Ovi naučnici su izumeli kontroverzan uređaj za gubljenje kilograma koji ti zaključa vilicu

Izumitelji „prvog uređaja za mršavljenje na svetu“, koji primorava ljude da se drže tečne dijete tako što im zaključa vilice, moraju da se nose sa ne baš pozitivnim reakcijama.

DentalSlim Diet Control, uređaj koji su razvili istraživači sa novozelandskog Univerziteta Otago, magnetna je skalamerija koja se kači na gorne i donje kutnjake pomoću sigurnosnih šrafova kako bi sprečila da se pravilno otvore usta – pa tako i da jedeš čvrstu hranu.

“Omogućava nosiocu da otvori usta samo oko 2 mm, ograničavajući ga na tečnu ishranu, ali omogućava slobodu govora i ne ograničava disanje”, stoji u saopštenju Univerziteta u Otagu objavljenom u ponedeljak. „Učesnici studije izgubili su u proseku 6,36 kg za oko dve nedelje i bili su motivisani da nastave dalje mršavljenje.“

Profesor Pol Branton, vodeći istraživač na razvoju uređaja DentalSlim Diet Control i prorektor na Odeljenju za zdravstvene nauke Univerziteta Otago, primetio je u istoj izjavi da uređaj namešta stomatolog, a korisnik može da ga popusti pomoću posebnog alata u slučaju nužde, kao i da se može više puta instalirati i ukloniti. Predstavlja, prema njegovim rečima, „neinvazivnu, reverzibilnu, ekonomičnu i atraktivnu alternativu hirurškim zahvatima“.

„Činjenica je da,“ rekao je profesor Brunton, „nema negativnih posledica sa ovim uređajem.“

Mnogi se nisu složili. Nekoliko sati nakon što je Univerzitet u Otagu najavio aparat na Titeru, stigle su brojne negativne reakcije, a neki su taj uređaj nazivali „zlim“, „mrskim“ i „uznemirujućim“. Drugi su istakli da je gojaznost često proizvod složenih faktora, uključujući biologiju i socioekonomske probleme, a ne nešto što se može rešiti jednostavnim stezanjem usta. Više od šačice opisalo je DentalSlim Diet Control kao „uređaj za mučenje“.

Y'all are creepy, get help, please acquire a sense of shame — Kristin Chirico (@KristinChirico) June 28, 2021

A world-first and world-last, I sincerely hope. This is a torture device and you should be embarrassed to be promoting it, let alone to be associated with it. — Giovanni Tiso (@gtiso) June 28, 2021

This is one of the most appalling things I have ever seen. — ✨ we‘re born naked and the rest is drag ✨ (@Corners2021) June 28, 2021

Tviter nalog Univerziteta Otago od tada je objavio nekoliko tvetova u kojima pokušava da bolje objasni njihov stav.

„Da pojasnimo, uređaja nije namenjen da bude brz ili dugotrajnom alatu za mršavljenje; cilj je da pomogne ljudima kojima je potrebno da idu na operaciju i koji ne mogu na operaciju dok ne izgube na težini “, tvrde sa Univerziteta. „Posle dve ili tri nedelje mogu se isključiti magneti i može se ukloniti uređaj. Tada bi mogli da imaju period manje ograničene ishrane, a zatim da se vrate na lečenje. To bi omogućilo fazni pristup mršavljenju potkrepljen savetima nutricioniste.“

To je možda i razlog što ga nazivaju „uređajem koji je prvi na svetu“, uprkos činjenici da je još u srednjem veku bilo mnogo sličnih izuma – u novije vreme su slične kontroverzne i ekstremne metoda pokušaja mršavljenja zabeležene u zemljama poput Nigerije i Južne Afrike.

Saopštenje za javnost Univerziteta Otago ističe da je praksa hirurškog ožičenja zatvorenih vilica ljudima postala popularna 1980-ih, ali napominje da je u tim slučajevima „dolazila sa rizicima“ – uključujući opasnost od gušenja u povraćanju, bolesti desni, hronične probleme sa pomeranjem vilice i akutna psihijatrijska stanja. U međuvremenu su početni klinički nalazi za DentalSlim Diet Control ukazali da su „učesnici imali problema sa izgovaranjem nekih reči i osećali su se napeto i povremeno posramljeno“… [i] „svega nekoliko puta su prijavili promenu osećaja ukusa ili se osećali neprijatno dok piju.“

U članku stoji da su učesnici ukazali da su „povremeno imali nelagodu i osećali su da je život uopšte manje zadovoljavajući“, ali su u principu sviu učesnici „tolerisali uređaj tokom dve nedelje i ostvarili zadovoljavajuć gubitkom težine“.

Profesor Branton nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

