako bi se videlo da li je moguće napraviti neku vrstu koalicije. Sledeći premijer može biti lider Mateo Silvini, sa svojom porukom „Italijani prvi“, ili Italija može da završi sa trideset i jednogodišnjim Luiđi Di Mejom iz M5S.

Oba bivša premijera, Berluskoni i Mateo Renzi, ispali su iz priče. Renzi, nekada viđen kao italijanski džastin Trudo, vodio je svoju partiju – Demokrate (PD), do istorijski loših rezultata. Berluskonijevi problemi sa zakonom, udruženi sa činjenicom da je njegova stranka osvojila manje mesta od koalicionih partnera, ukazuju na to da i on ne može biti premijer.

Jedno je ipak sigurno u vezi ove izborne kampanje – prepuna je jeftinih političkih oglasa i bizarne anti-gej propagande – prve i najuvrnutije u novijoj italijanskoj istoriji. Upravo su se na taj aspekt fokusirali fotografi Luka Santeze i Marko P Vali u svom poslednjem projektu.

Nakon što su proveli nedelje snimajući Forza Italia i Lega Nord mitinge u severnoj Italiji, Santeze i Vali su odlučili da tretiraju političare kao što oni tretiraju glasače – postavili su ih u sred cirkusa koji se više bavi zabavom nego politikom. Taj plan rezultirao je Boys, Boys, Boys fanzinom, koji je izdat u nedelju četvrtog marta, na dan izbora.

„Na početku kampanje prisustvovali smo mitinzima sa namerom da prodajemo fotografije novinama,“objasnili su Santeze i Vali preko mejla. „Međutim, vremenom nam se smučilo to čemu smo prisustvovali, bilo je sve mučnije to gledati.“

Santeze i Vali su pratili kako se kampanja postepeno srozavala, pa su odlučili da naprave kolekciju bezkompromisnih portreta lidera partija. „Izolujući njihova lica, želeli smo da ogolimo političare od svega oko njih što im daje legitimitet,“ objašnjavaju oni. „Na taj način, istakli smo određene facijalne karakteristike i izraze, esencijalno ih dovodeći do karikatura.“

Spojili su fotografije kao lažne izborne postere, dok ime fanzina ukazuje na to koliko su kampanje postale apsurdne i nezrele. „Dok smo radili na montiranju davali smo nadimke svakom političaru sa po jednim „dečkom““,kažu Santos i Vali. „Loš dečko, dobar dečko, i naravno zlatan dečko“.

