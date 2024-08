Ovi Rusi su kopali tunel da ukradu naftu i uhvaćeni su 3 metra pre cilja

Da li ste nekada uložili neverovatan trud da nešto postignete i na kraju ga izduvali? Da li ste, recimo, radili na nekom projektu mesec dana, a onda vam je kompjuter krešovao, a vi niste uradili bekap na nekom eksternom hard disku? Ili ste pokušali da poređate niz domina po čitavom stanu i kada ste bili pri kraju, javio se blagi zemljotres, jedva dva rihtera, potpuno bezopasan, ali dovoljan da obori sve. Ili ste trčali za petnaesticom i propustili je.

Da, svi smo bili u tim situacijama kada smo uložili nestvarni napor da nešto postignemo, samo da bi se sve raspalo u sekundi. Za takav nesrećan ishod nekada postoje potpuno racionalna obrazloženja, a nekada samo možemo da kažemo “Jebi ga”.

Ako postoji nagrada za najveći maler naspram uloženog truda, onda ove godine ide petorici Rusa koji su dve godine kopali tunel kako bi ukrali naftu, ali su uhvaćeni tri metra pre cilja.

Kako navodi sajt Russia Beyond, petorica stanovnika grada Angarska iz Sibira, posvetili su dve godine svojih života kopajući lopatama tunel dug 125 metara sa ciljem da dođu do nafte. Ali pred sam kraj, tačnije tri metra pre kraja, Irkutska policija im je obustavila akciju. Ruka pravde sustigla ih je petog februara.

Nakon što su uhvatili optimistične lopove, policajci su u tunelu pronašli metalne šipke, pumpe i ostalu opremu za izvlačenje nafte. Šefu kopačke bande je određen kućni pritvor i preti mu šest godina zatvora.

I kada ovako grubo pogledamo odluku policije, zar vam se ne čini da je malo surova? Mislim, Rusi su oduvek imali krajnje specifične metode u svim oblastima društvenog funkcionisanja, naročito u polju kažnjavanja prestupnika, ali ovo je jedan od slučajeva kod kojih nije sve crno-belo, iako naizgled deluje tako. Slučaj o kome treba da se diskutuje.

Ne znam, možda sam ja slab na ljude koji su se oglušili o zakon, nikoga nisu oštetili, a opet uložili nenormalan trud ili sproveli neku genijalnu ideju. Kao i ovi Sibirici. Krenimo redom.

Oni su dve godine kopali tunel lopatama

Da li ste ikada kopali tunel mašinama? Imate li predstavu koliko je to naporno i pre svega dosadno? A sada zamislite da to sve radite klasičnim oruđem i uz pomoć ručne snage? Koji god motiv da imate, kakva god nagrada da vas čeka na kraju tunela, treba da budete osoba sa čeličnom voljom kako biste nastavili.

Trebalo im je dve godine da iskopaju tunel od 125 metara.

Postavimo stvari ovako. Uzmimo u obzir da se radnja dešava u Sibiru u kom, ukoliko niste seksualni predator ili odbegli ratni zločinac, verovatno nemate šta da radite, pa su stoga tragači za crnim blagom kopali svakog dana. To je 730 radnih dana. Ako su za to vreme iskopali tunel od 125 metara, to znači da su u proseku kopali 17 centimetara dnevno. Za metar iskopane zemlje, trebalo im je šest dana. Zamislite to!



Zamislite da znate da ćete svakoga dana iskopati samo 17 centimetara zemlje i vi i dalje nastavljate neumorno da radite. I ostane vam još samo tri metra (to jeste samo tri metra, ali je u njihovom slučaju to još 18 dana rada, što opet nije mnogo u poređenju sa 730 prethodnih dana kopanja) i uhvati vas policija!



Svaki normalan čovek bi potpuno popizdeo.

Sve su to radili u Sibiru

Okej, prosečna temperatura u Sibiru je minus pet. U januaru temperature idu i do minus trideset, a u julu se penju na maskimalnih 17. Ali to je opet hladno! To je hladno za bilo kakav rad, bio on na zemlji ili pod zemljom. Ma hladno je i da samo dođete do kancelarije. Svejedno, marljivi Rusi su nastavljali da kopaju vredno poput patuljaka iz Morije, svakog dana, dve godine.

I šta će biti dalje? Trunuće u zatvoru šest godina zato što su kopali zemlju u jebenom Sibiru i nisu uzeli ništa? Dobro, naravno da ne treba da ih nagradite. Kaznite ih, ali ih barem pošaljite na društveno koristan rad kada su već pokazali da su spretni s lopatama. U krajnjem slučaju, pošaljite ih ovde. To bi bio još jedan oblik saradnje dveju zemalja, a siguran sam da oni sa lopatama rade brže od ovih iz JKP Putevi Srbije.

Međutim, teško da ih očekuje takav scenario. Život je surov, Rusija još surovija, a Sibir najsuroviji. Vođa bande kopača za naftom će ostati u kućnom pritvoru i najverovatnije završiti u zatvoru.

Ali ima nade i za njega. Jer, ukoliko se sudski proces otegne, recimo na dve godine, to mu ostavlja dovoljno vremena da zbriše, bez obzira što se nalazi u kućnom pritvoru. Treba mu samo lopata.